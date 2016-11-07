Безопасность и право

Что поставляли в СССР по ленд-лизу

Танки, самолеты, автомобили, лекарства и консервы союзников помогли Красной Армии победить нацистов
75 лет назад, в начале ноября 1941 г., США распространили на СССР действие закона о ленд-лизе — предоставлении во временное пользование боевой техники, вооружения, военной амуниции, транспорта и других материалов странам, воюющим с нацистской Германией и ее сателлитами. Поставки союзников сыграли большую роль в общей победе над нацизмом, существенно снизили потери Красной армии на полях сражений и жертвы среди мирного населения
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Автомобили-амфибии были одним из видов техники, которые не производились советскими заводами и поступали в Красную армию только по ленд-лизу. Они активно использовались при форсировании рек в 1944-1945 гг.
Фотохроника ТАСС
Автомобили-амфибии были одним из видов техники, которые не производились советскими заводами и поступали в Красную армию только по ленд-лизу. Они активно использовались при форсировании рек в 1944-1945 гг.
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Значительная часть авиационной и автомобильной техники поступала в СССР через Иран, где собиралась на местных заводах. На снимке - советские летчики осматривают американский бомбардировщик «Бостон» А-20
Corbis via Getty Images
Значительная часть авиационной и автомобильной техники поступала в СССР через Иран, где собиралась на местных заводах. На снимке - советские летчики осматривают американский бомбардировщик «Бостон» А-20
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Бомбардировщики «Бостон» А-20 готовят в американском порту к отправке в СССР
Gruber / U.S. Office of War Information
Бомбардировщики «Бостон» А-20 готовят в американском порту к отправке в СССР
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Истребитель «Аэрокобра» перед вылетом в Советский Союз по трассе Аляска-Сибирь. За годы войны по ней было получено более 8000 самолетов
Library of Congress
Истребитель «Аэрокобра» перед вылетом в Советский Союз по трассе Аляска-Сибирь. За годы войны по ней было получено более 8000 самолетов
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Один из лучших асов советских ВВС Александр Покрышкин сбил 47 из 59 немецких самолетов на американском истребителе «Аэрокобра»
РИА Новости
Один из лучших асов советских ВВС Александр Покрышкин сбил 47 из 59 немецких самолетов на американском истребителе «Аэрокобра»
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Рабочий перекрашивает американские звезды на советские
Sovfoto / UIG / Getty Images
Рабочий перекрашивает американские звезды на советские
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Полноприводные армейские грузовики «Студебеккер» стали с 1943 г. основным шасси для знаменитых «Катюш» и других установок советской реактивной артиллерии
Галина Санько / РИА Новости
Полноприводные армейские грузовики «Студебеккер» стали с 1943 г. основным шасси для знаменитых «Катюш» и других установок советской реактивной артиллерии
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Конвой грузовиков «Студебеккер» движется по «Персидскому коридору» через Иран
Parrino, Nick / Library of Congress
Конвой грузовиков «Студебеккер» движется по «Персидскому коридору» через Иран
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Американские внедорожники «Виллис» в Красной Армии использовались как командирские автомобили и тягачи 45 мм противотанковых пушек
Sovfoto / UIG / Getty Images
Американские внедорожники «Виллис» в Красной Армии использовались как командирские автомобили и тягачи 45 мм противотанковых пушек
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Британские «Валентайны» и «Матильды» (на фото) уступали по вооружению советским КВ и Т-34, но превосходили по боевым качествам Т-60 и Т-70, а также танки довоенного производства БТ и Т-26
Taylor (Lt) / Imperial War Museums
Британские «Валентайны» и «Матильды» (на фото) уступали по вооружению советским КВ и Т-34, но превосходили по боевым качествам Т-60 и Т-70, а также танки довоенного производства БТ и Т-26
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Американские танки «Шерман» были хорошей и сбалансированной боевой машиной с хорошо работавшей связью и мощным вооружением
Сергей Баранов / РИА Новости
Американские танки «Шерман» были хорошей и сбалансированной боевой машиной с хорошо работавшей связью и мощным вооружением
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Советские танкисты не всегда были довольны заокеанской техникой. Например, конструкция средних американских танков М3 с архаичной многоярусной установкой вооружения устарела до начала их производства
Александр Соколенко / РИА Новости
Советские танкисты не всегда были довольны заокеанской техникой. Например, конструкция средних американских танков М3 с архаичной многоярусной установкой вооружения устарела до начала их производства
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В СССР поступило около 2 млн км телефонного кабеля при собственном производстве 233 000 км
Сергей Баранов / РИА Новости
В СССР поступило около 2 млн км телефонного кабеля при собственном производстве 233 000 км
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За годы войны из США было получено 664 600 тонн мясных консервов, которые во многих таблицах обозначены транслитерацией – tushonka
Hollem, Howard R. / Library of Congress
За годы войны из США было получено 664 600 тонн мясных консервов, которые во многих таблицах обозначены транслитерацией – tushonka
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Конвеер по производству tushonka для СССР в Цинциннати, штат Огайо. Бойцы Красной армии называли такую тушенку «Второй фронт»
Hollem, Howard R. / Library of Congress
Конвеер по производству tushonka для СССР в Цинциннати, штат Огайо. Бойцы Красной армии называли такую тушенку «Второй фронт»
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  • Автомобили-амфибии были одним из видов техники, которые не производились советскими заводами и поступали в Красную армию только по ленд-лизу. Они активно использовались при форсировании рек в 1944-1945 гг.
  • Значительная часть авиационной и автомобильной техники поступала в СССР через Иран, где собиралась на местных заводах. На снимке - советские летчики осматривают американский бомбардировщик «Бостон» А-20
  • Бомбардировщики «Бостон» А-20 готовят в американском порту к отправке в СССР
  • Истребитель «Аэрокобра» перед вылетом в Советский Союз по трассе Аляска-Сибирь. За годы войны по ней было получено более 8000 самолетов
  • Один из лучших асов советских ВВС Александр Покрышкин сбил 47 из 59 немецких самолетов на американском истребителе «Аэрокобра»
  • Рабочий перекрашивает американские звезды на советские
  • Полноприводные армейские грузовики «Студебеккер» стали с 1943 г. основным шасси для знаменитых «Катюш» и других установок советской реактивной артиллерии
  • Конвой грузовиков «Студебеккер» движется по «Персидскому коридору» через Иран
  • Американские внедорожники «Виллис» в Красной Армии использовались как командирские автомобили и тягачи 45 мм противотанковых пушек
  • Британские «Валентайны» и «Матильды» (на фото) уступали по вооружению советским КВ и Т-34, но превосходили по боевым качествам Т-60 и Т-70, а также танки довоенного производства БТ и Т-26
  • Американские танки «Шерман» были хорошей и сбалансированной боевой машиной с хорошо работавшей связью и мощным вооружением
  • Советские танкисты не всегда были довольны заокеанской техникой. Например, конструкция средних американских танков М3 с архаичной многоярусной установкой вооружения устарела до начала их производства
  • В СССР поступило около 2 млн км телефонного кабеля при собственном производстве 233 000 км
  • За годы войны из США было получено 664 600 тонн мясных консервов, которые во многих таблицах обозначены транслитерацией – tushonka
  • Конвеер по производству tushonka для СССР в Цинциннати, штат Огайо. Бойцы Красной армии называли такую тушенку «Второй фронт»
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