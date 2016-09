«Главный вызов – превратить Флоренцию из города-музея в умный город с музеями»

Вот новости из другой жизни. В мае этого года в центре Флоренции прорвало подземную трубу водоснабжения, в результате образовалась 200-метровая дыра, в которой сгинули несколько десятков автомобилей (к счастью, никто не погиб), оказалась повреждена городская система водоснабжения и канализации. Угадайте, что после этого сделал мэр Флоренции Дарио Нарделла. Ввел новый налог на капитальный ремонт жилых зданий и коммуникаций? За одну ночь снес все здания вокруг провала, потому что они стали «аварийными» и «незаконными»? Нет, он снизил на один год налоги для местного бизнеса, чтобы район смог как можно быстрее восстановиться. А за ущерб городу и горожанам, оцененный в 5 млн евро, должна будет заплатить публичная водопроводная компания Publiacqua, по недосмотру которой произошел прорыв водопровода (доля в компании есть и у муниципалитета Флоренции). Все разрушения должны быть устранены к 4 ноября 2016 г., заявил Нарделла, – к 50-летию разрушительного наводнения, когда вышедшая из берегов река Арно снесла в том числе и знаменитый мост Понте Веккьо.

Дарио Нарделла был выбран руководителем города в мае 2014 г. с поста вице-мэра Флоренции. Он получил на выборах около 60% голосов и сменил своего друга, начальника и однопартийца Маттео Ренци, который в феврале 2014 г. был назначен премьер-министром Италии.

Главная задача для Нарделлы, как и для любого мэра, – делать жизнь во вверенном ему городе лучше. Но задача мэра Флоренции осложняется тем, что ему нужно работать для двух категорий людей, интересы которых часто противоположны: для горожан, своих избирателей, и для туристов, которых больше, чем избирателей (только музей Уффици в год посещают 2 млн человек – в пять раз больше, чем все население Флоренции). Флорентийцы жалуются, что из-за наплыва туристов они не могут больше ни проехать, ни пройти по родному городу и даже хлеба в центре им теперь купить негде. А туристам, приезжающим во Флоренцию автобусами на полдня, нужен McDonald’s, Coca-Cola и дешевое пиво. Недовольство горожан канализируется: весной этого года, когда стало известно, что город одобрил открытие 9-й по счету закусочной McDonald’s – на всемирно известной площади Дуомо, перед собором – памятником ЮНЕСКО, флорентийцы организовали кампанию против этого решения – петицию в интернете подписали более 16 000 человек. Нарделле пришлось идти на попятную: он заявил, что больше не поддерживает открытие McDonald’s, так как против этого выступают горожане.

Имея друга-земляка на должности премьер-министра, Нарделла небезосновательно надеется, что Флоренция повторит историю Санкт-Петербурга и денежные вливания в родной город главы правительства значительно увеличатся. Это уже происходит. Например, проект удвоения площадей музея Уффици стартовал 10 лет назад, министерство культуры ассигновало на него 18 млн евро. За это время было выполнено лишь 50% работ, но теперь правительство Италии выделяет Уффици из своих фондов еще 40 млн евро, и новый директор музея Айке Шмидт планирует завершить все работы за четыре года.

Амбиции молодого флорентийского мэра высоки: он хочет превратить столицу Тосканы из музейного города в первый в Италии умный город с музеями, в котором будет комфортно и местным жителям, и туристам.

«Нам нужно не больше туристов, а больше качественных туристов», – говорит Нарделла. Поэтому для автобусных туров город увеличивает налоги, а для любознательных и обеспеченных туристов, готовых провести во Флоренции не один день, создаются условия наибольшего благоприятствования.

