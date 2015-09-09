Королева Елизавета: 65 лет на троне
Елизавета II занимает престол дольше, чем любой из ранее царствовавших британских монархов
До сих пор дольше всех в Великобритании царствовала тоже женщина – королева Виктория (1837–1901 гг.). Викторианская эпоха – период высшего расцвета Британской империи, тогда как Елизавета II вступила на престол во время ее распада. В 1952 году Великобритания была третьей по величине экономикой мира после США и СССР (реальный ВВП по паритету покупательной способности составлял $0,6 трлн в долларах 2014 года), а в 2016 году – на 9-м месте – ВВП равен $2,79 трлн (данные МВФ)
Королева Великобритании Елизавета II 6 февраля отмечает 65-летие своего пребывания на троне. Королева стала первым британским монархом, которому удается отметить так называемый «сапфировый» юбилей
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Кенсингтонский дворец опубликовал снимок Елизаветы II, облаченной в наряд голубого цвета. Из украшений на королеве сапфировые серьги и сапфировая подвеска, преподнесенные ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 г. Снимок был сделан британским фотографом Дэвидом Бэйли еще в 2014 г.
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Семейное фото герцога и герцогини Йоркских (позже – короля Георга VI и королевы Елизаветы) с новорожденной принцессой, будущей королевой Елизаветой II, 1926 г.
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Принцесса Елизавета вместе с сестрой Маргарет-Роуз часто ходили в детстве в один из старейших лондонских театров "Лицеум"
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С детства все члены монаршей семьи обучаются верховой езде. На фото: принцесса Елизавета после прогулки в день тринадцатилетия 21 апреля 1939 г.
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Реальный ВВП на душу населения за период правления Виктории вырос более чем на 200%, а Елизаветы II – почти на 380%. За 63 года (горизонтальная шкала на графике) Викторианской эпохи среднегодовой рост составил 2%, елизаветинской – 2,5%. Изменился и характер развития экономики: если в XIX в. постоянно чередовались относительно короткие периоды роста и спада, то в XX-XXI вв. наблюдались длительные периоды подъема, особенно с 1950-х по 1973 г. и с 1990-х по 2008 г., а также четыре серьезных рецессии (спад 2008-2009 гг. был самым значительным с 1930-х гг.)
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Во время Второй мировой войны принцесса Елизавета служила в армии в качестве механика и водила грузовик. На фото: учения в 1945 г.
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Принцесса Елизавета вышла замуж за принца Филиппа, герцога Эдинбургского, 20 ноября 1947 г.
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В феврале 1952 г. Елизавета взошла на престол, а 2 июня 1953 г. была коронована. На фото: Елизавета принимает клятвы верности епископов во время коронации в Вестминстерском аббатстве
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Возрастной состав населения Англии и Уэльса (на графике – в млн человек, слева – мужчины, справа – женщины) в 1901 г., год смерти королевы Виктории, свидетельствовал о высоком уровне как рождаемости, так и смертности. Перепись населения 1951 г. фиксирует последствия двух мировых войн в виде разрыва между молодыми и людьми среднего возраста, а также меньшего количества мужчин. Сегодня хорошо заметна все возрастающая доля пожилых людей: если в 1901 г. было всего 146 человек в возрасте 100 и более лет, то в 2013 г. Елизавета II написала почти 14 000 писем, в которых поздравляла своих подданных со 100-летним юбилеем
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Королева с семьей на отдыхе в замке Балморал – частной резиденции британских королей в Шотландии, 1960 г. У монаршей семьи четверо детей: старший – принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Сейчас у королевы восемь внуков и пять правнуков
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В 1981 г. королева Елизавета дала официальное согласие на брак принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. На фото: в Букингемском дворце
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За время правления Елизаветы II в Великобритании сменилось 13 премьер-министров. Ее девятым премьером была Маргарет Тэтчер. На фото: королева с Маргарет Тэтчер, президентом США Рональдом Рейганом и канцлером ФРГ Гельмутом Колем перед ужином в Букингемском дворце в рамках саммита мировых лидеров 10 июня 1984 г.
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За период правления Елизаветы II в США сменилось 13 президентов. На фото: королева на конной прогулке вместе с Рональдом Рейганом
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В 1994 г. Елизавета II посетила Москву и Петербург. Это был первый в истории двусторонних отношений визит царствующего британского монарха в нашу страну. 18 октября на банкете в Кремле (на фото) ее приветствовал первый президент России Борис Ельцин
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Президент Владимир Путин стал первым более чем за столетие российским лидером, совершившим государственный визит в Великобританию. 24 июня 2003 г. королева принимала его в Букингемском дворце. В целом обычно за год на различных мероприятиях в своей лондонской резиденции она принимает более 50 000 гостей
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Королева Елизавета II на смотровой площадке знаменитого небоскреба "Огурец" (архитектор – Норман Фостер) во время посещения лондонского Сити в 2010 г.
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Покупательная способность фунта стерлингов за период правления королевы Виктории выросла, тогда как при Елизавете II упала почти на 95% (на графике: начало правления = 100). Цены в XIX в., конечно, росли, но нередко и снижались – зачастую это зависело от урожая. Сегодня же средние цены на 1820% выше, чем в 1952 г., т. е. среднегодовые темпы их роста составили 4,8%
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Королева Елизавета впервые побывала на футбольном матче в 1953 г. На фото: капитан сборной Великобритании по футболу Дэвид Бэкхэм и королева на церемонии открытия Игр Содружества в июле 2002 г.
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Королева нередко встречается с известными музыкантами и актерами. На фото: королева с Леди Гагой после музыкального шоу Royal Variety Performance в декабре 2009 г.
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За время правления Елизавета посетила съемочные площадки множества сериалов и ТВ-шоу. На фото: королева около трона из сериала «Игра престолов» на съемочной площадке в Белфасте в июне 2014 г.
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Королева Елизавета и супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Мидлтон) на детских спортивных соревнованиях в Ноттингеме в июне 2012 г.
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9 сентября 2015 г. Елизавета с мужем, принцем Филиппом, участвовала в церемонии открытия в Эдинбурге самой длинной железнодорожной ветки из тех, что были построены в стране за последнее столетие
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Годовщину вступления на трон Елизавета II отметит в Сандрингемском дворце в Норфолке, а затем вернется в Букингемский дворец. В Лондоне по случаю торжественной даты будут даны пушечные залпы
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