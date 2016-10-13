Природные катастрофы, принесшие многомиллионные убытки

Smiley N. / AP

В 2008 г. ураган «Айк» привел к огромным разрушениям в США, на Кубе, Гаити, в Доминикане и на Багамских островах. Тогда жертвами стихии стали 170 человек. Финансовые потери - $38 млрд, сумма застрахованных убытков - $18,5 млрд

7/10