Дарио Нарделла Мэр Флоренции Родился 20 ноября 1975 г. в Торре-дель-Греко (провинция Неаполь). Получил юридическое образование во Флорентийском университете, окончил Флорентийскую консерваторию имени Луиджи Керубини по классу скрипки

2004 Начал политическую карьеру, избран в городской совет Флоренции от демократической партии

2006 Стал юридическим советником министра институциональных реформ

2009 Снова вошел в городской совет Флоренции, назначен вице-мэром

2013 Избран членом палаты депутатов итальянского парламента

2014 В мае был избран мэром Флоренции

Эта политика мэрии совпала с инициативой 11 пятизвездочных гостиниц Флоренции, объединившихся в ассоциацию, чтобы сообща продвигать свой город как туристическое направление, привлекать больше состоятельных гостей и предлагать им больше эксклюзивных услуг. Проект под названием Firenze Yes Please был поддержан еще Ренци, а материализовался уже при Нарделле, который и представил его журналистам. После официальной презентации проекта Дарио Нарделла встретился с корреспондентом «Ведомостей» – в своем историческом кабинете во дворце Палаццо Веккьо.

– Вы стали мэром Флоренции два года назад. Какие изменения вам удалось осуществить за это время? И какие нет?

– Я думаю, мы смогли изменить восприятие города в Италии и в мире. Мне выпала удача стать мэром после того, как я работал вице-мэром в предыдущем составе городской администрации под руководством Маттео Ренци. Мы изменили имидж Флоренции: из города прошлого в город будущего. Мы много вкладываем в инфраструктуру. Например, сейчас мы одновременно строим две линии [высокоскоростного] трамвая – эти работы должны быть закончены к 14 февраля 2018 г.

Мы инициировали много других важных инициатив, таких как регулирование торговли в историческом центре; реконструкция района Ольтрарно; борьба с обветшанием города и с несанкционированной торговлей; повышение общественной безопасности – и в городе, и в пригородах.

Что касается второй части вашего вопроса – что я не изменил... Я продолжаю проекты, начатые администрацией Ренци, заместителем которого я был. Моя первая цель – завершить инфраструктурные проекты, которые были начаты в 2009 г.

Деньги для Флоренции

– Как вы финансируете инфраструктурные проекты?

– На средства государства, Европейского союза и из местных источников. В настоящий момент мы инвестируем около 2 млрд евро в публичную инфраструктуру Флоренции: новые трамвайные линии, новый аэропорт, новый конгресс-центр, расширение музея Уффици, перестройку бывших укреплений в центре города, строительство нового концертного зала и т. д.

– Как изменился городской бюджет за два года?

– Бюджет растет за счет городского туристического налога – число туристов каждый год увеличивается в среднем на 5%. Благодаря туристам мы получаем ежегодно 30 млн евро, которые тратим на то, чтобы сделать город чище, улучшить транспорт и безопасность. Но мы также умеем привлекать общественные и частные инвестиции – в результате бюджет позитивен, и в прошлом году мы смогли увеличить поддержку горожан. Детские сады для детей в возрасте 3–6 лет теперь абсолютно бесплатны. Местный подоходный налог для тех, чей [годовой] доход не достигает 25 000 евро, равен 0, а при доходе свыше этой отметки – 0,2%, в то время как в среднем местный подоходный налог в Италии составляет 0,7%. С такими налоговыми ставками жители Флоренции сохраняют 40 млн евро ежегодно, у нас самый низкий местный подоходный налог среди всех крупнейших городов Италии.

– В таком случае каковы главные источники наполнения бюджета Флоренции?

– Мы не зависим от одной или двух компаний: у нас есть крупные компании-налогоплательщики, есть малый и средний бизнес плюс налоги с частных лиц. И, как я уже говорил, мы получаем городской налог с туристов. Но большую часть денег, которую мы тратим на инфраструктуру, мы получаем от государства. С 2015 г., когда мы одобрили новый городской план, в недвижимость пришло много частных инвестиций.

Я называю Флоренцию «самым маленьким глобальным городом в мире» – всего 400 000 жителей. Это слишком мало, чтобы содержать [такой богатый и древний] город на местные налоги.

