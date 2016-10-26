Надежда Савченко приехала в Москву
Она хотела поддержать украинских националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха
Верховный суд России в среду рассмотрел жалобу и признал законным приговор Карпюку и Клыху. 6 мая суд в Грозном приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима соответственно
Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Надежда Савченко приехала в Москву, сообщил в Twitter ее российский адвокат Илья Новиков. Она присутствовала на заседании в Верховном суде России, который рассматривал апелляцию на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку. Ранее суд Грозного приговорил их к 20 и 22,5 года колонии за участие в боевых действиях в Чечне в 1990-х гг.
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Савченко объяснила в Facebook, что ей важно поддержать сограждан хотя бы присутствием. Она призвала других депутатов Рады и журналистов поехать на это судебное заседание
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывшей военнослужащей Украины Надежде Савченко въезд на российскую территорию не запрещали. «Все юридические действия в отношении Савченко были выполнены, ей не закрыт въезд на территорию России», - так он прокомментировал информацию о том, что она приедет в Москву. «Кремль не будет реагировать на приезд Надежды Савченко в Москву. Здесь не на что реагировать», - заявил он
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По версии суда и следствия, Клых и Карпюк (слева направо на экране) были членами запрещенной в России организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 гг. воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований в Чечне
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Адвокат Илья Новиков и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховного суда России
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