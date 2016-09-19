На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов

Михаил Климентьев / РИА Новости

На выборах губернатора Тульской области за действующего врио Алексея Дюмина проголосовала почти треть населения региона (84,2%). Дюмин в феврале этого года сменил Владимира Груздева, возглавлявшего регион с 2011 г. На втором месте расположился Олег Лебедев от КПРФ, набрав 7,5% голосов, на третьем - Олег Веселов от «Коммунистов России» с 3,4%, сообщает «Российская газета» (по итогам обработки 100% бюллетеней)

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