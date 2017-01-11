«Всех их еще надо судить»

Исландия – единственная западная страна, где после кризиса 2008 г. руководители банков-банкротов отправились за решетку. Сделал это спецпрокурор Оулавюр Хёйксон, раньше служивший начальником полиции городка с 6500 жителями

В начале 2000-х Европа снова заговорила о викингах-завоевателях. В финансовый бум исландские банки распоряжались активами в 10 раз большими, чем ВВП их родины, вспоминает Financial Times (FT). А сами исландцы бросились на заемные деньги сметать в Европе все более-менее привлекательные компании. Британская газета жалуется: викингам достался в Лондоне даже такой трофей, как старейший и самый известный в мире магазин игрушек Hamleys.

Этим дело не ограничилось. При населении страны в 330 000 человек буквально каждый стал трейдером, а потребление предметов роскоши зашкалило. В книге «Замороженные активы» (Frozen Assets. Wiley, 2009) Арманн Торвальдссон утверждает, что в 2006 г. компания Bang & Olufsen продала в Рейкьявике телевизоров и аудиосистем больше, чем в любом другом городе мира, за исключением Москвы.