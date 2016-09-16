Кандидаты, за которыми будут следить "Ведомости"
10 кандидатов-одномандатников, чаще других упоминавшиеся в наших публикациях
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин вновь хочет стать депутатом. Решать его судьбу будут не только избиратели Кингисеппского одномандатного округа Ленинградской области (№112), ведь Нарышкин баллотируется и по партийному списку «Единой России». «Ведомости» упоминали Нарышкина в связи с его деятельностью на посту спикера парламента.
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Бывший главный санитарный врач, а сейчас советник премьер-министра Геннадий Онищенко постоянно давал поводы для публикаций не только «Ведомостям». Именно при нем запрет импорта по санитарным показаниям превратился в инструмент давления в политических конфликтах. Но гораздо больше известности Онищенко принесли его яркие высказывания об алкоголе, сексе, гриппе, оппозиции и многом другом. Станет ли он депутатом, решат избиратели Тушинского округа Москвы (№206).
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Председатель Московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин был депутатом Госдумы трех первых созывов, и с тех пор баллотируется в парламент на каждых выборах, но уже без былого успеха. «Ведомости» писали о Митрохине в связи с его политической деятельностью, ведь до конца прошлого года он был председателем партии «Яблоко». Сможет ли Митрохин вернуться в Госдуму, решат избиратели Бабушкинского одномандатного округа Москвы (№196).
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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов когда-то был горным инженером, но уже с 1999 г. является депутатом Государственной думы. Попадать в парламент многие годы ему помогает партия «Единая Россия», секретарем генсовета которой он является. Для прессы, включая «Ведомости», Неверов выражает позицию своей партии по разным вопросам. Сейчас он является кандидатом в депутаты в Смоленском одномандатном избирательном округе (№175).
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Дмитрий Гудков стал депутатом Госдумы прошлого созыва по спискам партии «Справедливая Россия», но был исключен из нее за участие в Координационном совете оппозиции. В «Ведомостях» упоминался среди немногих депутатов, кто голосовал, следуя убеждениям, а не партийной дисциплине. Голосовал против «закона подлецов», вносил в Госдуму предложение о его отмене. Останется ли Гудков депутатом Госдумы, решат избиратели Тушинского округа Москвы (№206).
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Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк с 2007 г. является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», променяв успешную карьеру в рекламном бизнесе на партийную деятельность. «Ведомости» упоминали о Железняке и в связи с его бизнес-прошлым, и в связи с деятельностью в комитете Госдумы по информационной политике. Сергей Железняк активно занимался законотворчеством, сможет ли он продолжить эту деятельность решат избиратели Перовского избирательного округа Москвы (№204).
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Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов несмотря на молодость (ему 34 года) уже два срока отработал депутатом Государственной думы. С лидером своей партии Владимиром Жириновским знаком со школьных лет, и тоже охотно общается с прессой. «Ведомости» писали в основном о деятельности Нилова во главе комитета по общественным объединениям и в связи с законодательством об «иностранных агентах». Снова баллотируется в Госдуму по Кунцевскому избирательному округу Москвы (№197).
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Леонид Левин всего один срок отработал депутатом Государственной думы. Не смотря на такой небольшой политический стаж, бывший специалист по PR сумел получить освободившийся пост председателя комитета Госдумы по информационной политике. На этот раз Левин идет на выборы как кандидат по Лермонтовскому одномандатному округу Пензенской области (№147).
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Профсоюзный и политический деятель Олег Шеин является депутатом Госдумы уже четырех созывов, правда в последнем проработал лишь несколько месяцев — он получил мандат на освободившееся место «Справедливой России» лишь в апреле 2016 г. «Ведомости» писали в основном о его борьбе с «Единой Россией» за пост мэра Астрахани, протесты и голодовку, участие в деятельности оппозиции. Шеин баллотируется в Госдуму по Астраханскому одномандатному округу (№74).
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Оксана Дмитриева – депутат Государственной Думы всех созывов, за свою долгую политическую карьеру сотрудничала со многими партиями. После исключения из «Яблока» избиралась в парламент при поддержке блока «Отечество – Вся Россия», потом избиралась от «Справедливой России», теперь баллотируется по списку от новой «Партии Роста». Дмитриева – доктор экономических наук, но «Ведомости» писали в основном о ее политической деятельности. Помимо партийного списка, Дмитриева идет на выборы по Юго-восточному избирательному округу в Санкт-Петербурге (№217).
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