Звезды на стороне кандидатов в президенты

Richard Drew / AP

«Я его знаю», - заявил боксер Майк Тайсон интернет-изданию Daily Beast. «Когда я его вижу, он всегда жмет мою руку и уважает мою семью. Никто из них - ни Барак, ни кто-то еще этого не делали». По словам Тайсона, если он сможет привлечь еще 20 000 избирателей на сторону Трампа, он это сделает. На фото Тайсон во время пресс-конференции по поводу разбирательства со своим менеджером Биллом Кэйтоном в 1988 г. В то время Трамп был финансовым консультантом боксера, пишет New York Times

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