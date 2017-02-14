«Я хочу вернуть французам их деньги»

Если жесткий политик Марин Ле Пен победит на президентских выборах во Франции, то вслед за англичанами продолжит разрушение ЕС: референдум о выходе из союза – первый пункт ее предвыборной программы

Второе ноября 1976 г. Восьмилетняя девочка и две ее старшие сестры, 12 и 16 лет, спокойно спят на шестом этаже дома в 15-м округе Парижа. Их родители дремлют этажом ниже. Двухэтажные квартиры еще не вошли в моду: просто подвернулась оказия – и отец, чтобы не тесниться, купил для дочерей отдельную квартиру. На часах без четверти четыре утра. В этот момент взрывается заложенная в здании бомба – 20 кг динамита.

Французская республика Территория – 551,6 тысяч кв. км.

Население (на 1 января 2017 г.) – 66,99 млн человек.

ВВП (2016 г., в текущих ценах) – 2,2 трлн евро.

Инфляция (январь 2017 г., в годовом выражении) – 1,4%.

Безработица (III квартал 2016 г.) – 10%.

Государственный долг (III квартал 2016 г.) – 2,16 трлн евро.

Бюджет (2016 г.): доходы – 304 млрд евро, расходы – 379,8 млрд евро.

Капитализация фондового рынка – $1,96 трлн.



Двенадцать развороченных квартир – это стало самым серьезным покушением во Франции со времен Второй мировой. И ни одного погибшего. Годовалого сына соседей взрывная волна выбросила с шестого этажа, но комбинезон, зацепившийся за дерево, и матрас кроватки смягчили падение. Он отделался сломанной рукой. Двух маленьких девочек с четвертого этажа спасла стальная балка, выдержавшая тонны обрушившихся конструкций. «Чудо на День всех святых» – с таким заголовком вышла назавтра Le Parisien.

Организаторы и заказчики покушения остались неизвестны. Но в жизни младшей дочери с тех пор все стало иначе. Звали ее Марин Ле Пен. До той ночи «заниматься политикой» было «абсолютно абстрактным для меня понятием», вспоминала она в автобиографии: «Потребовалась та страшная ночь, чтобы я осознала, что мой отец тоже занимается политикой <...> Я отчетливо поняла, что мой отец был известной личностью и что его люто ненавидели».

Увидеть маму в Playboy

Марин Ле Пен старше, чем возглавляемая ею партия. Она родилась 5 августа 1968 г. неподалеку от Булонского леса, в коммуне Нeйи-сюр-Сен. На самом деле ее имя – Марион Анн Перрин. Но ее всегда звали «Марин», буквально – «морячка», но также переводится как «морская», «морской флот», «марина». Имя отражало страсть отца к морю и кораблям – у него был унаследованный от отца дом в Бретани, в г. Ла-Трините-сюр-Мер, пишет интернет-издание Linternaute.com.

Когда младшей дочери было четыре года, Жан-Мари основал партию «Национальный фронт». Из-за этого дочерям пришлось несладко, пишет журнал L’Obs. Мало кто во Франции того времени поддерживал радикальные идеи Ле Пена. Дочерей дразнили в школе и обзывали в университете, к ним придирались учителя, сверстникам родители запрещали дружить с девочками.