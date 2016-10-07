Разрушительный ураган «Мэтью» добрался до побережья США

Wilfredo Lee / AP

Губернатор Флориды Рик Скотт предупредил жителей штата о смертельной опасности и призвал их по возможности эвакуироваться. В штате идут сильные ливни, видимость очень низкая, на мысе Канаверал, где находится космодром NASA, скорость порывов ветра составляет 48 м/с. По данным метеорологов, эпицентр урагана переместился на сушу и находится в 75 км от Дейтон-Бич во Флориде. Он идет на северо-запад со скоростью около 6 м/с. Скорость ветра в эпицентре сейчас составляет 54 м/с.

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