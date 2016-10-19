10 ярких цитат Виталия Мутко
Министр спорта о футболе, коррупции, Олимпиаде и Чебурашке
«Туморроу митинг, будет Евро ассоциейшн. Мэйджор рекомендейшн, нэшнл сешнз… Евро», - прокомментировал Мутко в мае 2015 г. коррупционный скандал в FIFA (справа на фото - бывший руководитель FIFA Йозеф Блаттер)
1/10
«Будем ли во Франции? Слушайте, ну а как иначе? Без нас это будет не чемпионат Европы», - сказал Мутко после победы российской сборной над командой Швеции в отборе на Евро-2016
2/10
«Я - чудик. Всегда беру все на себя... Кроме побед. Допинг - это я виноват. Ванкувер - это я. Но как я мог повлиять на Фурсенко с его кодексами чести? Или на Толстых, которого вы все знаете. Стенограммы исполкома расходились как пирожки. «Мать-перемать». Но сегодня мы консолидировали усилия всех субъектов футбола. Проблемы есть, но мы движемся вперед», - заявил Мутко на конференции РФС в сентябре 2016 г.
3/10
«Не успел прийти – олимпийский Ванкувер. Думал тогда, что меня расстреляют! Все считали, что я виноват. И демографию в стране я ухудшил, и за 15 лет развалил весь спорт и систему подготовки, и не строилось в стране ничего из-за меня. Такое было ощущение», – сказал Мутко в октябре 2011 г.
4/10
«В Ванкувере у нас их, напомню, было три (золотые медали. - "Ведомости"). Сейчас будет намного больше. Но вот точное количество назвать пока не решусь. Хотя с мыслями об этих медалях я давно засыпаю и просыпаюсь», – говорил Мутко за несколько недель до старта Олимпиады в Сочи. «Ясно, что меня все тычут в медальное табло», – констатировал он тогда
5/10
«Наша сила в том, что мы хотим этого чемпионата мира, что мы едины. В России футбол очень любят. Люди надеются на чудо – вот как жахнем всех в 2018 г.! Экскьюзь ми», - заявил Мутко на пресс-конференции оргкомитета чемпионата мира 2018 г. в июне 2015 г.
6/10
«Всё ли выплатили Капелло? Капелло всё свое получил. Чтоб я так жил!» - ответил Мутко на соответствующий вопрос журналистов перед чемпионатом Европы-2016 (справа на фото - бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло)
7/10
«Лет ми спик фром май харт, ин инглиш», – сказал Мутко в декабре 2010 г. в Цюрихе на заседании исполнительного комитета FIFA. Эта фраза была встречена аплодисментами
8/10
«Когда я не был министром спорта, люди, которые возглавляли спорт, они ко мне приходили и говорили: «Полное «гэ» вот здесь, а здесь – «пэ», а вот здесь – «жэ». И всё было нормально. Сейчас ко мне всё липнет: и «гэ», и «пэ», и «жэ», - так Мутко в июне 2015 г. прокомментировал возможность возглавить РФС.
«Футбол потребует огромного времени в силу того, что он у нас запущен. Но сейчас, конечно, я окажу помощь, чтобы футбол окончательно не рухнул», - говорил на той же пресс-конференции министр
«Футбол потребует огромного времени в силу того, что он у нас запущен. Но сейчас, конечно, я окажу помощь, чтобы футбол окончательно не рухнул», - говорил на той же пресс-конференции министр
9/10
«Керлинг в Ванкувере провели натурально в амбаре. Главное, чтобы лед был хороший, а так - завесили помещение простынями и нормально. Простыни только были другого цвета, перекрашенные. Ну, как у нас Чебурашка: сначала был белый и красный, а теперь синий», - сказал Мутко во время расширенного заседания президиума коллегии Минспорттуризма России в марте 2010 г.
10/10