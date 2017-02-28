«Экономический рост стал квазирелигией»

Главная интрига выборов президента Франции пока выглядит так: с кем схлестнется Марин Ле Пен во втором туре 7 мая? Сейчас за это соревнуются бывший министр экономики Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон. Их рейтинг колеблется около 20% – у разных служб общественного мнения получаются разные цифры.

В спину им дышит еще один бывший министр – кандидат от социалистической партии Бенуа Амон. Ему не хватает то шести, а то всего двух процентных пунктов, чтобы проникнуть в тройку, – количество его сторонников колеблется между 13 и 17%. Но все может измениться. По данным Французского института общественного мнения (IFOP) только с начала февраля (опросы проводились в будние дни) трижды рейтинги Амона и Фийона отличались всего на 2 п. п. в пользу последнего (данные на 27 февраля – см. график). И трижды были равны рейтинги того же Фийона и Макрона, который потом ощутимо вырвался вперед.

23 февраля кандидат от зеленых Янник Жадо снял свою кандидатуру в пользу Амона (впервые с 1974 г. эта партия не будет участвовать в выборах). Правда, рейтинг Жадо – в пределах 1–2%.

Предвыборная программа Амона во многом сильно опережает время. Конечно, в ней есть стандартные пункты – проблема мигрантов, соцобеспечение, отношение к ЕС. Но Амон исходит из того, что робот будет вытеснять человека с рабочего места. Президенту Франции нужно будет сначала не дать людям умереть с голоду, а затем не позволить загубить человечество и всю планету, вконец испортив экологию. Другой кандидат социалистов, бывший премьер-министр Мануэль Вальс, обвинял Амона в нереалистичности идей. Но во втором туре праймериз Амон обошел Вальса: 58,65 против 41,35%. Похоже, французам как минимум интересно посмотреть, что выйдет у Амона. Всего в праймериз голосовало около 1,6 млн французов в первом и около 2 млн во втором туре. Из семи кандидатов, участвовавших в гонке, Амон был самым левым, пишет ВВС.

Налог на роботов

В планах Амона – легализация марихуаны, налог на роботов, раздача денег гражданам, запрет дизельных двигателей. Он выступает за приоритет экологии перед экономикой.

Амон убежден, что роботы заместят человека, и он не так уж не прав, считает интернет-издание The Huffington Post. В 2013 г. ученые Оксфорда выпустили исследование, какие профессии могут быть роботизированы в течение ближайших 20 лет. Для 47% работников вероятность, что их выгонит машина, превышает 50%. А французский банк Natixis выяснил, что в США 75% людей теряли работу из-за применения роботов, новых технологий и т. д. И только 25% – из-за конкуренции с дешевой рабочей силой развивающихся стран вроде Мексики или Китая.

Прежде всего Амон намерен отменить закон о труде, принятый в прошлом году. Закон облегчает увольнение сотрудников, снижает доплату за переработку и увеличивает рабочую неделю. Амон считает, что надо делать все наоборот. Чтобы люди смогли работать несмотря на экспансию роботов, нужно стимулировать и предприятия, и работников переходить на сокращенный рабочий день или четырехдневную неделю, а еще популяризировать идею творческих отпусков.