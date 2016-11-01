Китайский авиасалон наступает на пятки «Фарнборо»

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Китай впервые представил на авиасалоне Airshow China 2016 в Чжухае малозаметный истребитель пятого поколения J-20. Существует вариант оснащения самолета российскими двигателями. Блогеры и аналитики сравнивали новый самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor по конструкции центроплана, с F-35 – по конструкции воздухозаборников и, наконец, с российским экспериментальным истребителем МиГ 1.44 – по общей аэродинамической схеме

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