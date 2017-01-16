Дональд Трамп рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ), снимет ли с России санкции, наложенные Обамой за кибератаки, и объявит ли Китай «валютным манипулятором»

Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: «Если Путину нравится Трамп, а Трампу нравится Путин – это отличная вещь для всего мира»

В часовом интервью WSJ в минувшую пятницу избранный президент Дональд Трамп дал понять, что он открыт для обсуждения вопроса снятия санкций с России и не привержен долгосрочным договоренностям по Тайваню с Китаем. Эти два сигнала указывают: он будет использовать все имеющиеся инструменты, чтобы перестроить отношения с двумя крупнейшими геостратегическими соперниками США.

Трамп сказал, что «как минимум на некоторое время» сохранит санкции, наложенные в конце прошлого декабря администрацией Обамы в ответ на приписываемые Москве кибератаки c намерением повлиять на исход ноябрьских выборов. Но он допустил отмену санкций, если Россия окажется полезной в борьбе с терроризмом и в достижении других важных для США целей.

«Если вы ладите друг с другом и если Россия на самом деле помогает нам, если делаются важные дела, то кому и зачем нужны санкции?» – сказал он.

Он также сообщил, что не намерен придерживаться договоренностей Америки с Китаем, что та не станет дипломатически признавать Тайвань (известная политика единого Китая), пока не увидит прогресса в позиции Пекина по вопросам валютного регулирования и международной торговли.

Изменить отношения с Москвой американские президенты стремились с тех пор, как при Владимире Путине стала нарастать напряженность в отношениях двух стран. Такую цель ставила поначалу Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем в администрации Барака Обамы, раньше с Путиным также встречался в свой первый президентский срок Джордж Буш.

Но дипломатическим усилиям Трампа предстоит столкнуться с политикой конгресса, в том числе многих депутатов-республиканцев – от администрации хотят жесткой линии в отношении России после выводов американской разведки о попытках правительства Путина повлиять на исход ноябрьских выборов при помощи кибератак.