Юрию Лужкову – 80 лет

Д. Гришкин / Ведомости

2006 г. Мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной. «Людей, которые знают, что такое любовь, - в мире всего, может быть, десятки. В мире! И это другие люди. Они просто видели то, что другие не видели. У них другое восприятие всего, понимаете. Это просто другие люди. Вот, слава Богу, мне это счастье по жизни досталось» (цитата из интервью Елены Батуриной журналу The New Times)

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