«Не будь первым парнем, рвущимся в дверь»

Новый президент США Дональд Трамп никогда не был политиком и поэтому непредсказуем, твердили эксперты и пресса после его избрания. И с нетерпением ждали первых кадровых решений, чтобы делать хоть какие-то прогнозы о будущей политике Белого дома. Но первые назначения Трампа подали весьма противоречивый сигнал. Он поставил руководителем администрации опытного представителя истеблишмента Райнса Прибаса. Аналитики вздохнули с облегчением – есть, мол, основания говорить о преемственности политической линии. Но главным советником по стратегическим вопросам Трамп назначил Стивена Бэннона, руководившего его предвыборной кампанией. Причем в первых строках официального сообщения было сказано именно о Бэнноне и только потом о Прибасе, обращает внимание Daily Mail. Этот кадровый ход взбудоражил СМИ.

Судьба Бэннона интересна сама по себе: он выходец из бедной семьи, начал карьеру на флоте, сумел стать инвестбанкиром Goldman Sachs, завести собственный бизнес и заработать миллионы. Но Бэннон гораздо больше известен не как бизнесмен, а как автор фильмов-расследований о чете Клинтонов, взорвавших Америку в преддверии последней президентской кампании, и руководитель сайта Breitbart News (содержащего, кстати, высказывания на грани шовинизма и расизма). У сайта было около 20 млн уникальных пользователей в месяц, отмечает журнал Politico: дело в том, что даже скандальные материалы сайта, как правило, имеют убедительную доказательную базу.

Бойцовский клуб

Назначение Бэннона логично, рассуждает The Wall Street Journal. Дэвид Аксельрод возглавлял избирательный штаб Барака Обамы, Карл Роув – Джорджа Буша, и оба стали советниками. Но есть два отличия. Первое – Аксельрод и Роув работали с будущими президентами более года до их избрания, а Бэннон возглавил штаб Трампа за два месяца до выборов. В августе он сменил Пола Манафорта, которого обвинили в получении вознаграждения от Виктора Януковича.

Pravda Трампа Мишель Филдс (см. фото) стала фигуранткой скандала вокруг Трампа 8 марта 2016 г. Во время встречи с избирателями она пыталась задать Трампу вопрос. Но руководитель избирательной кампании кандидата Кори Левандовски (на фото – справа) схватил ее за руку, оставив синяки, и оттащил от кандидата. 29 марта Левандовски был арестован за этот случай, но в апреле дело закрыли. Сайт поначалу защищал Филдс, но без огонька – и при этом публиковал статьи, идущие вразрез с ее версией и поддерживающие Левандовски, констатирует Politico. The Guardian добавляет, что затем Бэннон постарался выставить Филдс в невыгодном свете, в итоге та уволилась. После этого подали заявления об уходе консультант Breitbart News Курт Барделла и колумнист Бен Шапиро. Последний горько пошутил, что Трамп превратил сайт в издание «Pravda Трампа», намекая на советскую газету. Фото: Joe Skipper / REUTERS

Второе отличие куда важнее. Должность советника дает Бэннону неограниченный доступ к 45-му президенту Америки, продолжает The Wall Street Journal. Но Аксельрод и Роув не только давали советы по внутренней и внешней политике, но еще и периодически выступали в СМИ как выразители мнения своих боссов. Бэннон же редко говорит на публике и лучше чувствует себя в роли серого кардинала. За всю кампанию Бэннон дал всего два интервью, пишет International Business Times. Так что понять его мировоззрение и степень влияния на Трампа будет довольно сложно.

«Одна из вещей, которым меня научила работа в Goldman Sachs, – не будь первым парнем, рвущимся в дверь, потому что ему достаются все стрелы. Если речь о мусорных облигациях, пусть первым идет Майкл Милкен (финансист, считающийся основателем этого рынка. – «Ведомости»). Goldman никогда не выйдет первым с продуктом», – рассказывал Бэннон Bloomberg.

The Atlantic считает, что идея-фикс Бэннона – стереть с лица земли левых, а заодно и элиту, которая стала слишком мягкой и не способной к бою. «Мы не верим, что в этой стране есть консервативная партия в рабочем состоянии, и уж тем более не считаем ею республиканскую партию. Речь о [необходимости] инсургента, правоцентристского популистского движения, направленного против истеблишмента, речь о том, чтобы продолжать раздалбывать этот город (Бэннон говорил это в Вашингтоне. – «Ведомости»), левых либералов и убогую республиканскую партию», – цитирует The Atlantic Бэннона образца 2013 г.

