Как проходит единый день голосования
В России выбирают новый состав Госдумы
Пирожки с повидлом на избирательном участке в Чите
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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Единый день голосования в Ивановской области
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Моряк Черноморского флота голосует в Севастополе
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Ивановская область, избирательная комиссия во время обхода домов в единый день голосования
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Стол избирательной комиссии в Москве
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Оцепление у здания посольства России в Киеве, где проходит голосование на выборах в Госдуму России. Женщина предъявляет российский паспорт, чтобы пройти внутрь
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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Информация для избирателей в Москве
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Участок № 2233 Санкт-Петербурга. Клуб военного инженерно-технического университета
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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Голосование курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища во Владивостоке
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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