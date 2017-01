«Нужно посмотреть глаза в глаза главе государства»

Госсекретарем США может стать истовый бойскаут и убежденный протестант, всю жизнь проработавший в одной корпорации, в которой совещания открываются молитвой. Рекс Тиллерсон начинает день с 20 минут чтения Библии, а заканчивает с Jack Daniels, рассказывали его друзья The Wall Street Journal (WSJ). Его любимая книга – ода капитализму «Атлант расправил плечи», а бывшее место работы, ExxonMobil, называют государством в государстве.

Когда про Тиллерсона говорят, что госсекретарем станет человек без дипломатического опыта, нужно делать важную ремарку: без опыта работы на госслужбе. Руководителей нефтяных компаний можно назвать «дипломатами, которым приходится бурить скважины», пошутил в разговоре с Bloomberg управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук. «Нефтяники разбираются в теме: любому руководителю многомиллиардных, занимающих десятилетия проектов не обойтись без глубокого понимания политической обстановки», – цитирует The Washington Post твит замдиректора Брукингского института Сьюзен Мэлоуни, которая в начале 2000-х была советником в ExxonMobil.

Трамп выбрал человека, всю жизнь проработавшего в параллельном квазигосударстве, утверждает в статье для The New Yorker Стив Колл, автор вышедшей в 2012 г. книги об ExxonMobil и Тиллерсоне – Private Empire: ExxonMobil and American Power. Тиллерсон вел дела почти во всех ключевых для американской внешней политики регионах и привык видеть в геополитике столь же важный фактор, как геологические условия, логистика и инженерные возможности. Порой ExxonMobil оказывалась более влиятельной силой в международных отношениях, чем американское правительство. Колл приводит в пример Чад. В середине 2000-х американские власти в виде гуманитарной и военной помощи тратили там ежегодно менее $20 млн. А ExxonMobil платила роялти около $500 млн. Президенту Чада Идрису Деби не нужен был калькулятор, чтобы понять, чье мнение ценнее для его страны, подтрунивает Колл.

Тиллерсону 64 года. Если бы не Трамп, он уже в марте этого года, достигнув пенсионного возраста, удалился бы на покой – к жене, четверым детям, ранчо в Техасе, лошадям и любимому гольфу. Вместо этого Тиллерсон уволился 31 декабря прошлого года, отбивается от каверзных вопросов сенаторов, читает в прессе нападки на себя и, чтобы избежать конфликта интересов, избавляется от нажитого многолетним трудом. Из-за более раннего выхода на пенсию и необходимости разорвать все отношения с ExxonMobil Тиллерсон получит минимум на $7 млн меньше, чем мог бы, сообщает Business Wire.

Его состояние Forbes оценивает в $330 млн, The Washington Post – в $400 млн, а WSJ и вовсе в $500 млн. Все это заработано за 41 год в ExxonMobil, куда Тиллерсон попал прямо с университетской скамьи в 1975 г. Но начать рассказ о нем следует не с нефти, а с движения бойскаутов.