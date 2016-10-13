Скончался король Таиланда Пумипон Адульядет
Монарх умер на 89 году жизни после 70 лет правления
Король Таиланда умер в больнице в Бангкоке. После официального сообщения о смерти монарха тайцы стали собираться возле стен медицинского учреждения с портретами лидера
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Многие из пришедших к стенам больницы не скрывают чувств: они плачут и молятся
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Многие из плачущих принесли к стенам больницы не только портреты короля, но и портреты его семьи
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Женщина во время молитвы у стен больницы, в которой скончался монарх
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Портрет короля Таиланда установлен в аэропорту Бангкока
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В последние дни здоровье монарха ухудшалось, его состояние было нестабильным. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, давление было низким, почки и печень не справлялись с нагрузкой
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Король Таиланда пользовался искренней любовью и уважением граждан страны. Тайцы считают, что он много сделал для страны, для повышения уровня жизни. Адульядет правил дольше всех из действующих монархов мира
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