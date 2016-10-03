Антон Носик в Пресненском суде
Блогер пришел на оглашение приговора с вещами
Пресненский суд Москвы признал блогера Антона Носика (слева) виновным в размещении в интернете экстремистских материалов. Справа политик Алексей Навальный
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Блогер оштрафован на 500 000 руб.
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Поводом для обвинения Носика стала его публикация в «Живом журнале» под названием «Стереть Сирию с лица Земли». На фото с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» Ольгой Бычковой
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Носик предлагал закрыть все выходы для беженцев, чтобы они «не экспортировали джихад в Европу», и высказывал мнение, что сирийцы заслуживают бомбардировки
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В последнем слове, которое блогер опубликовал заранее, он выразил надежду на справедливость суда. Носик отметил, что российская авиация помогает сирийским правительственным войскам штурмовать восточный Алеппо, а в Москве его в это время судят за выражение поддержки действиям этих самых войск
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Также Носик выразил уверенность, что обвинение не смогло доказать, что его слова несут угрозу конституционному строю
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