Антон Носик в Пресненском суде

Александр Щербак / ТАСС

В последнем слове, которое блогер опубликовал заранее, он выразил надежду на справедливость суда. Носик отметил, что российская авиация помогает сирийским правительственным войскам штурмовать восточный Алеппо, а в Москве его в это время судят за выражение поддержки действиям этих самых войск

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