На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов
Чемпионом среди кандидатов стал Рамзан Кадыров, за него проголосовали почти 100% избирателей Чечни
На выборах глав регионов глава Чечни Рамзан Кадыров - абсолютный чемпион, он набрал 97,99% по итогам обработки 93,19% протоколов УИК, сообщает «Интерфакс» из информационного центра ЦИК. Второе место у Идриса Усманова от Партии роста с 0,83%, третье - у коммуниста Гаирсолта Батаева с 0,61%, сообщает «Российская газета»
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Действующий глава Тувы Шолбан Кара-оол, возглавляющий республику с 2007 г., победил на досрочных выборах главы региона, набрав 86%. На втором месте идет Сергей Салчак с 4,5%, на третьем - Валерий Бичи-оол с 4% (по результатам обработки 90% бюллетеней)
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На выборах губернатора Тульской области за действующего врио Алексея Дюмина проголосовала почти треть населения региона (84,2%). Дюмин в феврале этого года сменил Владимира Груздева, возглавлявшего регион с 2011 г. На втором месте расположился Олег Лебедев от КПРФ, набрав 7,5% голосов, на третьем - Олег Веселов от «Коммунистов России» с 3,4%, сообщает «Российская газета» (по итогам обработки 100% бюллетеней)
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В Тверской области на выборах главы региона побеждает действующий врио Игорь Руденя с 72,13%, сменивший губернатора Андрея Шевелева, ушедшего досрочно по собственному желанию в марте этого года. За ним следуют Антон Морозов от ЛДПР - 14,73% и Илья Клейменов от «Коммунистов России» - 9,7% (по результатам обработки 99% бюллетеней)
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Врио главы Республики Коми Сергей Гапликов победил на выборах главы региона с 62,17%, передает «Интерфакс». Гапликов пришел в проблемный регион в октябре 2015 г., после снятия с поста губернатора республики замешанного в коррупционном скандале Вячеслава Гайзера. На втором месте - координатор местного отделения ЛДПР Иван Филипченко с 10,5% (по результатам обработки 100% бюллетеней)
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Действующий глава Ульяновской области Сергей Морозов победил на губернаторских выборах, получив 54,3% голосов. Второй результат - у лидера местных коммунистов Алексея Куринного (25,5%), сообщил «Интерфакс»
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На выборах губернатора Забайкальского края лидирует действующий врио Наталья Жданова с 54,2% голосов, передает «Интерфакс». Она пришла на пост главы региона в феврале 2016 г. из местного заксобрания. На втором месте - коммунист Николай Мерзликин (28,8%), на третьем - кандидат от Аграрной партии России, директор Забайкальского аграрного института Анатолий Вершишин (9,9%) (по итогам обработки данных 95,62% избирательных участков)
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