Бэннон готов заключать союз с кем угодно, делает вывод The Atlantic. Поднимается шумиха вокруг «Чайной партии» – поддерживает ее (но, примкнув к Трампу, встает к ней в оппозицию). Сара Пейлин метит в президенты – в 2011 г. Бэннон снимает о ней фильм с говорящим названием «Непобежденная», вложив, по данным National Public Radio, в его производство $1 млн. Затем появился Трамп.

Опрошенные The Guardian работники Breitbart News говорят о Бэнноне скорее не как о ревнителе идеологии, а как о человеке, намеренном пробиться на вершину власти. Он такой же практичный бизнесмен, как Трамп, пишет издание.

В 2014 г. Бэннон обвинял Обаму, что тот не дает жесткий отпор России на Украине: «Русские очень серьезны. Они не собираются позволить Украине попасть в сферу влияния США и ЕС без борьбы <...> Думаю, что всех, будь то либерал-демократы или республиканцы правого толка, пугает, что Обама не выглядит достаточно авторитетным перед реально жесткими парнями вроде Владимира Путина и его ребят <...> То, что [Обама] говорит в последние пару дней, звучит довольно инфантильно <...> Парадоксально, что все это случилось в ту же неделю, когда обамовский министр обороны собрался сократить армию до размеров меньше, чем во время Второй мировой <...> Они подрывают главную силу Америки <...> Мы видим первую расплату за это в местах вроде Украины, где Советы играют мускулами» (цитата по The Atlantic). А теперь Бэннон в команде Трампа, который лояльно отзывался о Путине и заявлял, что его не особенно волнует Украина.

Своим оружием Бэннон выбрал популистскую риторику. При нем сайт Breitbart News стал еще более альтправым и националистическим, пишет The Huffington Post (alt-right – альтернативные правые. – «Ведомости»). В последние годы на сайте стали продвигаться теории заговора. Например, что институт планирования семьи уходит корнями в нацизм, а политическая активистка Хума Абедин, работавшая с Клинтонами, – шпион Саудовской Аравии. Авторы редакционных статей сетовали на разрушение традиционных ценностей и обвиняли мигрантов в ухудшении криминальной обстановки.

Breitbart News стал трибуной для людей вроде депутата нидерландского парламента, основателя Партии свободы Герта Вилдерса, прославившегося жесткой антиисламской риторикой. Например, в этом году 28 сентября вышла колонка Вилдерса «Давайте закроем дверь исламу», где он писал о согражданах, которых терроризируют молодые мигранты из Марокко и Турции.

Задачу Breitbart News Бэннон видел в том, чтобы дать людям канал для выражения обуревающих их чувств. Как цитирует его The Atlantic, «гнев – хорошая вещь. Эта страна в кризисе. Если вы сражаетесь, чтобы спасти эту страну, чтобы вернуть эту страну, речь не идет о счастье и патриотах. Речь о людях, которые хотят драться». Breitbart он называл «Бойцовским клубом» (роман Чака Паланика и одноименный фильм о том, как офисные клерки находят счастье в драке. – «Ведомости»).

Из офицеров в банкиры

Идея жизни как боя должна быть близка пареньку, родившемуся 27 ноября 1953 г. в небогатой семье в Норфолке (Вирджиния), городе, главная достопримечательность которого – верфь ВМС. Неудивительно, что, окончив колледж, Бэннон с 1976 по 1983 г. служил на флоте, болтаясь по морям на эсминце – сначала инженером, потом штурманом. В 1979-м он оказался в Персидском заливе, после того как в Иране произошла исламская революция, нанесшая сильный удар по позициям США в регионе.

«Я не интересовался политикой, пока не пошел служить и не увидел, как отвратительно Джимми Картер проваливает все, что можно (в оригинале был нецензурный аналог слова «проваливает». – «Ведомости»). Я стал поклонником Рейгана. И до сих пор им являюсь. А мой настрой против всего истеблишмента уходит корнями в 2008 г., когда у меня был бизнес в Азии и я видел, как Буш портит (в оригинале тот же нецензурный оборот. – «Ведомости») все так же, как Картер», – объяснял Бэннон в интервью Bloomberg.

