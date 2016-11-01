Безопасность и право

Китайский авиасалон наступает на пятки «Фарнборо»

На авиашоу в Чжухае впервые показали истребитель пятого поколения J-20
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Китай впервые представил на авиасалоне Airshow China 2016 в Чжухае малозаметный истребитель пятого поколения J-20. Существует вариант оснащения самолета российскими двигателями. Блогеры и аналитики сравнивали новый самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor по конструкции центроплана, с F-35 – по конструкции воздухозаборников и, наконец, с российским экспериментальным истребителем МиГ 1.44 – по общей аэродинамической схеме
Imago / TASS
Китай впервые представил на авиасалоне Airshow China 2016 в Чжухае малозаметный истребитель пятого поколения J-20. Существует вариант оснащения самолета российскими двигателями. Блогеры и аналитики сравнивали новый самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor по конструкции центроплана, с F-35 – по конструкции воздухозаборников и, наконец, с российским экспериментальным истребителем МиГ 1.44 – по общей аэродинамической схеме
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Китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, разработанный при участии ОКБ Антонова, оснащен российскими двигателями Д-30
Yu Hongchun / Zuma / TASS
Китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, разработанный при участии ОКБ Антонова, оснащен российскими двигателями Д-30
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Пилотажная группа ВВС Китая «1 августа» (день снования На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной армии Китая) на истребителях J-10
Reuters
Пилотажная группа ВВС Китая «1 августа» (день снования На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной армии Китая) на истребителях J-10
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Китайский бомбардировщик H-6K, созданный на базе советского Ту-16, оснащен российскими двигателями Д-30
Yu Hongchun / Zuma / TASS
Китайский бомбардировщик H-6K, созданный на базе советского Ту-16, оснащен российскими двигателями Д-30
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Учебно-боевой самолет армии Китая JJ-9 разработан на основе советского МиГ-21
Yu Hongchun / Zuma / TASS
Учебно-боевой самолет армии Китая JJ-9 разработан на основе советского МиГ-21
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Легкая зенитно-ракетная установка смонтирована на китайской копии американского Hummer
Brent Lewin / Bloomberg
Легкая зенитно-ракетная установка смонтирована на китайской копии американского Hummer
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Макет еще одного китайского истребителя нового поколения FC-31. Самолет, внешне похожий на американский F-22, возможно, будет предлагаться на экспорт как дешевая альтернатива F-35.
Brent Lewin / Bloomberg
Макет еще одного китайского истребителя нового поколения FC-31. Самолет, внешне похожий на американский F-22, возможно, будет предлагаться на экспорт как дешевая альтернатива F-35.
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Выступление британской пилотажной группы Red Arrows
Reuters
Выступление британской пилотажной группы Red Arrows
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В Чжухае новинки показывают и крупнейшие авиастроительные компании. На заднем плане Airbus A350 XWB
Yu Hongchun / Zuma / TASS
В Чжухае новинки показывают и крупнейшие авиастроительные компании. На заднем плане Airbus A350 XWB
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Выступление российской пилотажной группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29
Yu Hongchun / Zuma / TASS
Выступление российской пилотажной группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29
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  • Китай впервые представил на авиасалоне Airshow China 2016 в Чжухае малозаметный истребитель пятого поколения J-20. Существует вариант оснащения самолета российскими двигателями. Блогеры и аналитики сравнивали новый самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor по конструкции центроплана, с F-35 – по конструкции воздухозаборников и, наконец, с российским экспериментальным истребителем МиГ 1.44 – по общей аэродинамической схеме
  • Китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, разработанный при участии ОКБ Антонова, оснащен российскими двигателями Д-30
  • Пилотажная группа ВВС Китая «1 августа» (день снования На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной армии Китая) на истребителях J-10
  • Китайский бомбардировщик H-6K, созданный на базе советского Ту-16, оснащен российскими двигателями Д-30
  • Учебно-боевой самолет армии Китая JJ-9 разработан на основе советского МиГ-21
  • Легкая зенитно-ракетная установка смонтирована на китайской копии американского Hummer
  • Макет еще одного китайского истребителя нового поколения FC-31. Самолет, внешне похожий на американский F-22, возможно, будет предлагаться на экспорт как дешевая альтернатива F-35.
  • Выступление британской пилотажной группы Red Arrows
  • В Чжухае новинки показывают и крупнейшие авиастроительные компании. На заднем плане Airbus A350 XWB
  • Выступление российской пилотажной группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29
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