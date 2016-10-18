Международные отношения

Патриарх Кирилл в Лондоне

Четырехдневный визит завершился встречей с королевой Елизаветой II
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Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла 15-18 октября в Британию приурочен к 300-летию присутствия Русской церкви на Британских островах
свящ. Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла 15-18 октября в Британию приурочен к 300-летию присутствия Русской церкви на Британских островах
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Патриарх в понедельник, 17 октября, прогулялся пешком по Лондону от Вестминстерского аббатства, по набережной Темзы, до Тауэра
свящ. Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх в понедельник, 17 октября, прогулялся пешком по Лондону от Вестминстерского аббатства, по набережной Темзы, до Тауэра
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Патриарх Кирилл вышел на улицы британской столицы без охраны и в обычной монашеской рясе
Свящ. Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл вышел на улицы британской столицы без охраны и в обычной монашеской рясе

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Впрочем, патриарх гулял не один. Его сопровождали председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион и архиепископ Сурожский Елисей. По словам пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, некоторые прохожие подходили и просили благословения
Свящ. Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Впрочем, патриарх гулял не один. Его сопровождали председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион и архиепископ Сурожский Елисей. По словам пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, некоторые прохожие подходили и просили благословения
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Во время прогулки патриарха Кирилла застал дождь, поэтому он смог ощутить все разнообразие лондонской погоды, сообщил его пресс-секретарь
Свящ. Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Во время прогулки патриарха Кирилла застал дождь, поэтому он смог ощутить все разнообразие лондонской погоды, сообщил его пресс-секретарь
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Патриарх Кирилл приедет из Лондона с собакой - 16 октября прихожане Успенского кафедрального собора подарили ему щенка вельш-корги - любимую породу королевы Великобритании
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / ТАСС
Патриарх Кирилл приедет из Лондона с собакой - 16 октября прихожане Успенского кафедрального собора подарили ему щенка вельш-корги - любимую породу королевы Великобритании
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На патриаршем богослужении в Успенском кафедральном соборе в Лондоне собралось около тысячи человек. Среди присутствовших были двоюродный брат королевы принц Майкл Кентский и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
Alastair Grant / AP Photo
На патриаршем богослужении в Успенском кафедральном соборе в Лондоне собралось около тысячи человек. Среди присутствовших были двоюродный брат королевы принц Майкл Кентский и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
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  • <br>Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла 15-18 октября в Британию приурочен к 300-летию присутствия Русской церкви на Британских островах
  • Патриарх в понедельник, 17 октября, прогулялся пешком по Лондону от Вестминстерского аббатства, по набережной Темзы, до Тауэра
  • Патриарх Кирилл вышел на улицы британской столицы без охраны и в обычной монашеской рясе<br><br>
  • Впрочем, патриарх гулял не один. Его сопровождали председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион и архиепископ Сурожский Елисей. По словам пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, некоторые прохожие подходили и просили благословения
  • Во время прогулки патриарха Кирилла застал дождь, поэтому он смог ощутить все разнообразие лондонской погоды, сообщил его пресс-секретарь
  • Патриарх Кирилл приедет из Лондона с собакой - 16 октября прихожане Успенского кафедрального собора подарили ему щенка вельш-корги - любимую породу королевы Великобритании
  • На патриаршем богослужении в Успенском кафедральном соборе в Лондоне собралось около тысячи человек. Среди присутствовших были двоюродный брат королевы принц Майкл Кентский и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
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