У нас работают компании из самых разных стран – США, Германии, Франции, из Азии. И мы получаем значительные средства от этих компаний в виде налогов. Но также и в виде пожертвований.

Два года назад мы представили программу реставрации объектов культурного наследия под названием Art Bonus. Эта программа дает большие налоговые льготы компаниям или частным лицам, которые спонсируют объекты культурного наследия. И в результате, например, компания Salvatore Ferragamo выделила 1,5 млн евро на реставрацию фонтана Нептуна, Stefano Ricci оплатила новую экологичную систему освещения Понте Веккьо, Gucci выделила около 340 000 евро на сохранение предметов искусства в Палаццо Веккьо...

Многие также поддерживают мероприятия современного искусства. Например, в прошлом году у нас была выставка Джеффа Кунса, в этом году – Яна Фабра. Эти выставки поддерживали местные компании и арт-галереи. Это новый вариант арт-патронажа. Чтобы получать такую поддержку [бизнеса], очень важно общаться с людьми, объяснять им наши идеи и наше видение.

«Великая туристическая столица»

– Каковы главные вызовы, стоящие перед Флоренцией?

– Главный вызов – превратить Флоренцию из города-музея в умный город с музеями. Мы хотим быть по-настоящему современным и умным городом, в котором с уважением относятся к окружающей среде, вдохновляются красотой; городом с новой стратегией мобильности, с новыми туристическими предложениями и культурной политикой. Да, и еще умный город – это цифровые услуги. Везде в историческом центре Флоренции вы можете бесплатно пользоваться WiFi.

– Бесплатный WiFi – это дорого для городской казны, учитывая, что к вам приезжают миллионы туристов?

– Да, мы много инвестировали за последние шесть лет, но опять-таки в партнерстве с частной компанией. Мы также разрабатываем новые услуги, чтобы туристам было проще наслаждаться нашими музеями. Например, теперь вы можете купить за 72 евро единую музейную карту, действительную 72 часа, и по ней посетить 72 музея, расположенных во Флоренции и ее окрестностях.

Вдохновленный красотой Флорентийская мэрия располагается во дворце великих герцогов Медичи – Палаццо Веккьо, кабинет мэра – в зале Клемента VII, расписанном под руководством Джорджо Вазари в 1558–1562 гг. Отвечая на вопрос, как ему работается в исторических помещениях, откуда повелевали великие правители, Нарделла говорит: «Можно быть угнетенным этой красотой, некоторые люди задаются вопросом: «Как нам вернуться на уровень наших предков?» Но я предпочитаю другой путь – вдохновляться этой красотой, чтобы создавать новые возможности для сохранения и развития славы Флоренции».

– Мэру Флоренции приходится работать для двух категорий людей, интересы которых часто противоположны: для горожан – своих избирателей, и для туристов. Как вы решаете эту проблему?

– Флоренция – это великая туристическая столица, и результаты последних месяцев подтверждают это еще ярче. Благодаря новым инициативам мы смогли улучшить качество нашего туристического продукта. При том что общий туристический контекст крайне негативен, во Флоренции в этом году увеличилось количество ночей, которые туристы проводят в городе, на 200 000 и также увеличилось среднее число ночей – с 2,3 до 2,4. А еще пять лет назад этот показатель составлял меньше 2 ночей. То есть туристы, которые приезжают во Флоренцию, хотят все дольше и дольше оставаться в нашем городе. А если хотят оставаться дольше – значит, это внимательная и любознательная публика, которая любит и ценит наше культурное наследие.

Мы не заинтересованы в туризме в стиле «галопом по Европам» и, откровенно говоря, теперь пытаемся препятствовать ему (путем увеличения налогов на дешевые автобусные туры. – «Ведомости»). Я думаю, это критически важный инструмент, чтобы регулировать туризм в нашем городе и обеспечить более комфортное сосуществование туристов и жителей исторического центра, потребности которых неприкасаемы.

