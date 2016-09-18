VIP-избиратели
Политики и общественные деятели на избирательных участках
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков на избирательном участке № 142 в Москве
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«Самый важный выбор, который мы делаем в жизни, это выбор между добром и злом, а он потом распространяется на все остальные выборы», - сказал патриарх Кирилл на избирательном участке в Одинцово
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке № 2714 в Москве
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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на избирательном участке
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на избирательном участке в Казани
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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на избирательном участке № 90 в Москве
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Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (в центре) и его супруга Ирина Меняйло (слева) на избирательном участке в Новосибирске
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