Во Франции ликвидируют «Джунгли» мигрантов

Emilio Morenatti / AP

Британские власти помогали Франции в строительстве заграждений в порту Кале, а также перед тоннелем под Ла-Маншем. Для разрешения нынешней ситуации в Кале власти Великобритании направят 40 млн евро, пишет WSJ со ссылкой на министра внутренних дел Франции

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