Форум «Открытые инновации» в «Сколково» прервался из-за пожара
Дмитрий Медведев и другие участники форума покинули зал после нескольких хлопков
Пленарная сессия форума «Открытые инновации в Сколково» прервалась после нескольких хлопков в здании, где состоялся форум
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В сессии принимали участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, вице-премьер Аркадий Дворкович, члены правительства, бизнесмены
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После хлопков ведущий форума предложил гостям и участникам покинуть зал, премьер-министр с делегацией зал также покинули
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По сообщениям очевидцев, эвакуацию зала инициировала ФСО. «Наверху достаточно серьезный открытый огонь... Спокойно», - слышны на видео онлайн-трансляции слова сотрудников во время доклада вице-президента компании Astro Digital Екатерины Котенко о дистанционном зондировании Земли
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По словам очевидца, в зале пленарной сессии было видно, как заискрил один из проводов. Появился запах гари
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Когда выяснилась причина, Медведев и другие участники форума вернулись в зал. На фото: предправления «Роснано»
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Небольшой пожар был на втором этаже, его быстро потушили
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По состоянию на 14.00 мск на территорию «Сколково» вход не ограничен, рядом стоят два расчета пожарных
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
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Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
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Президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов
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