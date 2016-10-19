10 ярких цитат Виталия Мутко

М. Стулов / Ведомости

«Когда я не был министром спорта, люди, которые возглавляли спорт, они ко мне приходили и говорили: «Полное «гэ» вот здесь, а здесь – «пэ», а вот здесь – «жэ». И всё было нормально. Сейчас ко мне всё липнет: и «гэ», и «пэ», и «жэ», - так Мутко в июне 2015 г. прокомментировал возможность возглавить РФС.

«Футбол потребует огромного времени в силу того, что он у нас запущен. Но сейчас, конечно, я окажу помощь, чтобы футбол окончательно не рухнул», - говорил на той же пресс-конференции министр

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