Безопасность и право

10 лет со дня убийства Анны Политковской

В Москве у здания редакции «Новой газеты» прошла акция памяти журналистки
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Акция памяти журналистки Анны Политковской, погибшей ровно десять лет назад, прошла в пятницу у здания редакции «Новой газеты» в Москве
А. Астахова / Ведомости
Акция памяти журналистки Анны Политковской, погибшей ровно десять лет назад, прошла в пятницу у здания редакции «Новой газеты» в Москве
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На мероприятие пришла семья Политковской - ее мама и дети журналистки. Также почтить память пришли правозащитники и дипломаты Швеции, Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Хорватии, Литвы и других стран
А. Астахова / Ведомости
На мероприятие пришла семья Политковской - ее мама и дети журналистки. Также почтить память пришли правозащитники и дипломаты Швеции, Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Хорватии, Литвы и других стран
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К мемориальной доске, которая установлена на фасаде здания, возложили цветы, рядом стоят портреты Политковской, горят свечи
А. Астахова / Ведомости
К мемориальной доске, которая установлена на фасаде здания, возложили цветы, рядом стоят портреты Политковской, горят свечи
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На здании редакции вывешены портреты журналистки, во время акции музыканты играли классическую музыку
А. Астахова / Ведомости
На здании редакции вывешены портреты журналистки, во время акции музыканты играли классическую музыку
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В пятницу, 7 октября, по Москве по последнему маршруту журналистки в день ее гибели проехали специально оборудованные автомобили с большими плакатами «Анна Политковская. 10 лет со дня убийства. Заказчик не найден», передает «РИА Новости»
А. Астахова / Ведомости
В пятницу, 7 октября, по Москве по последнему маршруту журналистки в день ее гибели проехали специально оборудованные автомобили с большими плакатами «Анна Политковская. 10 лет со дня убийства. Заказчик не найден», передает «РИА Новости»
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Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 г. в подъезде своего дома
А. Астахова / Ведомости
Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 г. в подъезде своего дома
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Накануне десятилетней годовщины со дня убийства Анны Политковской редакция «Новой газеты» обвинила следователей в бездействии и напомнила, что заказчик до сих пор не найден. По мнению издания, дело до сих пор не раскрыто
А. Астахова / Ведомости
Накануне десятилетней годовщины со дня убийства Анны Политковской редакция «Новой газеты» обвинила следователей в бездействии и напомнила, что заказчик до сих пор не найден. По мнению издания, дело до сих пор не раскрыто
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  • Акция памяти журналистки Анны Политковской, погибшей ровно десять лет назад, прошла в пятницу у здания редакции «Новой газеты» в Москве
  • На мероприятие пришла семья Политковской - ее мама и дети журналистки. Также почтить память пришли правозащитники и дипломаты Швеции, Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Хорватии, Литвы и других стран
  • К мемориальной доске, которая установлена на фасаде здания, возложили цветы, рядом стоят портреты Политковской, горят свечи
  • На здании редакции вывешены портреты журналистки, во время акции музыканты играли классическую музыку
  • В пятницу, 7 октября, по Москве по последнему маршруту журналистки в день ее гибели проехали специально оборудованные автомобили с большими плакатами «Анна Политковская. 10 лет со дня убийства. Заказчик не найден», передает «РИА Новости»
  • Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 г. в подъезде своего дома
  • Накануне десятилетней годовщины со дня убийства Анны Политковской редакция «Новой газеты» обвинила следователей в бездействии и напомнила, что заказчик до сих пор не найден. По мнению издания, дело до сих пор не раскрыто
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