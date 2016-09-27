Первые дебаты Трампа и Клинтон
Кандидаты в президенты США сошлись лицом к лицу в университете Хофстра в Нью-Йорке
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграл первые дебаты своему сопернику на выборах президента США – кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон
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Клинтон умело использовала слабые места Трампа, указывают американские СМИ. На фото Билл Клинтон, 42-й Президент США и муж Хиллари Клинтон
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Согласно опросу CNN, 62% зрителей отдали предпочтение Клинтон, и только 27% – Трампу
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В ходе дебатов Трампа постоянно подводила привычка опираться на ложную, недостоверную и притом легко опровергаемую информацию, пишут либерально ориентированные The Washington Post и CNN
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После дебатов заметно вырос курс доллара к евро – до $1,1244 к 9.03 мск по сравнению с $1,1254 на закрытие предыдущей сессии. Мексиканский песо, традиционно сильно реагирующий на рейтинг Трампа, известного противника иммиграции, подскочил в паре с долларом на 2%
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Клинтон обвиняла соперника в расизме, лицемерии и в том, что тот «пребывает в собственном мирке»
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Трамп, не оставшись в долгу, тоже обвинил ее в лицемерии, высокомерии и непрофессионализме
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Клинтон и Трампу предстоят еще две телевизионные встречи лицом к лицу. На фото дочь Дональда Трампа Иванка
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На первых президентских дебатах кандидаты обсуждали в основном внутреннюю политику США, не выходя за традиционный круг тем: безработица, налоги, борьба с преступностью и терроризмом
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В то время как большинство экспертов отдают победу в дебатах Клинтон, остается неясным, как их оценят избиратели, предостерегает Financial Times. Газета ссылается на экспресс-полл Public Policy Polling - там победу Клинтон отдали лишь 51% опрошенных при 40% у Трампа и 9% неопределившихся
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