Что поставляли в СССР по ленд-лизу
Танки, самолеты, автомобили, лекарства и консервы союзников помогли Красной Армии победить нацистов
75 лет назад, в начале ноября 1941 г., США распространили на СССР действие закона о ленд-лизе — предоставлении во временное пользование боевой техники, вооружения, военной амуниции, транспорта и других материалов странам, воюющим с нацистской Германией и ее сателлитами. Поставки союзников сыграли большую роль в общей победе над нацизмом, существенно снизили потери Красной армии на полях сражений и жертвы среди мирного населения
Автомобили-амфибии были одним из видов техники, которые не производились советскими заводами и поступали в Красную армию только по ленд-лизу. Они активно использовались при форсировании рек в 1944-1945 гг.
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Значительная часть авиационной и автомобильной техники поступала в СССР через Иран, где собиралась на местных заводах. На снимке - советские летчики осматривают американский бомбардировщик «Бостон» А-20
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Бомбардировщики «Бостон» А-20 готовят в американском порту к отправке в СССР
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Истребитель «Аэрокобра» перед вылетом в Советский Союз по трассе Аляска-Сибирь. За годы войны по ней было получено более 8000 самолетов
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Один из лучших асов советских ВВС Александр Покрышкин сбил 47 из 59 немецких самолетов на американском истребителе «Аэрокобра»
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Рабочий перекрашивает американские звезды на советские
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Полноприводные армейские грузовики «Студебеккер» стали с 1943 г. основным шасси для знаменитых «Катюш» и других установок советской реактивной артиллерии
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Конвой грузовиков «Студебеккер» движется по «Персидскому коридору» через Иран
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Американские внедорожники «Виллис» в Красной Армии использовались как командирские автомобили и тягачи 45 мм противотанковых пушек
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Британские «Валентайны» и «Матильды» (на фото) уступали по вооружению советским КВ и Т-34, но превосходили по боевым качествам Т-60 и Т-70, а также танки довоенного производства БТ и Т-26
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Американские танки «Шерман» были хорошей и сбалансированной боевой машиной с хорошо работавшей связью и мощным вооружением
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Советские танкисты не всегда были довольны заокеанской техникой. Например, конструкция средних американских танков М3 с архаичной многоярусной установкой вооружения устарела до начала их производства
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В СССР поступило около 2 млн км телефонного кабеля при собственном производстве 233 000 км
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За годы войны из США было получено 664 600 тонн мясных консервов, которые во многих таблицах обозначены транслитерацией – tushonka
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Конвеер по производству tushonka для СССР в Цинциннати, штат Огайо. Бойцы Красной армии называли такую тушенку «Второй фронт»
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