Алеппо в центре боевых действий

GEORGE OURFALIAN / AFP

Командование сирийской армии точное количество погибших не подтверждало, и насколько она достоверна, сказать нельзя, как нельзя сказать этого и о любых других сводках всех сторон конфликта (за исключением цифр о количестве нанесенных авиаударов)

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