Кандидаты, за которыми будут следить "Ведомости"

Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов несмотря на молодость (ему 34 года) уже два срока отработал депутатом Государственной думы. С лидером своей партии Владимиром Жириновским знаком со школьных лет, и тоже охотно общается с прессой. «Ведомости» писали в основном о деятельности Нилова во главе комитета по общественным объединениям и в связи с законодательством об «иностранных агентах». Снова баллотируется в Госдуму по Кунцевскому избирательному округу Москвы (№197).

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