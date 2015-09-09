Королева Елизавета: 65 лет на троне

Офис национальной статистики; данные за 1901 и 1951 гг. – перепись населения, 2014 г. – оценка на середину года / Financial TImes

Возрастной состав населения Англии и Уэльса (на графике – в млн человек, слева – мужчины, справа – женщины) в 1901 г., год смерти королевы Виктории, свидетельствовал о высоком уровне как рождаемости, так и смертности. Перепись населения 1951 г. фиксирует последствия двух мировых войн в виде разрыва между молодыми и людьми среднего возраста, а также меньшего количества мужчин. Сегодня хорошо заметна все возрастающая доля пожилых людей: если в 1901 г. было всего 146 человек в возрасте 100 и более лет, то в 2013 г. Елизавета II написала почти 14 000 писем, в которых поздравляла своих подданных со 100-летним юбилеем

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