Наша цель – не увеличить количество туристов [вообще], но увеличить количество «качественных» туристов. Мы много вкладываем в выставки – не только искусства Ренессанса, но и в выставки современного искусства. Много вкладываем в спортивные мероприятия: например, Флоренция принимала чемпионат мира по шоссейным велогонкам в 2013 г., в этом году – [международные соревнования для людей с синдромом Дауна] Trisome Games, а в 2018 г. будет принимать чемпионат мира по волейболу.

– И поэтому мэрия Флоренции поддержала проект Firenze Yes Please, направленный на привлечение в город взыскательных и состоятельных туристов?

– Этот проект – совместная идея менеджеров пятизвездочных отелей и художника Феличе Лимозани, которая была поддержана муниципалитетом. У муниципалитета Флоренции очень хорошие отношения с нашими отелями, особенно пятизвездочными. Наши лучшие отели имеют отличную организацию и прекрасно понимают, что такое персонализированный сервис. Идея в том, чтобы предоставить туристам новую модель: почувствовать жизнь города как настоящему жителю Флоренции – через знакомство со знаменитыми горожанами, которые являются лучшими послами Флоренции. Приведу лишь несколько имен: [тенор Андреа] Бочелли, [винодел Пьеро] Антинори, [директор модного дома Emilio Pucci] Лаудомия Пуччи, [директор музея Уффици] Айке Шмидт. Благодаря таким знакомствам люди будут приезжать во Флоренцию гостями, а уезжать – друзьями, флорентийцами. Вот почему я решил поддержать Firenze Yes Please.

– Сколько вы инвестируете в Firenze Yes Please?

– Там нет [значительных] инвестиций. Firence Yes Please – это стартап, который в настоящий момент требует только человеческих ресурсов и времени.

Новые центры притяжения

– Вы начали масштабную реконструкцию района Ольтрарно, находящегося на левом берегу реки Арно. Это часть вашего плана создать в городе иные точки притяжения, помимо исторического центра?

– Это один из путей реализации долгосрочной туристической стратегии. Мы увеличили число туристических автобусов и туристических маршрутов, потому что у нас есть достопримечательности не только в центре города. Поэтому же мы строим новый стадион в пригороде Флоренции – вместе с большим коммерческим центром и люксовыми объектами, рядом с аэропортом. Мы делаем это совместно с владельцем компании Tod’s Диего Делла Валле, который также является президентом футбольного клуба Fiorentina.

Мы начали реконструкцию Ольтрарно, чтобы сделать этот район желанным для жизни и посещений. Многолетняя программа была разработана в сотрудничестве с Торговой палатой и включает в себя несколько направлений: продвижение экономических и туристических достоинств Ольтрарно; поддержка создания ремесленных мастерских и развитие уже существующих, маркетинговые инициативы, направленные на продвижение изделий флорентийских мастеров; поиск технических партнеров для развития проектов по линии ЕС и повышение привлекательности района путем внедрения инновационных решений, которые создадут уникальную атмосферу на улицах и скверах Ольтрарно.

В скором времени благодаря секуляризации церкви Сан-Карло-де-Барнабити на ул. Сант’Агостино мы создадим Oltrarno Point, который станет промоцентром района, где туристы смогут найти новые маршруты, включая новые и исторические ателье ремесленников. Проект по интегрированному туристическому продвижению [района], фокусирующийся на культурных достопримечательностях и посещениях ателье, последует.

– Сколько вы выделяете на реконструкцию Ольтрарно? Неужели и площадь Микеланджело перестроите? Меня всегда удивляло, почему эта площадь с прекрасным видом на Флоренцию отдана под парковку?

