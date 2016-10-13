Природные катастрофы, принесшие многомиллионные убытки
10 самых разрушительных природных катаклизмов c максимальным страховым ущербом – рейтинг Munich Re
Страховая компания Swiss Re составила список природных катастроф, вызвавших самые масштабные финансовые потери и самые крупные страховые убытки за последние 35 лет. Замыкает десятку засуха в США 2012 г. Общие финансовые потери оцениваются в $25 млрд, сумма застрахованных убытков - $12 млрд
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Ураган «Вилма» обрушился на американский штат Флорида, а также на карибское побережье Мексики, Ямайку, Кубу, Багамские острова и Гаити в октябре 2005 г. Жертвами урагана стали 44 человека. Общие финансовые потери оцениваются в $22 млрд, сумма застрахованных убытков - $12 млрд
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Землетрясение, произошедшее на Тихоокеанском побережье США в 1994 г., унесло жизни 61 человека. Финансовые потери - $44 млрд, сумма застрахованных убытков - $15,3 млрд
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Наводнение в Таиланде в 2011 г. стало причиной смерти 813 человек. Финансовые потери - $43 млрд, сумма застрахованных убытков - $16 млрд
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Землетрясение в Новой Зеландии 2011 г. унесло жизни 185 человек. Финансовые потери - $24 млрд, сумма застрахованных убытков - $16,5 млрд
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Ураган «Эндрю», затронувший Флориду, Лос-Анджелес и бушевавший на Багамах в 1992 г., привел к 62 человеческим жертвам. Финансовые потери - $26,5 млрд, сумма застрахованных убытков - $17 млрд
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В 2008 г. ураган «Айк» привел к огромным разрушениям в США, на Кубе, Гаити, в Доминикане и на Багамских островах. Тогда жертвами стихии стали 170 человек. Финансовые потери - $38 млрд, сумма застрахованных убытков - $18,5 млрд
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Жертвами урагана «Сэнди» стали 210 человек. Стихия бушевала в октябре 2012 г. на Багамских островах, Кубе, в Доминикане, Гаити, Ямайке, Пуэрто-Рико, США и Канаде. Финансовые потери - $68,5 млрд, сумма застрахованных убытков - $29,5 млрд
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Землетрясение и цунами, разрушившие северо-восточное побережье Японии и вызвавшие аварию на АЭС в Фукусиме в 2011 г., унесли жизни 15 880 человек. Финансовые потери - $210 000 млрд, сумма застрахованных убытков - $40 млрд
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Ураган «Катрина», обрушившийся на США в 2005 г., практически стер с лица земли Новый Орлеан и унес жизни 1720 человек. Финансовые потери оцениваются в $125 млрд, сумма застрахованных убытков - $60,5 млрд
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