Юрию Лужкову – 80 лет
Вспоминаем карьеру бывшего мэра Москвы
1990 г. Лужков фактически стал градоначальником Москвы в 1990 г. – 26 апреля этого года на историческом заседании Моссовета он был избран исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома. Его кандидатуру поддержали 83% депутатов при демократическом большинстве
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В 1991 г. Лужков женится на Елене Батуриной, будущей миллиардерше и владелице ЗАО «Интеко», работавшей в то время ответственным секретарем Российского союза кооперативов
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1992 г. В июне 1992 г. указом Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы, сохранив за собой пост премьера московского правительства. На фото: в Лужниках встретились на футбольном поле (справа налево) руководитель российского футбола, вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, известный в прошлом футболист Михаил Гершкович, глава правительства столицы Юрий Лужков и шведский хоккеист Свен Юханссон, организовавший у нас первый гольф-клуб
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1995 г. Мэр Москвы Юрий Лужков, вернувшись из Сочи, где он проводил свой отпуск, посетил места реконструкции МКАД
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С января 1996 г. Юрий Лужков - член Совета Федерации по должности. Вошел в состав комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам
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1997 г. Мэр Москвы Юрий Лужков во время открытия пешеходной зоны в Столешниковом переулке
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1998 г. В спорткомплексе «Олимпийский» мэр Москвы Юрий Лужков и спонсор теннисного турнира на Кубок Кремля 1998 г., президент концерна «Эрджайер итернэшнл» Пьер де Лябушер встретились на теннисном корте. Победителем стал Юрий Лужков
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В 1999 г. в Москве в Лужниках впервые открылся праздник пива. Гостем фестиваля был министр экономики Баварии Отто Висхой
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Мэр Москвы Юрий Лужков на празднике пива в 2000 г.
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Бывший мэр Москвы всегда был ярым сторонником возвращения Крыма в состав России. В 2001 г. воплотить свою идею в жизнь ему еще не удалось, но градоначальник всячески пытался поддержать экономику полуострова, подписав с Крымом меморандум о дружбе и сотрудничестве. В июле в Москве появилось 68 щитов, рекламировавших отдых в Крыму
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2003 г. Мэр Москвы Юрий Лужков - видный деятель «Единой России». Согласно рейтингу консалтинговой компании Mercer в 2004 г. Москва была на 190-м месте из 215 возможных по уровню комфорта. В рейтинге учитывались такие пункты, как качество здравоохранения, образования, инфраструктуры, экологии и т. п.
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С октября 2005 г. Лужков - член Совета при президенте Российской Федерации по реализации приоритетных нацпроектов
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2006 г. Мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной. «Людей, которые знают, что такое любовь, - в мире всего, может быть, десятки. В мире! И это другие люди. Они просто видели то, что другие не видели. У них другое восприятие всего, понимаете. Это просто другие люди. Вот, слава Богу, мне это счастье по жизни досталось» (цитата из интервью Елены Батуриной журналу The New Times)
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В 2007 г. Юрия Лужкова в четвертый раз переизбрали мэром Москвы. В декабре 2008 г. градоначальник возглавил Совет по противодействию коррупции
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Высшие должностные лица впервые стали публиковать сведения о доходах начиная с 2009 г. В этот год Лужков заработал 7,98 млн руб., его супруга - 30,9 млрд руб.
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28 сентября 2010 г. в 7.55 президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы». Точная формулировка звучит так: «Отрешить Лужкова Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента России»
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В 2011 г. в СМИ обсуждалось, что Юрий Лужков может стать сенатором, об этом ТАСС говорил его адвокат Генри Резник. Тогда заявление адвоката прозвучало на фоне обострения «медиавойны» между Лужковым и Кремлем. В тот год Лужков проходил как свидетель в деле о покупке столичным правительством акций Банка Москвы
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В 2012 г. в интервью «Ведомостям» Лужков рассказал, что взялся управлять сельскохозяйственными проектами своей супруги Елены Батуриной в Калининградской области. На ферме, построенной на базе конезавода, разводят овец, выращивают пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу, гречиху, а в 2015 г. бывший столичный мэр занялся выращиванием гречки
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В 2013 г. бывший столичный мэр рассказал, почему при нем не было «Болотной» - «потому что москвичи поддерживали политику правительства Москвы, а заодно и "Единую Россию", рассказал он в интервью «Коммерсант FM»
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В 2014 г. бывший мэр Москвы заявил, что не считает достижением России то, что траты на Олимпиаду в Сочи оказались самыми большими в истории, церемония открытия показалась ему неоригинальной, а перед сочинцами, по его мнению, нужно извиниться: «Город несколько лет был в очень сложном для жизни и отдыха состоянии». Об этом он сказал в интервью Русской службе ВВС. В Сочи Лужков прибыл на Олимпиаду c женой Еленой Батуриной. На фото: архивный кадр
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В 2015 г. Юрий Лужков осудил госуправление за чинопочитание и угодничество. «Знаете, госуправление – это ужасная отрасль, где очень трудно быть самобытным. Там нужно встраиваться в систему чиновничества, чинопочитаний, угодничества, чего у меня, к сожалению, может быть, для моей карьеры не было», - отметил он в интервью радио «КП»
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В мае 2016 г. экс-мэр Москвы раскритиковал власть и объяснил, как главе государства «войти в историю, а не попасть в неё», он сказал это в интервью «Интерфаксу». Возвращаться в политику он не собирается - даже будучи мэром, он «чурался» политики, предпочитая хозяйственные вопросы, уточнил Лужков. «Я активно занят делом, а для человека, которому грозит 80-летие, это прекрасно»
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