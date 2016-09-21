Власть

Юрию Лужкову – 80 лет

Вспоминаем карьеру бывшего мэра Москвы
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1990 г. Лужков фактически стал градоначальником Москвы в 1990 г. – 26 апреля этого года на историческом заседании Моссовета он был избран исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома. Его кандидатуру поддержали 83% депутатов при демократическом большинстве
PhotoXPress
1990 г. Лужков фактически стал градоначальником Москвы в 1990 г. – 26 апреля этого года на историческом заседании Моссовета он был избран исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома. Его кандидатуру поддержали 83% депутатов при демократическом большинстве
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В 1991 г. Лужков женится на Елене Батуриной, будущей миллиардерше и владелице ЗАО «Интеко», работавшей в то время ответственным секретарем Российского союза кооперативов
Александра Яковлева и Игоря Уткина /Фотохроника ТАСС
В 1991 г. Лужков женится на Елене Батуриной, будущей миллиардерше и владелице ЗАО «Интеко», работавшей в то время ответственным секретарем Российского союза кооперативов
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1992 г. В июне 1992 г. указом Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы, сохранив за собой пост премьера московского правительства. На фото: в Лужниках встретились на футбольном поле (справа налево) руководитель российского футбола, вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, известный в прошлом футболист Михаил Гершкович, глава правительства столицы Юрий Лужков и шведский хоккеист Свен Юханссон, организовавший у нас первый гольф-клуб
Игорь Уткин / ТАСС
1992 г. В июне 1992 г. указом Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы, сохранив за собой пост премьера московского правительства. На фото: в Лужниках встретились на футбольном поле (справа налево) руководитель российского футбола, вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, известный в прошлом футболист Михаил Гершкович, глава правительства столицы Юрий Лужков и шведский хоккеист Свен Юханссон, организовавший у нас первый гольф-клуб
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1995 г. Мэр Москвы Юрий Лужков, вернувшись из Сочи, где он проводил свой отпуск, посетил места реконструкции МКАД
Сергей Величкин
1995 г. Мэр Москвы Юрий Лужков, вернувшись из Сочи, где он проводил свой отпуск, посетил места реконструкции МКАД
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С января 1996 г. Юрий Лужков - член Совета Федерации по должности. Вошел в состав комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам
Александр Сенцов /ИТАР-ТАСС
С января 1996 г. Юрий Лужков - член Совета Федерации по должности. Вошел в состав комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам
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1997 г. Мэр Москвы Юрий Лужков во время открытия пешеходной зоны в Столешниковом переулке
Александр Сенцоа и Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС
1997 г. Мэр Москвы Юрий Лужков во время открытия пешеходной зоны в Столешниковом переулке
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1998 г. В спорткомплексе «Олимпийский» мэр Москвы Юрий Лужков и спонсор теннисного турнира на Кубок Кремля 1998 г., президент концерна «Эрджайер итернэшнл» Пьер де Лябушер встретились на теннисном корте. Победителем стал Юрий Лужков
Владимир Федоренко
1998 г. В спорткомплексе «Олимпийский» мэр Москвы Юрий Лужков и спонсор теннисного турнира на Кубок Кремля 1998 г., президент концерна «Эрджайер итернэшнл» Пьер де Лябушер встретились на теннисном корте. Победителем стал Юрий Лужков
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В 1999 г. в Москве в Лужниках впервые открылся праздник пива. Гостем фестиваля был министр экономики Баварии Отто Висхой
Роман Денисов / ТАСС
В 1999 г. в Москве в Лужниках впервые открылся праздник пива. Гостем фестиваля был министр экономики Баварии Отто Висхой
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Мэр Москвы Юрий Лужков на празднике пива в 2000 г.
Ю.Абрамочкин / Ведомости
Мэр Москвы Юрий Лужков на празднике пива в 2000 г.
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Бывший мэр Москвы всегда был ярым сторонником возвращения Крыма в состав России. В 2001 г. воплотить свою идею в жизнь ему еще не удалось, но градоначальник всячески пытался поддержать экономику полуострова, подписав с Крымом меморандум о дружбе и сотрудничестве. В июле в Москве появилось 68 щитов, рекламировавших отдых в Крыму
С. Николаев / Ведомости
Бывший мэр Москвы всегда был ярым сторонником возвращения Крыма в состав России. В 2001 г. воплотить свою идею в жизнь ему еще не удалось, но градоначальник всячески пытался поддержать экономику полуострова, подписав с Крымом меморандум о дружбе и сотрудничестве. В июле в Москве появилось 68 щитов, рекламировавших отдых в Крыму
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2003 г. Мэр Москвы Юрий Лужков - видный деятель «Единой России». Согласно рейтингу консалтинговой компании Mercer в 2004 г. Москва была на 190-м месте из 215 возможных по уровню комфорта. В рейтинге учитывались такие пункты, как качество здравоохранения, образования, инфраструктуры, экологии и т. п.
