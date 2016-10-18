Патриарх Кирилл в Лондоне

Свящ. Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Впрочем, патриарх гулял не один. Его сопровождали председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион и архиепископ Сурожский Елисей. По словам пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, некоторые прохожие подходили и просили благословения

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