На флоте Бэннон дослужился до помощника по специальным вопросам начальника штаба ВМС и переехал в Пентагон, заодно окончив Университет Джорджтауна с дипломом по специальности «национальная безопасность». Но его звала романтика рейганомики. «Кто-то сказал мне, что, если намерен попасть на Уолл-стрит, нужно окончить Гарвард», – рассказывал он Bloomberg. Так что в 1983 г. 29-летний Бэннон получил там диплом МВА. Увы, мало кому был нужен бывший морской офицер, к тому же по меркам финансового бизнеса отнюдь не молодой.

Как-то его пригласили на встречу в Goldman Sachs. Обрадованный Бэннон рассчитывал на собеседование, но увидел 700 соискателей, толпящихся под специально растянутым для этого тентом. «Я сказал: твою мать! Шансов нет, – вспоминает он. – Взял выпивку и встал в сторонке рядом с двумя такими же придурками <...> Мы отлично поговорили о бейсболе, а через полчаса я обнаружил, что один из них – Джон Вайнберг-младший, чей папаша возглавлял фирму, а другой – Роб Каплан, старший партнер». Они замолвили словечко – и Бэннон получил работу.

В Goldman Sachs он трудился с 1984 по 1990 г. «Goldman Sachs 1980-х был как монашество – ты работал без продыху, но полностью погружался в клиентский сервис, в то, как основать и взрастить компанию», – говорил Бэннон Bloomberg. В 1990 г. он с несколькими коллегами основал собственный бизнес. Инвестбутик, специализирующийся на медиарынке, назвали без ложной скромности – Bannon & Co. На рынке был бум, но инвесторы предпочитали материальные активы – недвижимость, фабрики, а не студии с непонятной интеллектуальной собственностью. Bannon & Co взяла статистику по продажам видеокассет и телерейтингов и стала оценивать медиаактивы так же, как материальные. Подход сработал, инвесторов удалось заинтересовать, пишет Bloomberg.

Сам Бэннон и его банк тоже инвестировали в различные медиапроекты, среди которых оказался комедийный телесериал «Сайнфелд». Он шел по NBC с 1989 по 1998 г. и был поставлен журналом TV Guide на 1-е место в рейтинге «Пятьдесят величайших телешоу всех времен» (опубликован в 2002 г.). Существенной долей своего состояния Бэннон обязан именно этому проекту, пишет The Huffington Post.

В 1998 г. Бэннон продал Bannon & Co банку Societe Generale. Полученные деньги могли бы обеспечить ему праздную жизнь, но вместо этого он ударился в киноискусство.

Фильмы Бэннона

Вкус кинобизнеса Бэннон распробовал еще в 1991 г., выступив исполнительным продюсером фильма «Индеец-беглец» (сценарист и режиссер Шон Пенн). Свою вторую и последнюю художественную ленту – «Тит» по трагедии Уильяма Шекспира «Тит Андроник» – он снял в 1999 г., в главных ролях были заняты Энтони Хопкинс и Джессика Лэн.

Но после теракта 11 сентября Бэннон задумался о документальных лентах, пишет Bloomberg. Как-то он сказал, что «полнометражные фильмы могут сыграть главную роль в разъяснении идей и описании жизни и борьбы людей» (цитата по The Huffington Post). В 2004 г. вышел его первый документальный фильм «Перед лицом зла: войны Рейгана словом и делом». В нем рассказывается, как президент вступил в схватку с коммунизмом и одолел его. А на официальном сайте фильма в аннотации сказано: «Учитывая масштабный конфликт между свободой и исламским фашизмом в XXI в., [фильм] дает бесценный урок того, как США и свободный мир должны сражаться с силами зла».

Daily Mail пишет, что после этой ленты будущий основатель Breitbart News (создан в 2007 г.) Эндрю Брейтбарт заинтересовался Бэнноном и нашел возможность встретиться лично.

Другой фильм Бэннона – «Огонь из глубины: Пробуждение женщины-консерватора» (2010) – о Маргарет Тэтчер, Саре Пейлин и [журналистке-консерваторе] Энн Коултер. Представляя ленту, Бэннон сказал: «Одно из неожиданных последствий движения за права женщин – то, что женщины, которые возглавят эту страну, будут женственны, привержены семейным ценностям, у них будет муж, они будут любить своих детей. Это не будет кучка мужеподобных женщин» (цитата по The Huffington Post).

Снял он фильм и про Occupy Wall Street под говорящим названием Occupy Unmasked (2012), где активистов движения назвали «канализационными крысами». Бэннон презентовал этот фильм весьма своеобразно: «Когда закончите просмотр фильма, вы захотите <...> пойти домой и принять душ, потому что только что вы провели один час 50 минут с самыми грязными, сальными людьми, которых когда-либо видели».