Е. Стецко / Ведомости
2003 г. Мэр Москвы Юрий Лужков - видный деятель «Единой России». Согласно рейтингу консалтинговой компании Mercer в 2004 г. Москва была на 190-м месте из 215 возможных по уровню комфорта. В рейтинге учитывались такие пункты, как качество здравоохранения, образования, инфраструктуры, экологии и т. п.
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С октября 2005 г. Лужков - член Совета при президенте Российской Федерации по реализации приоритетных нацпроектов
PhotoXPress
С октября 2005 г. Лужков - член Совета при президенте Российской Федерации по реализации приоритетных нацпроектов
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2006 г. Мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной. «Людей, которые знают, что такое любовь, - в мире всего, может быть, десятки. В мире! И это другие люди. Они просто видели то, что другие не видели. У них другое восприятие всего, понимаете. Это просто другие люди. Вот, слава Богу, мне это счастье по жизни досталось» (цитата из интервью Елены Батуриной журналу The New Times)
Д. Гришкин / Ведомости
2006 г. Мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной. «Людей, которые знают, что такое любовь, - в мире всего, может быть, десятки. В мире! И это другие люди. Они просто видели то, что другие не видели. У них другое восприятие всего, понимаете. Это просто другие люди. Вот, слава Богу, мне это счастье по жизни досталось» (цитата из интервью Елены Батуриной журналу The New Times)
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В 2007 г. Юрия Лужкова в четвертый раз переизбрали мэром Москвы. В декабре 2008 г. градоначальник возглавил Совет по противодействию коррупции
AFP
В 2007 г. Юрия Лужкова в четвертый раз переизбрали мэром Москвы. В декабре 2008 г. градоначальник возглавил Совет по противодействию коррупции
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Высшие должностные лица впервые стали публиковать сведения о доходах начиная с 2009 г. В этот год Лужков заработал 7,98 млн руб., его супруга - 30,9 млрд руб.
Григорий Сысоев / ТАСС
Высшие должностные лица впервые стали публиковать сведения о доходах начиная с 2009 г. В этот год Лужков заработал 7,98 млн руб., его супруга - 30,9 млрд руб.
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28 сентября 2010 г. в 7.55 президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы». Точная формулировка звучит так: «Отрешить Лужкова Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента России»
Д. Гришкин / Ведомости
28 сентября 2010 г. в 7.55 президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы». Точная формулировка звучит так: «Отрешить Лужкова Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента России»
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В 2011 г. в СМИ обсуждалось, что Юрий Лужков может стать сенатором, об этом ТАСС говорил его адвокат Генри Резник. Тогда заявление адвоката прозвучало на фоне обострения «медиавойны» между Лужковым и Кремлем. В тот год Лужков проходил как свидетель в деле о покупке столичным правительством акций Банка Москвы
Наумов Олег / ТАСС
В 2011 г. в СМИ обсуждалось, что Юрий Лужков может стать сенатором, об этом ТАСС говорил его адвокат Генри Резник. Тогда заявление адвоката прозвучало на фоне обострения «медиавойны» между Лужковым и Кремлем. В тот год Лужков проходил как свидетель в деле о покупке столичным правительством акций Банка Москвы
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В 2012 г. в интервью «Ведомостям» Лужков рассказал, что взялся управлять сельскохозяйственными проектами своей супруги Елены Батуриной в Калининградской области. На ферме, построенной на базе конезавода, разводят овец, выращивают пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу, гречиху, а в 2015 г. бывший столичный мэр занялся выращиванием гречки
А. Махонин / Ведомости
В 2012 г. в интервью «Ведомостям» Лужков рассказал, что взялся управлять сельскохозяйственными проектами своей супруги Елены Батуриной в Калининградской области. На ферме, построенной на базе конезавода, разводят овец, выращивают пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу, гречиху, а в 2015 г. бывший столичный мэр занялся выращиванием гречки
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В 2013 г. бывший столичный мэр рассказал, почему при нем не было «Болотной» - «потому что москвичи поддерживали политику правительства Москвы, а заодно и &quot;Единую Россию&quot;, рассказал он в интервью «Коммерсант FM»
AFP
