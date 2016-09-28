Безопасность и право

Презентация расследования крушения Boeing MH17 на востоке Украины

Что показали в докладе совместной следственной группы
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Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Результаты огласил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербреке
Peter Dejong / AP
Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Результаты огласил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербреке
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На презентации был показан фильм, моделирующий ситуацию. Версия другого самолета полностью исключена, сказал представитель JIT
Peter Dejong / AP
На презентации был показан фильм, моделирующий ситуацию. Версия другого самолета полностью исключена, сказал представитель JIT
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Согласно информации следствия пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 х 700 м под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск
Прокуратура Нидерландов
Согласно информации следствия пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 х 700 м под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск
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Установка была привезена с российской территории, а после запуска 17 июля была отправлена обратно в Россию, считает следствие
Прокуратура Нидерландов
Установка была привезена с российской территории, а после запуска 17 июля была отправлена обратно в Россию, считает следствие
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Следствие не утверждает, что Россия на государственном уровне была вовлечена в инцидент, - только что ЗРК «Бук» был привезен с ее территории и увезен обратно
Прокуратура Нидерландов
Следствие не утверждает, что Россия на государственном уровне была вовлечена в инцидент, - только что ЗРК «Бук» был привезен с ее территории и увезен обратно
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Никакая информация о подозреваемых (JIT утверждает, что их порядка 100 человек) не раскрывалась и не будет раскрываться в интересах следствия
Прокуратура Нидерландов
Никакая информация о подозреваемых (JIT утверждает, что их порядка 100 человек) не раскрывалась и не будет раскрываться в интересах следствия
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Следствие нашло свидетелей, видевших установку на месте запуска, след запуска и инверсионный след ракеты (на фото)
Прокуратура Нидерландов
Следствие нашло свидетелей, видевших установку на месте запуска, след запуска и инверсионный след ракеты (на фото)
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Как принималось решение сбивать самолет, кто отдал приказ, кто именно был исполнителем - предмет дальнейшего расследования, подчеркнул следователь
Прокуратура Нидерландов
Как принималось решение сбивать самолет, кто отдал приказ, кто именно был исполнителем - предмет дальнейшего расследования, подчеркнул следователь
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Компьютерная реконструкция маршрута передвижения пусковой установки «Бук»
Прокуратура Нидерландов
Компьютерная реконструкция маршрута передвижения пусковой установки «Бук»
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Поле под поселком Первомайский, откуда предположительно произведен запуск
Прокуратура Нидерландов
Поле под поселком Первомайский, откуда предположительно произведен запуск
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След выжженной травы
Прокуратура Нидерландов
След выжженной травы
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Компьютерная реконструкция событий
rt.com
Компьютерная реконструкция событий
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Натурные испытания взрыва ракеты «Бука»
rt.com
Натурные испытания взрыва ракеты «Бука»
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Натурные испытания взрыва ракеты «Бука»
rt.com
Натурные испытания взрыва ракеты «Бука»
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Сбор материалов на месте крушения
rt.com
Сбор материалов на месте крушения
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  • Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Результаты огласил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербреке
  • На презентации был показан фильм, моделирующий ситуацию. Версия другого самолета полностью исключена, сказал представитель JIT
  • Согласно информации следствия пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 х 700 м под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск
  • Установка была привезена с российской территории, а после запуска 17 июля была отправлена обратно в Россию, считает следствие
  • Следствие не утверждает, что Россия на государственном уровне была вовлечена в инцидент, - только что ЗРК «Бук» был привезен с ее территории и увезен обратно
  • Никакая информация о подозреваемых (JIT утверждает, что их порядка 100 человек) не раскрывалась и не будет раскрываться в интересах следствия
  • Следствие нашло свидетелей, видевших установку на месте запуска, след запуска и инверсионный след ракеты (на фото)
  • Как принималось решение сбивать самолет, кто отдал приказ, кто именно был исполнителем - предмет дальнейшего расследования, подчеркнул следователь
  • Компьютерная реконструкция маршрута передвижения пусковой установки «Бук»
  • Поле под поселком Первомайский, откуда предположительно произведен запуск
  • След выжженной травы
  • Компьютерная реконструкция событий
  • Натурные испытания взрыва ракеты «Бука»
  • Натурные испытания взрыва ракеты «Бука»
  • Сбор материалов на месте крушения
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