Феминизм или рак?

Год, когда вышел фильм Occupy Unmasked, стал знаковым для Бэннона. В 2012 г. произошли два события. Во-первых, Бэннон стал соучредителем и исполнительным председателем Института подотчетности правительства (Government Accountability Institute, GAI). Задачей его стало разоблачать «кумовской капитализм» и злоупотребления правительства. Институт сотрудничает с ведущими СМИ, такими как Newsweek и ABC News, предоставляя им факты, играющие против элит: от истории о конгрессменах и инсайдерской торговле до сюжета о мошенничестве с кредитками во время президентской кампании других кандидатов, объясняет Bloomberg.

Во-вторых, скончался создатель Breitbart News Эндрю Брейтбарт. Некогда Брейтбарт, восхищенный фильмами Бэннона, назвал его «Лени Рифеншталь Чайной партии», пишет The Irish Times. После кончины Брейтбарта Бэннон решил продолжить его дело и на посту исполнительного председателя стал руководить сайтом. При нем начали появляться заголовки вроде «Контроль за рождаемостью делает женщин непривлекательными и сумасшедшими» или «Что бы вы выбрали – чтобы у вашего ребенка был феминизм или рак?», перечисляет The Irish Times. Во время президентской гонки Breitbart News опубликовал статью еврея Дэвида Горовица, в которой он назвал своего соплеменника – ярого критика Трампа из политического журнала The Weekly Standard Уильяма Кристола «евреем-ренегатом».

В личной жизни Бэннон тоже дал почву для подозрений в крайних взглядах. В 1996 г. жена обвинила его в домашнем насилии, но обвинения так и не были доказаны. А в 2007 г. при разводе жена заявила, что он не хотел отдавать детей в одну из школ, ворча, что там слишком много евреев (сам Бэннон это отрицает). Но бывший бизнес-партнер Бэннона Скот Ворс высказался NBC News так: «Он не идеален. Но расист, сексист и антисемит ли он? Ответ – нет. Это не тот парень, которого я знаю».

Диктатор Breitbart

Отзывы о Бэнноне как о начальнике очень разные. Опрошенные журналом Politico работники Breitbart News жаловались, что председатель нецензурно орал на подчиненных и приказывал писать статьи, где возвеличивались те, кого Бэннон поддерживал, и унижались их противники. «Себялюбец», «истинный макиавельянец», человек, которого можно описать формулой «страх и агрессия», перечисляет The Guardian эпитеты бывших подчиненных Бэннона и добавляет: его слово было законом для редакции. Уволившийся из Breitbart News Курт Барделла в разговоре с Politico окрестил Бэннона «диктатором Breitbart».

Именно на Breitbart News Бэннона работала журналистка Мишель Филдс (см. врез).

Но есть и много положительных отзывов. Репортер Дэн Риль вспоминал на страницах Politico, как после пяти лет работы в Breitbart News оказался в больнице и пережил серьезную операцию на сердце: «Бэннон поддержал меня в ситуации, в которой многие работодатели отказались бы от меня, в том числе продолжал платить зарплату долгое время, когда я не мог нормально исполнять свои обязанности».

«Он жесткий босс, под присмотром которого я добрался до невиданных высот – во многом благодаря его жесткости и лояльности», – вспоминает на страницах журнала Politico редактор Breitbart News в Техасе Брэндон Дерби. Дерби рассказывает, что Бэннон поддерживал его и в профессиональном плане (в том числе одобрил направленный на защиту местных мексиканских общин проект), и в личном – в какой-то момент с Дерби стала постоянно жить его дочь и ему понадобились и советы опытного отца, каким он считает Бэннона, и послабления в рабочем графике.

А главный редактор Breitbart News Алекс Марлоу объяснил Politico, что суровый подход Бэннона к сотрудникам легко понять - он из поколения, которому явно не хватало дисциплинированности, поэтому пришлось стать жестким: «Его энергия заразительна, он стал бесценным наставником для меня. Его критикуют за жесткость, но лишь потому, что [его подход] высокоэффективен <...> Авторитетно заявляю: будь у Америки больше Бэннонов, у нас была бы более дисциплинированная, работящая, патриотическая молодежь».

