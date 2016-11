Звезды на стороне кандидатов в президенты

Andrew Harnik / AP

Штаб Хиллари Клинтон организовал серию концертов накануне выборов, чтобы привлечь молодежную аудиторию. Дженнифер Лопес стала хедлайнером шоу Get Out The Vote («Все на выборы») в Майами, 29 октября. Клинтон вышла на сцену в сопровождении бывшего мужа певицы - певца, композитора и продюсера Марка Энтони

