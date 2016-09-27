Первые дебаты Трампа и Клинтон

Carlos Barria / Reuters

В то время как большинство экспертов отдают победу в дебатах Клинтон, остается неясным, как их оценят избиратели, предостерегает Financial Times. Газета ссылается на экспресс-полл Public Policy Polling - там победу Клинтон отдали лишь 51% опрошенных при 40% у Трампа и 9% неопределившихся

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