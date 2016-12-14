«Люди должны как можно меньше ездить»

В Москве высокий процент износа зданий, чтобы город не старел, ежегодно необходимо строить и реконструировать до 15 млн кв. м недвижимости – и жилья, и административных зданий, говорит руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Именно поэтому прежние власти закладывали в генеральный план развития Москвы строительство более 200 млн кв. м. Но такие объемы, по его мнению, невозможно было бы построить, так как транспортная инфраструктура отставала в развитии. Эти перекосы власти учли в актуализированном генплане, а инструментом его реализации станут правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые сейчас обсуждаются и должны быть приняты до 1 июля 2017 г., говорит Хуснуллин. Тем временем стройкомплекс Москвы бьет рекорд за рекордом, утверждает его начальник.

Возможности и необходимость

– Вы неоднократно критиковали генплан развития Москвы. Почему в итоге решили оставить действующий?

Полноценная среда Оценить результат градостроительного развития новой Москвы за такой короткий период, как четыре года, сложно, говорит Хуснуллин: «Сингапуру, например, понадобилось 40 лет, чтобы он стал таким, как сегодня. 40 лет назад там, кроме английской военной базы, ничего не было, даже воду получали по водопроводу из Малайзии. А сегодня это современный город с населением около 5 млн человек. В Большом Париже еще не приступали к строительству метро, а у нас в новой Москве уже две станции». По сути, строится город-миллионник, отмечает Хуснуллин: 1,5 млн населения, 1 млн рабочих мест за 20 лет, при этом за 4,5 года уже построено 10 млн кв. м (в том числе 8 школ, 8 поликлиник, 24 детских сада и т. д.), а число рабочих мест выросло более чем вдвое. Фото: М.Стулов / Ведомости

– Генплан – это стратегический документ на 20 лет. Но за 20 лет экономика и политика могут сильно поменяться, мировые тенденции – измениться, накапливается новая градостроительная практика. Например, никто при разработке генплана 1971 г. не мог предвидеть, что через 20 лет СССР просто рухнет. Поэтому неудивительно, что в 2010 г., когда принимали последний вариант генплана, прогноз развития города оказался не вполне точным. Расхождение с реальностью касается как числа проживающих в городе, так и темпов прироста количества автомобилей – оба показателя в генплане оказались заниженными. Кроме того, в нулевые город массово застраивался, транспортная инфраструктура серьезно отстала от объемов вводимой недвижимости. Наконец, в нем не было новой Москвы.

Шесть лет назад, когда Сергей Семенович Собянин возглавил город, первое, с чего начал работу стройкомплекс, – это с анализа генплана. Необходимо было найти баланс между транспортной составляющей, недвижимостью, уровнем доходов населения и покупательским спросом. Сегодня мы завершаем основную работу по актуализации генплана. Он стал больше отвечать реалиям сегодняшнего и завтрашнего дня.

– Насколько вы актуализировали генплан?

– Раньше эксперты называли генплан 1999 г. «генпланом возможностей», но генплан 2010 г. называли уже «генпланом необходимостей», после наших уточнений его можно будет назвать «генпланом осознанных необходимостей». Появилось несколько стратегических моментов: изменился транспортный каркас города, добавились присоединенные к городу территории. В генплане не было многих транспортных объектов, которые мы сейчас строим, например, трассировка Третьего пересадочного контура была иной, не были запланированы транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), дороги и трассировка линий скоростного рельсового транспорта в новой Москве.