Госдума седьмого созыва начала работу
Депутатов приветствовали президент, члены правительства и главы ведомств
Президент России Владимир Путин поздравил депутатов седьмого созыва с избранием и началом работы
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Избирательную кампанию Путин назвал открытой, честной и конкурентной: «Вижу в безусловной легитимности парламента – залог силы и авторитета законодательной власти»
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Депутатов Госдумы 7-го созыва приветствовали бывший спикер Думы, а ныне директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Новый спикер Вячеслав Володин, выступая перед депутатами, подчеркнул, что Госдуме необходимо повышать качество законодательных инициатив
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Депутаты-единороссы Сергей Неверов, Александр Карелин и Вячеслав Володин (слева направо)
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр образования Ольга Васильева
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Генеральный прокурор Юрий Чайка
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Вице-премьер Ольга Голодец
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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов
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Председатель РСПП Александр Шохин
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