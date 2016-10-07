10 лет со дня убийства Анны Политковской

А. Астахова / Ведомости

Накануне десятилетней годовщины со дня убийства Анны Политковской редакция «Новой газеты» обвинила следователей в бездействии и напомнила, что заказчик до сих пор не найден. По мнению издания, дело до сих пор не раскрыто

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