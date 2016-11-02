Безопасность и право

Алеппо в центре боевых действий

Жители города оказались заложниками большой политики
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Попытка антиправительственных боевиков деблокировать окруженный правительственными войсками Восточный Алеппо привела к смерти 1000 человек, указал ливанский просирийский телеканал «Аль-Маядин»
KARAM AL-MASRI / AFP
Попытка антиправительственных боевиков деблокировать окруженный правительственными войсками Восточный Алеппо привела к смерти 1000 человек, указал ливанский просирийский телеканал «Аль-Маядин»
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Командование сирийской армии точное количество погибших не подтверждало, и насколько она достоверна, сказать нельзя, как нельзя сказать этого и о любых других сводках всех сторон конфликта (за исключением цифр о количестве нанесенных авиаударов)
GEORGE OURFALIAN / AFP
Командование сирийской армии точное количество погибших не подтверждало, и насколько она достоверна, сказать нельзя, как нельзя сказать этого и о любых других сводках всех сторон конфликта (за исключением цифр о количестве нанесенных авиаударов)
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Российская и сирийская авиация перестали наносить авиаудары по целям в районе северной столицы Сирии – Алеппо 18 октября. На фото: дети играют на улице в части города, подконтрольной боевикам
THAER MOHAMMED / AFP
Российская и сирийская авиация перестали наносить авиаудары по целям в районе северной столицы Сирии – Алеппо 18 октября. На фото: дети играют на улице в части города, подконтрольной боевикам
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20 октября в Алеппо была объявлена гуманитарная пауза, чтобы местные жители могли покинуть территорию, на которой продолжались наземные боевые операции. Гуманитарная пауза длилась несколько дней
Khalil Ashawi / Reuters
20 октября в Алеппо была объявлена гуманитарная пауза, чтобы местные жители могли покинуть территорию, на которой продолжались наземные боевые операции. Гуманитарная пауза длилась несколько дней
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В некоторых кварталах террористы препятствовали выходу мирного населения, захватывали граждан в заложники и даже открывали огонь по пешим колоннам, передает ТАСС. На фото исламисты ищут мужчину, сбежавшего с подконтрольной им територии
Khalil Ashawi / Reuters
В некоторых кварталах террористы препятствовали выходу мирного населения, захватывали граждан в заложники и даже открывали огонь по пешим колоннам, передает ТАСС. На фото исламисты ищут мужчину, сбежавшего с подконтрольной им територии
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Для выхода мирных жителей, больных и раненых из Алеппо было организовано шесть коридоров
Ammar Abdullah / Reuters
Для выхода мирных жителей, больных и раненых из Алеппо было организовано шесть коридоров
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Сотрудник правоохранительных органов в районе гуманитарного коридора, подготовленного для вывода мирных жителей и боевиков, у трассы Кастелло на севере Алеппо
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Сотрудник правоохранительных органов в районе гуманитарного коридора, подготовленного для вывода мирных жителей и боевиков, у трассы Кастелло на севере Алеппо
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Авиаударам подверглись и соседние с Алеппо города. На фото: подконтрольный боевикам аль-Катерджи
Abdalrhman Ismail / Reuters
Авиаударам подверглись и соседние с Алеппо города. На фото: подконтрольный боевикам аль-Катерджи
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Разрушенный пригород Алеппо
Abdalrhman Ismail / Reuters
Разрушенный пригород Алеппо
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Потери несут и правительственные силы, в ходе отражения атаки погиб даже генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (в Иране открыто и сразу же объявляют о своих погибших в Сирии и Ираке)
GEORGE OURFALIAN / AFP
Потери несут и правительственные силы, в ходе отражения атаки погиб даже генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (в Иране открыто и сразу же объявляют о своих погибших в Сирии и Ираке)
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Солдат правительственных войск в пригороде Алеппо
GEORGE OURFALIAN / AFP
Солдат правительственных войск в пригороде Алеппо
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В начале августа боевикам удалось проломить кольцо окружения вокруг Восточного Алеппо за 3–4 дня
Khalil Ashawi / Reuters
В начале августа боевикам удалось проломить кольцо окружения вокруг Восточного Алеппо за 3–4 дня
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Одна из самодельных бронемашин, используемая повстанцами
Omar haj kadour / AFP
Одна из самодельных бронемашин, используемая повстанцами
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  • Попытка антиправительственных боевиков деблокировать окруженный правительственными войсками Восточный Алеппо привела к смерти 1000 человек, указал ливанский просирийский телеканал «Аль-Маядин»
  • Командование сирийской армии точное количество погибших не подтверждало, и насколько она достоверна, сказать нельзя, как нельзя сказать этого и о любых других сводках всех сторон конфликта (за исключением цифр о количестве нанесенных авиаударов)
  • Российская и сирийская авиация перестали наносить авиаудары по целям в районе северной столицы Сирии – Алеппо 18 октября. На фото: дети играют на улице в части города, подконтрольной боевикам
  • 20 октября в Алеппо была объявлена гуманитарная пауза, чтобы местные жители могли покинуть территорию, на которой продолжались наземные боевые операции. Гуманитарная пауза длилась несколько дней
  • В некоторых кварталах террористы препятствовали выходу мирного населения, захватывали граждан в заложники и даже открывали огонь по пешим колоннам, передает ТАСС. На фото исламисты ищут мужчину, сбежавшего с подконтрольной им територии
  • Для выхода мирных жителей, больных и раненых из Алеппо было организовано шесть коридоров
  • Сотрудник правоохранительных органов в районе гуманитарного коридора, подготовленного для вывода мирных жителей и боевиков, у трассы Кастелло на севере Алеппо
  • Авиаударам подверглись и соседние с Алеппо города. На фото: подконтрольный боевикам аль-Катерджи
  • Разрушенный пригород Алеппо
  • Потери несут и правительственные силы, в ходе отражения атаки погиб даже генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (в Иране открыто и сразу же объявляют о своих погибших в Сирии и Ираке)
  • Солдат правительственных войск в пригороде Алеппо
  • В начале августа боевикам удалось проломить кольцо окружения вокруг Восточного Алеппо за 3–4 дня
  • Одна из самодельных бронемашин, используемая повстанцами
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