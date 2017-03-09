«Президент Трамп может оказаться прав»

Телезвезде Хизер Науэрт на посту прессекретаря Госдепа придется тяжелее, чем ее предшественникам. У Дональда Трампа сложные отношения с журналистами в собственной стране, и они не стесняются жестко критиковать президента

Пресс-секретарем госдепа станет 47-летняя журналистка телеканала Fox News Хизер Науэрт, передает агентство Bloomberg. На шоу, где она выступает одной из ведущих, Трамп стал завсегдатаем. Теперь президент США ставит это шоу в пример CNN как образец профессионализма.

«Господь сделал тебя красивой. Теперь тебе нужно сделать себя умной <...> Есть множество красивейших людей, которые мало что могут сказать и исчезают со сцены» – так говорил Науэрт ее наставник в области политики журналист Тони Сноу из Fox News Sunday, позже работавший пресс-секретарем Джорджа Буша-младшего (цитата по The Washington Post). Науэрт прислушалась к совету. Своей целью она считала показать всем, что ей не нужна скидка на молодость, и настаивала: «Куда интереснее смотреть, как по теме рассуждает кто-то молодой, нежели старый толстый белый парень». В итоге Науэрт стала рассуждать на любые темы, за это ее даже высмеяла The Washington Post.

Дебют на кабельном

Отец Науэрт Питер родился в 1943 г. в Иллинойсе. Начал карьеру, продавая полисы страхования жителям сельской местности штата Висконсин на каникулах в колледже, гласит его некролог в Chicago Tribune, создал собственную страховую компанию Pioneer Financial Services и скончался в августе 2007 г. от рака дома в Санта-Фе (Нью-Мексико).

Науэрт родилась 27 января 1970 г. в Рокфорде (Иллинойс). У нее трое братьев – Джастин, Джонатан и Джозеф, о которых она регулярно упоминает в соцсетях.

На образование детей в семье особо не скупились. Науэрт училась в частном колледже Pine Manor College, основанном в 1911 г., в пригороде Бостона (Массачусетс). «С 16 лет я знала, что хочу что-то делать на телевидении», – вспоминала Науэрт в разговоре с The Washington Post. Как пишет эта газета, дебют у героини состоялся в 1992 г., когда она училась в Университете Аризоны и выиграла право появиться в программе Young Country на вашингтонском кабельном канале Channel 50. Под псевдонимом Хизер Форрестер она взяла интервью у певцов Вилли Нельсона и Джорджа Джонса.

Первый опыт продолжения не имел. Но Науэрт осталась в Вашингтоне, где получила диплом бакалавра в области коммуникаций Mount Vernon College, затем училась в нью-йоркском Колумбийском университете на магистра журналистики, гласит ее официальная биография на сайте Fox.