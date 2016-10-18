Военная операция в Мосуле
В Ираке ведутся бои по освобождению второго по величине города страны от боевиков «Исламского государства»
16 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению второго по величине города страны, нефтяного центра Мосула от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России)
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Боевики ИГ (запрещено в России) захватили Мосул в июне 2014 г. Аль-Абади неоднократно обещал, что город будет отбит в 2016 г. Архивный кадр
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Население Мосула - 1,5 млн человек, это крупнейший город под контролем ИГ, сообщает Reuters. По данным ООН, в городе и окрестностях проживало 2,5 млн человек, до того как его заняли боевики. Архивный кадр
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Первые 24 часа операции по освобождению Мосула сопровождались интенсивными перестрелками и попытками террористов-смертников «Исламского государства» атаковать отряды пешмерги на заминированных машинах, сообщает CNN
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В операции участвует около 30 000 военнослужащих иракской армии и союзного ополчения, около 4000 курдских боевиков
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США поддержали операцию по освобождению Мосула - американские военнослужащие занимаются консультированием наземных войск. В операции принимают участие более 5000 военнослужащих США
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Также в военной операции участвуют военные Франции, Великобритании и Канады
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В первый же день стало известно, что к наступлению на Мосул присоединились ополченцы-сунниты. По оценке коалиции, Мосул защищают от 4000 до 8000 боевиков ИГ
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Агентство ООН по делам беженцев сообщило об организации пяти палаточных лагерей для беженцев из Мосула - их хватит, чтобы принять 45 000 человек. В ближайшие недели будет организовано еще шесть лагерей на 120 000 человек, но их все равно недостаточно, опасаются миротворцы
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Гуманитарный коридор для беженцев из Мосула открыт в Ираке с мая, сообщает ООН. С тех пор территорию, находящуюся под контролем боевиков ИГ (запрещено в России), покинули 180 000 человек. Архивный кадр
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