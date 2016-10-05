Власть

Госдума седьмого созыва начала работу

Депутатов приветствовали президент, члены правительства и главы ведомств
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Президент России Владимир Путин поздравил депутатов седьмого созыва с избранием и началом работы
Natalia Kolesnikova / pool/REUTERS
Президент России Владимир Путин поздравил депутатов седьмого созыва с избранием и началом работы
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Избирательную кампанию Путин назвал открытой, честной и конкурентной: «Вижу в безусловной легитимности парламента – залог силы и авторитета законодательной власти»
Андрей Гордеев / Ведомости
Избирательную кампанию Путин назвал открытой, честной и конкурентной: «Вижу в безусловной легитимности парламента – залог силы и авторитета законодательной власти»
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Депутатов Госдумы 7-го созыва приветствовали бывший спикер Думы, а ныне директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Андрей Гордеев / Ведомости
Депутатов Госдумы 7-го созыва приветствовали бывший спикер Думы, а ныне директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Новый спикер Вячеслав Володин, выступая перед депутатами, подчеркнул, что Госдуме необходимо повышать качество законодательных инициатив
Андрей Гордеев / Ведомости
Новый спикер Вячеслав Володин, выступая перед депутатами, подчеркнул, что Госдуме необходимо повышать качество законодательных инициатив
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Депутаты-единороссы Сергей Неверов, Александр Карелин и Вячеслав Володин (слева направо)
Андрей Гордеев / Ведомости
Депутаты-единороссы Сергей Неверов, Александр Карелин и Вячеслав Володин (слева направо)
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр образования Ольга Васильева
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр образования Ольга Васильева
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Генеральный прокурор Юрий Чайка
Андрей Гордеев / Ведомости
Генеральный прокурор Юрий Чайка
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Вице-премьер Ольга Голодец
Андрей Гордеев / Ведомости
Вице-премьер Ольга Голодец
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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов
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Председатель РСПП Александр Шохин
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель РСПП Александр Шохин
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  • Президент России Владимир Путин поздравил депутатов седьмого созыва с избранием и началом работы
  • Избирательную кампанию Путин назвал открытой, честной и конкурентной: «Вижу в безусловной легитимности парламента – залог силы и авторитета законодательной власти»
  • Депутатов Госдумы 7-го созыва приветствовали бывший спикер Думы, а ныне директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
  • Новый спикер Вячеслав Володин, выступая перед депутатами, подчеркнул, что Госдуме необходимо повышать качество законодательных инициатив
  • Депутаты-единороссы Сергей Неверов, Александр Карелин и Вячеслав Володин (слева направо)
  • Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр образования Ольга Васильева
  • Генеральный прокурор Юрий Чайка
  • Вице-премьер Ольга Голодец
  • Председатель КПРФ Геннадий Зюганов
  • Председатель РСПП Александр Шохин
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