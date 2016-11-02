Алеппо в центре боевых действий
Жители города оказались заложниками большой политики
Попытка антиправительственных боевиков деблокировать окруженный правительственными войсками Восточный Алеппо привела к смерти 1000 человек, указал ливанский просирийский телеканал «Аль-Маядин»
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Командование сирийской армии точное количество погибших не подтверждало, и насколько она достоверна, сказать нельзя, как нельзя сказать этого и о любых других сводках всех сторон конфликта (за исключением цифр о количестве нанесенных авиаударов)
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Российская и сирийская авиация перестали наносить авиаудары по целям в районе северной столицы Сирии – Алеппо 18 октября. На фото: дети играют на улице в части города, подконтрольной боевикам
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20 октября в Алеппо была объявлена гуманитарная пауза, чтобы местные жители могли покинуть территорию, на которой продолжались наземные боевые операции. Гуманитарная пауза длилась несколько дней
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В некоторых кварталах террористы препятствовали выходу мирного населения, захватывали граждан в заложники и даже открывали огонь по пешим колоннам, передает ТАСС. На фото исламисты ищут мужчину, сбежавшего с подконтрольной им територии
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Для выхода мирных жителей, больных и раненых из Алеппо было организовано шесть коридоров
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Сотрудник правоохранительных органов в районе гуманитарного коридора, подготовленного для вывода мирных жителей и боевиков, у трассы Кастелло на севере Алеппо
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Авиаударам подверглись и соседние с Алеппо города. На фото: подконтрольный боевикам аль-Катерджи
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Разрушенный пригород Алеппо
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Потери несут и правительственные силы, в ходе отражения атаки погиб даже генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (в Иране открыто и сразу же объявляют о своих погибших в Сирии и Ираке)
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Солдат правительственных войск в пригороде Алеппо
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В начале августа боевикам удалось проломить кольцо окружения вокруг Восточного Алеппо за 3–4 дня
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Одна из самодельных бронемашин, используемая повстанцами
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