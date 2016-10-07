Разрушительный ураган «Мэтью» добрался до побережья США
Ранее он обрушился на Гаити со скоростью 230 км в час, власти страны признали погибшими 842 островитянина
Наибольшие разрушения от урагана зафиксированы на Гаити. «Мэтью» обрушился на остров со скоростью 230 км/ч, передает Reuters
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По оценкам правительства Гаити, после урагана в помощи нуждаются около 350 000 человек. На фото: разбитые парты одной из школ на Гаити
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Вечером 7 октября власти островного государства сообщили о 842 жертвах урагана
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Помощник спецпредставителя ООН по Гаити Мурад Вахба считает, что стихийное бедствие привело к худшему гуманитарному кризису в стране после землетрясения 2010 г.
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Церковь святой Анны на острове Гаити
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В столице Гаити - городе Порт-о-Пренс
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В связи с разрушительными последствиями, вызванными ураганом «Мэтью» в странах Карибского бассейна, ООН направила на Гаити группу специалистов для оценки масштабов ущерба и размера помощи, в которой нуждаются пострадавшие жители, сообщает в свою очередь центр новостей ООН
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Ураган также прошелся по Багамским островам
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После урагана остались разрушения и на Кубе
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Ураган добрался до Кубы ночью, когда жители спали. Больше всего пострадали здания в восточной части страны
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Ураган приближается к Восточному побережью США. На данный момент около 400 000 жителей Флориды остались без электричества
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Президент США Барак Обама объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Флорида
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Губернатор Флориды Рик Скотт предупредил жителей штата о смертельной опасности и призвал их по возможности эвакуироваться. В штате идут сильные ливни, видимость очень низкая, на мысе Канаверал, где находится космодром NASA, скорость порывов ветра составляет 48 м/с. По данным метеорологов, эпицентр урагана переместился на сушу и находится в 75 км от Дейтон-Бич во Флориде. Он идет на северо-запад со скоростью около 6 м/с. Скорость ветра в эпицентре сейчас составляет 54 м/с.
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В Южной Каролине власти подготовили 250 школьных автобусов для эвакуации населения
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Жители Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины запасаются продуктами и водой
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По всей стране отменены 2700 авиарейсов. На фото: аэропорт в Атланте
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