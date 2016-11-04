Безопасность и право

Шествие националистов в День народного единства

По словам одного из организаторов, Юрия Горского, акцию запретили называть «Русским маршем»
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В Люблине прошли шествие националистов и митинг, при этом власти, по словам одного из организаторов, Юрия Горского, запретили называть шествие «Русским маршем»
Е. Ширинкина / для Ведомостей
В Люблине прошли шествие националистов и митинг, при этом власти, по словам одного из организаторов, Юрия Горского, запретили называть шествие «Русским маршем»
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«Ни одна заявка на «Русский марш» не поступала. Мы дали разрешения на мероприятия, которые проходят с повесткой на тему праздника. В Люблине уведомление заявителей не предусматривало использование каких-то баннеров», – пояснял руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников
Е. Ширинкина / для Ведомостей
«Ни одна заявка на «Русский марш» не поступала. Мы дали разрешения на мероприятия, которые проходят с повесткой на тему праздника. В Люблине уведомление заявителей не предусматривало использование каких-то баннеров», – пояснял руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников
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По словам Горского, еще с 2014 г. чиновники просят в уведомлении не называть мероприятие «Русским маршем»: «В этом году мне было сказано, чтобы мы даже журналистам перестали его так называть»
Е. Ширинкина / для Ведомостей
По словам Горского, еще с 2014 г. чиновники просят в уведомлении не называть мероприятие «Русским маршем»: «В этом году мне было сказано, чтобы мы даже журналистам перестали его так называть»
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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  • В Люблине прошли шествие националистов и митинг, при этом власти, по словам одного из организаторов, Юрия Горского, запретили называть шествие «Русским маршем»
  • «Ни одна заявка на «Русский марш» не поступала. Мы дали разрешения на мероприятия, которые проходят с повесткой на тему праздника. В Люблине уведомление заявителей не предусматривало использование каких-то баннеров», – пояснял руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников
  • По словам Горского, еще с 2014 г. чиновники просят в уведомлении не называть мероприятие «Русским маршем»: «В этом году мне было сказано, чтобы мы даже журналистам перестали его так называть»
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