– Инвестиции – десятки миллионов евро, поступающие от общественных и частных фондов. На перестройку всего района отведено три года: это новые дороги, новое освещение (только светодиодное); мы перестраиваем открытые парковки в пешеходные улицы и скверы, как уже сделали на площади дель Кармине. Согласен, площадь Микеланджело – самая красивая терраса в Италии. Раньше там была большая парковка, но теперь мы реконструируем площадь. У нас есть большая программа по созданию 21 новой парковки – но уже не на городских улицах, а под землей или в пригородах.

Благодаря новой транспортной системе, которая создается во Флоренции, каршерингу и проч. мы сможем уменьшить загрязнение окружающей среды и превратить парковки в красивые пешеходные зоны, которые позволят вам любоваться красотой нашего города.

Флоренция Административный центр провинции Тоскана

Население (июль 2016 г.) – 377 893 человека.

Дефляция (июль 2016 г.) – 0,1%.

Уровень занятости (2014 г.) – 46,6%.

Безработица (2014 г.) – 13,4%.

Средний доход домохозяйства (2013 г.) – 38 636 евро (средний чистый доход – 29 505 евро).

Туристический поток (2015 г.): иностранных туристов – 2,6 млн человек, итальянцев – 0,9 млн человек.

«Нулевые выбросы – нулевая собственность»

– Что будет представлять собой новая транспортная система Флоренции, учитывая, что на смену привычным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания идут электрокары, самоуправляющиеся машины и проч.?

– Мы собираемся превратить Флоренцию в первый умный город Италии. Начиная с транспортной системы. Девиз новой флорентийской мобильности: «Нулевые выбросы – нулевая собственность». Цель – добиться существенного снижения выбросов СО2 в атмосферу и уменьшить число частных автомобилей, ежедневно передвигающихся по городу. Чтобы осуществить это, мы работаем по следующим направлениям:

1. Развитие общественного транспорта, строительство новых линий трамвая, эффективного и экологически дружелюбного, адекватного потребностям великого европейского города. После введения в строй линии 1 (более 13 млн пассажиров в год) мы констатировали, что количество автомобилей в городе уменьшилось на 5000 в день, что эквивалентно снижению выбросов СО2 на 5000 т в год. Теперь мы строим линии 2 и 3, которые соединят с центром районы Кареджи и Рифреди.

2. Создание лучшей в мире системы электротранспорта. Мы уже открыли 187 новых станций зарядки для электромобилей, что эквивалентно одной точке зарядки на 1000 жителей. Я могу заявить, что Флоренция – это город с самой высокой концентрацией зарядных станций в Европе. К 2020 г. все флорентийские такси и автомобили будут гибридными или электрическими.

3. Система совместного использования автомобилей и велосипедов. Сейчас у нас уже работают три каршеринговых компании с совместным парком в 600 автомобилей. Цель – довести парк до 1200 машин, включая как минимум 400 электрокаров; плюс в течение ближайших месяцев мы собираемся запустить современную и эффективную систему совместного пользования велосипедами. Флоренция – это небольшой город, мы хотим уменьшить выбросы СО2 в нем, и каршеринг – хорошее средство для этого. Если вы используете автомобиль из системы каршеринга, вы получаете право въезжать в исторический центр; если у вас электромобиль, вы можете ездить повсюду.

4. Расширение пешеходных зон в историческом центре, что позволяет наслаждаться им и жителям, и туристам. Это самый лучший путь для снижения загрязнения и улучшения здоровья людей. Мы уже достигли впечатляющего показателя протяженности пешеходных зон – 136 км – и намереваемся увеличить его до 187 км к 2022 г. Флоренция имеет самую большую пешеходную зону в сравнении с общей площадью города в Италии. Вы можете дойти пешком от железнодорожного вокзала Санта-Мария до Понте Веккьо и затем в Ольтрарно.

5. Новая система перехватывающих парковок на съездах с автострад в город, соединенных с системой общественного транспорта. Новая парковка в Скандиччи, которую компания Autostrade per Italia откроет в скором времени, станет первым экспериментом подобного рода в Италии. Она позволит, оставив автомобиль на парковке, т. е. не съезжая с автострады, добраться до центра Флоренции на трамвае № 1.