В 2013 г. бывший столичный мэр рассказал, почему при нем не было «Болотной» - «потому что москвичи поддерживали политику правительства Москвы, а заодно и "Единую Россию", рассказал он в интервью «Коммерсант FM»
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В 2014 г. бывший мэр Москвы заявил, что не считает достижением России то, что траты на Олимпиаду в Сочи оказались самыми большими в истории, церемония открытия показалась ему неоригинальной, а перед сочинцами, по его мнению, нужно извиниться: «Город несколько лет был в очень сложном для жизни и отдыха состоянии». Об этом он сказал в интервью Русской службе ВВС. В Сочи Лужков прибыл на Олимпиаду c женой Еленой Батуриной. На фото: архивный кадр
Misha Japaridze / AP
В 2014 г. бывший мэр Москвы заявил, что не считает достижением России то, что траты на Олимпиаду в Сочи оказались самыми большими в истории, церемония открытия показалась ему неоригинальной, а перед сочинцами, по его мнению, нужно извиниться: «Город несколько лет был в очень сложном для жизни и отдыха состоянии». Об этом он сказал в интервью Русской службе ВВС. В Сочи Лужков прибыл на Олимпиаду c женой Еленой Батуриной. На фото: архивный кадр
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В 2015 г. Юрий Лужков осудил госуправление за чинопочитание и угодничество. «Знаете, госуправление – это ужасная отрасль, где очень трудно быть самобытным. Там нужно встраиваться в систему чиновничества, чинопочитаний, угодничества, чего у меня, к сожалению, может быть, для моей карьеры не было», - отметил он в интервью радио «КП»
gubernator.gov39.ru
В 2015 г. Юрий Лужков осудил госуправление за чинопочитание и угодничество. «Знаете, госуправление – это ужасная отрасль, где очень трудно быть самобытным. Там нужно встраиваться в систему чиновничества, чинопочитаний, угодничества, чего у меня, к сожалению, может быть, для моей карьеры не было», - отметил он в интервью радио «КП»
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В мае 2016 г. экс-мэр Москвы раскритиковал власть и объяснил, как главе государства «войти в историю, а не попасть в неё», он сказал это в интервью «Интерфаксу». Возвращаться в политику он не собирается - даже будучи мэром, он «чурался» политики, предпочитая хозяйственные вопросы, уточнил Лужков. «Я активно занят делом, а для человека, которому грозит 80-летие, это прекрасно»
Е. Разумный / Ведомости
В мае 2016 г. экс-мэр Москвы раскритиковал власть и объяснил, как главе государства «войти в историю, а не попасть в неё», он сказал это в интервью «Интерфаксу». Возвращаться в политику он не собирается - даже будучи мэром, он «чурался» политики, предпочитая хозяйственные вопросы, уточнил Лужков. «Я активно занят делом, а для человека, которому грозит 80-летие, это прекрасно»
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  • 1990 г. Лужков фактически стал градоначальником Москвы в 1990 г. – 26 апреля этого года на историческом заседании Моссовета он был избран исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома. Его кандидатуру поддержали 83% депутатов при демократическом большинстве
  • В 1991 г. Лужков женится на Елене Батуриной, будущей миллиардерше и владелице ЗАО «Интеко», работавшей в то время ответственным секретарем Российского союза кооперативов
  • 1992 г. В июне 1992 г. указом Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы, сохранив за собой пост премьера московского правительства. На фото: в Лужниках встретились на футбольном поле (справа налево) руководитель российского футбола, вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, известный в прошлом футболист Михаил Гершкович, глава правительства столицы Юрий Лужков и шведский хоккеист Свен Юханссон, организовавший у нас первый гольф-клуб
  • 1995 г. Мэр Москвы Юрий Лужков, вернувшись из Сочи, где он проводил свой отпуск, посетил места реконструкции МКАД
  • С января 1996 г. Юрий Лужков - член Совета Федерации по должности. Вошел в состав комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам
  • 1997 г. Мэр Москвы Юрий Лужков во время открытия пешеходной зоны в Столешниковом переулке
  • 1998 г. В спорткомплексе «Олимпийский» мэр Москвы Юрий Лужков и спонсор теннисного турнира на Кубок Кремля 1998 г., президент концерна «Эрджайер итернэшнл» Пьер де Лябушер встретились на теннисном корте. Победителем стал Юрий Лужков
  • В 1999 г. в Москве в Лужниках впервые открылся праздник пива. Гостем фестиваля был министр экономики Баварии Отто Висхой
  • Мэр Москвы Юрий Лужков на празднике пива в 2000 г.
