Надежда Савченко приехала в Москву

Ольга Сиверкина/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывшей военнослужащей Украины Надежде Савченко въезд на российскую территорию не запрещали. «Все юридические действия в отношении Савченко были выполнены, ей не закрыт въезд на территорию России», - так он прокомментировал информацию о том, что она приедет в Москву. «Кремль не будет реагировать на приезд Надежды Савченко в Москву. Здесь не на что реагировать», - заявил он

3/5