Военная операция в Мосуле

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Агентство ООН по делам беженцев сообщило об организации пяти палаточных лагерей для беженцев из Мосула - их хватит, чтобы принять 45 000 человек. В ближайшие недели будет организовано еще шесть лагерей на 120 000 человек, но их все равно недостаточно, опасаются миротворцы

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