– Как вы финансировали создание зарядных станций? Обычно городские власти отказываются строить их, кивая на малое количество электромобилей, а производители объясняют низкие продажи отсутствием станций зарядки.

– Строительство оплачивали город и ЕС. Мы понимаем, что, если мы хотим увеличить число электромобилей в городе, нужна хорошая сеть станций зарядки.

– Я полагаю, что таксисты Флоренции не очень рады вашим планам расширять сеть каршеринга в городе.

– Иногда да. Но мы хотим не только развивать каршеринг, главное – побудить людей оставлять свои автомобили дома и пользоваться альтернативными автомобилями, в том числе такси. Думаю, таксисты это понимают.

Слушать граждан

– Вы запретили открытие нового McDonald’s рядом с площадью Дуомо, но одобрили экспонирование скульптуры Джеффа Кунса перед Палаццо Веккьо. Почему?

– Но это совершенно разные вещи! Статуи Кунса или Яна Фабра – в числе наиболее ярких явлений современного искусства. Да, это был вызов и провокация – установить произведение современного искусства у стен Палаццо Веккьо, колыбели гуманизма и Ренессанса. Но это подтверждение того, что Флоренция также может быть и центром современного искусства.

McDonald’s – это не искусство, это бизнес. Я не имею ничего против McDonald’s – у нас их восемь во Флоренции. Но исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и мы обязаны принимать во внимание этот факт, регулируя торговлю в [историческом] центре. Поэтому мы много инвестировали в поддержку традиционной торговли и мастерских в центре. Я уверен, что, когда вы приезжаете в другой город, вы хотите почувствовать его настоящий дух. Фастфуд вам этого не даст. Я подтверждаю мою позицию и позицию городского совета в отношении открытия McDonald’s на площади Дуомо или в других частях исторического центра. Мы уже одобрили инновационные правила, которые призваны остановить распространение коммерческой деятельности, которая далека от идентичности и культурных ценностей Флоренции.

– Роберто Мази, руководитель McDonald’s в Италии, говорил газете La Repubblica в июне, что McDonald’s собирается подать на городской совет в суд. Как, на ваш взгляд, может быть разрешен конфликт?

– Я никогда не менял моего мнения относительно McDonald’s. Хотя я одобряю деятельность компании, я отверг возможность открытия ее заведения рядом с собором – услышав тысячи моих граждан, обращавшихся ко мне лично, в письмах и социальных сетях. У них есть право требовать от муниципалитета сказать «нет». Для меня естественно слушать моих граждан и разделять с ними решение, касающееся нашей истории и традиций.

«Новый класс европейских лидеров»

– Все больше и больше молодых политиков занимают высокие посты в Италии: Маттео Ренци, вы, мэр Рима Вирджиния Раджи... Почему, на ваш взгляд?

– Климат меняется (смеется). Мы прошли через очень сложный период, вызванный в том числе и внешними факторами, такими как экономический кризис и глобализация, и сейчас переживаем важный момент в политической истории Италии. Политический класс, который предшествовал нам, доказал свою неспособность быстро и адекватно отвечать на эти сложные вызовы, поскольку на протяжении многих лет наши правительства формировались из технократов, а не политиков. Первым человеком, который воспринял новый запрос от людей и почувствовал новую реальность, был Маттео Ренци. Затем появились новые политики, новые партии – такие, как «Пять звезд». Но без него всех этих больших изменений не было бы.

– А вы как молодой политик чувствуете противодействие со стороны политиков предыдущих поколений?