Одна из фишек Бэннона, судя по беседам Politico с его сотрудниками, – то обстоятельство, что уволиться из Breitbart News крайне сложно. Трудовые контракты такие сложные и запутанные, что некоторым для увольнения потребовались месяцы подготовительной работы, а кое-кому пришлось подавать в суд. Но и тех, кто смог уволиться, Бэннон мог и не оставить в покое. Например, на следующий день после ухода колумниста Бена Шапиро на сайте появилась статья (позже ее появление объявили результатом недопонимания внутри редакции и удалили), где он назывался «амбициозным консервативным критиканом».

Британи Кавер – политический консультант, долгое время работавшая на республиканцев и часто общавшаяся с Бэнноном. Она уверяла Politico, что Бэннон стремится контролировать все и вся. Отчасти поэтому он заставляет каждого уходящего сотрудника подписывать соглашение о неразглашении. Другой сотрудник рассказывал журналу, что лучший способ уволиться от Бэннона – сделать так, чтобы он выгнал тебя сам. Иначе потерю работника Бэннон расценивал как собственный проигрыш, а ему всегда нужно быть победителем.

Трон Саддама

«Если где-то взрыв или пожар, Стив, скорее всего, где-то неподалеку со спичками», – пошутил редактор отдела политики вашингтонского отделения Breitbart News Мэтью Бойл. Этот сайт сделал ставку на материалы, обвиняющие элиты, но все их материалы основаны на тщательно собранных доказательствах, пишет Bloomberg. Именно факты, а не мнения дают отклик, объяснял Бэннон. Он вспоминал, что еще в Goldman Sachs с удивлением понял, что журналисты, занимающиеся расследованиями, не заражены какой-либо идеологией: «Многие из них либералы. Но они не пропустят из-за этого хорошую историю. Всего-то и надо, что притащить им хороший сюжет с фактами».

Тот же подход исповедует и институт GAI. Одним из самых ярких его успехов стал выпуск в 2015 г. книги президента GAI Петера Швейцера «Деньги Клинтонов: неизвестная история о том, как и почему иностранные правительства и бизнесмены помогли Биллу и Хиллари стать богатыми». В том же году вышла вторая книга Швейцера о другом кандидате в президенты США: «Баксы Буша: как госслужба и корпорации помогли Джебу стать богатым».

«[Вторая книга] не так кинематографична, как о Клинтонах, с их военными диктаторами и русскими бандитами и целой кучей плохих парней, – отрецензировал оба труда для Bloomberg сам Бэннон, который позже снял одноименный фильм про Клинтонов. – [Джеб] Буш более прозаичен. Это просто грязный, вялый кумовской капитализм».

Швейцер писал о гонорарах за публичные выступления обоим Клинтонам и задавался вопросом, не влияли ли они на решения, принимаемые госсекретарем. Так, Нигерия не могла рассчитывать на финансовую помощь от США, так как в коррумпированных странах эти деньги могут быть похищены. Но Хиллари воспользовалась своим правом делать исключения в отдельных случаях. А Биллу по странному совпадению за цикл публичных выступлений в Нигерии заплатили $1,4 млн.

После книги ведущие СМИ США разразились статьями, пересказывая из нее отдельные истории и присовокупив собственные расследования. В частности, The New York Times и The Wall Street Journal пытались понять, могли ли Клинтоны за пожертвования в свой фонд помочь корпорации «Росатом» получить доступ к 20% урановых рудников США, приобретя компанию Uranium One.

В августе этого года институт GAI выпустил доклад «Из России с деньгами» с новыми обвинениями в адрес Хиллари Клинтон. На этот раз за поддержку центра «Сколково», в том числе проектов якобы двойного назначения.

Но книги, подобные расследованию про Клинтонов, – это не просто сборник сухих фактов. GAI делает свои публикации не менее захватывающими, чем голливудские боевики, отмечает Bloomberg. Они нанимают «литературного негра» Уинстона Холла, который написал немало книг, причем шесть стали бестселлерами по версии The New York Times.

Бэннон излучает энергию, говорит быстро. А вот дом его напомнил Bloomberg музей: там тихо, а обстановка – от шелковых штор до картин на стенах – воскрешает в памяти времена президента Линкольна. Единственное, что вернуло корреспондента агентства в XXI в., был портрет женщины, восседающей на троне с автоматом на коленях. Женщина эта – дочь Бэннона Морин, выпускница академии Вест-Пойнт и лейтенант 101-й воздушно-десантной дивизии США. Трон же, как уверяют, принадлежал некогда Саддаму Хусейну.