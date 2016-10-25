Во Франции ликвидируют «Джунгли» мигрантов
Власти Франции распределяют от 7000 до 10 000 беженцев из Кале в другие регионы
24 октября французская полиция начала ликвидацию «Джунглей» – лагеря мигрантов на берегу Па-де-Кале
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Около 9000 человек будут распределены по миграционным центрам в разных частях страны
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Беженцы могут выбрать два региона, в которые они будут распределены, – Бретань или Новую Аквитанию
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Мигранты получают разноцветные браслеты в зависимости от выбора региона, сообщает The Wall Street Journal
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По оценкам французских властей, в лагере проживает от 7000 до 10 000 беженцев. Примерно 2000 мигрантов нашли пристанище в других регионах 24 октября
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Большинство беженцев приехали в «Джунгли» в надежде перебраться в дальнейшем в Великобританию. Правда, сама страна отказывается принять такое количество мигрантов
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Британские власти помогали Франции в строительстве заграждений в порту Кале, а также перед тоннелем под Ла-Маншем. Для разрешения нынешней ситуации в Кале власти Великобритании направят 40 млн евро, пишет WSJ со ссылкой на министра внутренних дел Франции
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Ранее в октябре около 250 мигрантов пытались нелегально перебраться через Ла-Манш, скрываясь в грузовиках на паромной переправе, сообщил The Telegraph. Их попытки были пресечены полицией и в дальнейшем переросли в столкновения с полицейскими
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Попытки полностью ликвидировать лагерь в Кале предпринимались властями Франции еще в феврале 2016 г. Несколькими месяцами ранее власти Франции создали еще один временный лагерь для беженцев недалеко от «Джунглей»
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Мигранты покидают «Джунгли»
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