– Да. Особенно внутри партии. Но я верю, что Италия нуждается в новом виде политики и общественных услуг. Теперь – в том числе и благодаря тому импульсу, что задал Ренци, – сначала демократическая партия, а затем и весь политический класс убедились, что мы живем в новую эру: граждане осознали, что им нужна политическая система, подобная сфере обслуживания, – доступная 24 часа в сутки и работающая профессионально, энергично, со страстью и открытостью. Все это легче найти в молодом поколении. Я, безусловно, оцениваю эти перемены в итальянской политике очень позитивно.

И нам требуются перемены не только в политике, но и в бизнесе, и в медиа – нужно больше молодых людей. Мы пока лишь в середине пути.

– Как вы можете описать ваши отношения с Маттео Ренци? Это дружба?

– Мы лучшие друзья. Он регулярно приезжает во Флоренцию, поскольку его семья живет здесь – они решили остаться во Флоренции. (Супруга премьера, Агнезе Ландини, продолжает преподавать латынь и итальянский в старших классах школы, их трое детей учатся в государственной школе во Флоренции. – «Ведомости».)

– А вы знаете, где премьер-министр платит подоходный налог – в Риме или во Флоренции?

– Там, где он считается резидентом. Его семья точно платит во Флоренции. Он, я полагаю, тоже, во флорентийской агломерации.

И сейчас у нас очень много совместных проектов между центральным правительством и Флоренцией. В ходе своей избирательной кампании я говорил флорентийцам, что иметь премьер-министра из Флоренции – это отличный шанс, которым мы должны воспользоваться.

– В 2015 г. вы занимали первое место в списке «самых любимых мэров», который составляет газета Il Sole 24 Ore, но в 2016 г. оказались на шестом месте. Что вы чувствуете?

– В 2015 г. меня спрашивали об этом рэнкинге. Я отвечал, что такого рода рэнкинги на меня впечатления не производят. То есть я не был очень счастлив в прошлом годуи я не разочарован в этом.

– Что вы думаете о Брекзите и том, как он повлияет на будущее ЕС?

– Меня это действительно беспокоит. Я встречался с Борисом Джонсоном, когда он был мэром Лондона, мы обсуждали эту идею, и то, что я сказал ему тогда, могу повторить и сейчас: меня очень беспокоит Брекзит, потому что я уверен, что экономическая мощь Великобритании будет больше вместе с ЕС, а не порознь. И я считаю, что больше негативных последствий от выхода из ЕС будет для граждан Великобритании, чем для граждан Евросоюза. Потому что много [глобальных] компаний теперь изучают, не перенести ли им свой бизнес из Великобритании в ЕС. Большинство молодых британцев проголосовали за то, чтобы остаться, большинство пожилых – за то, чтобы выйти. И получилось, что родители проголосовали за то, каким будет будущее их детей.

Но у нас во Флоренции есть большие компетенции в том, что касается европейских демократических процессов, поскольку в нашем городе располагается European University Institute. И мы планируем открыть в его стенах политическую школу – Школу управления, – чтобы растить реальных политиков из разных стран, новый класс европейских лидеров, у которых будет формироваться комплексное видение потребностей континента и его будущего.

Понятно, что до тех пор, пока Великобритания не активирует процесс выхода из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора, мы не знаем, что будет происходить. Тем не менее очевидно, что Брекзит – это большой вызов в первую очередь для самой Великобритании и он усилит европейскую интеграцию. В то же время, как было заявлено в этом году на The State of the Union – ежегодной конференции, которую муниципалитет совместно с European University Institute проводит в Зале пятисот (самый большой и самый роскошный зал Палаццо Веккьо. – «Ведомости»), «состояние союза не является хорошим». Никогда еще со времени своего создания Европейский союз не сталкивался с таким количеством кризисов одновременно, как сейчас: экономический кризис, терроризм, нежданные мигранты – и все это в сочетании с войнами в Средиземноморском регионе. Но Флоренция не бежит от того, что мы считаем историческим вызовом, и для их решения мы приложим наши таланты, которые делали наш город образцом для подражания на протяжении столетий.

