Что поставляли в СССР по ленд-лизу

Танки, самолеты, автомобили, лекарства и консервы союзников помогли Красной Армии победить нацистов

75 лет назад, в начале ноября 1941 г., США распространили на СССР действие закона о ленд-лизе — предоставлении во временное пользование боевой техники, вооружения, военной амуниции, транспорта и других материалов странам, воюющим с нацистской Германией и ее сателлитами. Поставки союзников сыграли большую роль в общей победе над нацизмом, существенно снизили потери Красной армии на полях сражений и жертвы среди мирного населения