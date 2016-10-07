10 лет со дня убийства Анны Политковской
В Москве у здания редакции «Новой газеты» прошла акция памяти журналистки
Акция памяти журналистки Анны Политковской, погибшей ровно десять лет назад, прошла в пятницу у здания редакции «Новой газеты» в Москве
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На мероприятие пришла семья Политковской - ее мама и дети журналистки. Также почтить память пришли правозащитники и дипломаты Швеции, Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Хорватии, Литвы и других стран
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К мемориальной доске, которая установлена на фасаде здания, возложили цветы, рядом стоят портреты Политковской, горят свечи
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На здании редакции вывешены портреты журналистки, во время акции музыканты играли классическую музыку
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В пятницу, 7 октября, по Москве по последнему маршруту журналистки в день ее гибели проехали специально оборудованные автомобили с большими плакатами «Анна Политковская. 10 лет со дня убийства. Заказчик не найден», передает «РИА Новости»
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Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 г. в подъезде своего дома
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Накануне десятилетней годовщины со дня убийства Анны Политковской редакция «Новой газеты» обвинила следователей в бездействии и напомнила, что заказчик до сих пор не найден. По мнению издания, дело до сих пор не раскрыто
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