  • Бывший мэр Москвы всегда был ярым сторонником возвращения Крыма в состав России. В 2001 г. воплотить свою идею в жизнь ему еще не удалось, но градоначальник всячески пытался поддержать экономику полуострова, подписав с Крымом меморандум о дружбе и сотрудничестве. В июле в Москве появилось 68 щитов, рекламировавших отдых в Крыму
  • 2003 г. Мэр Москвы Юрий Лужков - видный деятель «Единой России». Согласно рейтингу консалтинговой компании Mercer в 2004 г. Москва была на 190-м месте из 215 возможных по уровню комфорта. В рейтинге учитывались такие пункты, как качество здравоохранения, образования, инфраструктуры, экологии и т. п.
  • С октября 2005 г. Лужков - член Совета при президенте Российской Федерации по реализации приоритетных нацпроектов
  • 2006 г. Мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной. «Людей, которые знают, что такое любовь, - в мире всего, может быть, десятки. В мире! И это другие люди. Они просто видели то, что другие не видели. У них другое восприятие всего, понимаете. Это просто другие люди. Вот, слава Богу, мне это счастье по жизни досталось» (цитата из интервью Елены Батуриной журналу The New Times)
  • В 2007 г. Юрия Лужкова в четвертый раз переизбрали мэром Москвы. В декабре 2008 г. градоначальник возглавил Совет по противодействию коррупции
  • Высшие должностные лица впервые стали публиковать сведения о доходах начиная с 2009 г. В этот год Лужков заработал 7,98 млн руб., его супруга - 30,9 млрд руб.
  • 28 сентября 2010 г. в 7.55 президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы». Точная формулировка звучит так: «Отрешить Лужкова Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента России»
  • В 2011 г. в СМИ обсуждалось, что Юрий Лужков может стать сенатором, об этом ТАСС говорил его адвокат Генри Резник. Тогда заявление адвоката прозвучало на фоне обострения «медиавойны» между Лужковым и Кремлем. В тот год Лужков проходил как свидетель в деле о покупке столичным правительством акций Банка Москвы
  • В 2012 г. в интервью «Ведомостям» Лужков рассказал, что взялся управлять сельскохозяйственными проектами своей супруги Елены Батуриной в Калининградской области. На ферме, построенной на базе конезавода, разводят овец, выращивают пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу, гречиху, а в 2015 г. бывший столичный мэр занялся выращиванием гречки
  • В 2013 г. бывший столичный мэр рассказал, почему при нем не было «Болотной» - «потому что москвичи поддерживали политику правительства Москвы, а заодно и "Единую Россию", рассказал он в интервью «Коммерсант FM»
  • В 2014 г. бывший мэр Москвы заявил, что не считает достижением России то, что траты на Олимпиаду в Сочи оказались самыми большими в истории, церемония открытия показалась ему неоригинальной, а перед сочинцами, по его мнению, нужно извиниться: «Город несколько лет был в очень сложном для жизни и отдыха состоянии». Об этом он сказал в интервью Русской службе ВВС. В Сочи Лужков прибыл на Олимпиаду c женой Еленой Батуриной. На фото: архивный кадр
  • В 2015 г. Юрий Лужков осудил госуправление за чинопочитание и угодничество. «Знаете, госуправление – это ужасная отрасль, где очень трудно быть самобытным. Там нужно встраиваться в систему чиновничества, чинопочитаний, угодничества, чего у меня, к сожалению, может быть, для моей карьеры не было», - отметил он в интервью радио «КП»
  • В мае 2016 г. экс-мэр Москвы раскритиковал власть и объяснил, как главе государства «войти в историю, а не попасть в неё», он сказал это в интервью «Интерфаксу». Возвращаться в политику он не собирается - даже будучи мэром, он «чурался» политики, предпочитая хозяйственные вопросы, уточнил Лужков. «Я активно занят делом, а для человека, которому грозит 80-летие, это прекрасно»
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