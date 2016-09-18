Демократия

Как проходит единый день голосования

В России выбирают новый состав Госдумы
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Пирожки с повидлом на избирательном участке в Чите
Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Пирожки с повидлом на избирательном участке в Чите
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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Единый день голосования в Ивановской области
Владимир Смирнов / ТАСС
Единый день голосования в Ивановской области
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Моряк Черноморского флота голосует в Севастополе
Pavel Rebrov / Reuters
Моряк Черноморского флота голосует в Севастополе
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Ивановская область, избирательная комиссия во время обхода домов в единый день голосования
Владимир Смирнов / ТАСС
Ивановская область, избирательная комиссия во время обхода домов в единый день голосования
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Стол избирательной комиссии в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Стол избирательной комиссии в Москве
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Оцепление у здания посольства России в Киеве, где проходит голосование на выборах в Госдуму России. Женщина предъявляет российский паспорт, чтобы пройти внутрь
Gleb Garanich / Reuters
Оцепление у здания посольства России в Киеве, где проходит голосование на выборах в Госдуму России. Женщина предъявляет российский паспорт, чтобы пройти внутрь
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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Информация для избирателей в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Информация для избирателей в Москве
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Участок № 2233 Санкт-Петербурга. Клуб военного инженерно-технического университета
Евгений Егоров / Ведомости
Участок № 2233 Санкт-Петербурга. Клуб военного инженерно-технического университета
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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Голосование курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища во Владивостоке
Виталий Аньков / РИА Новости
Голосование курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища во Владивостоке
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Голосование на одном из избирательных участков в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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  • Пирожки с повидлом на избирательном участке в Чите
  • Голосование на одном из избирательных участков в Москве
  • Единый день голосования в Ивановской области
  • Моряк Черноморского флота голосует в Севастополе
  • Ивановская область, избирательная комиссия во время обхода домов в единый день голосования
  • Стол избирательной комиссии в Москве
  • Оцепление у здания посольства России в Киеве, где проходит голосование на выборах в Госдуму России. Женщина предъявляет российский паспорт, чтобы пройти внутрь
  • Голосование на одном из избирательных участков в Москве
  • Информация для избирателей в Москве
  • Участок № 2233 Санкт-Петербурга. Клуб военного инженерно-технического университета
  • Голосование на одном из избирательных участков в Москве
  • Голосование на одном из избирательных участков в Москве
  • Голосование курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища во Владивостоке
  • Голосование на одном из избирательных участков в Москве
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