Звезды на стороне кандидатов в президенты
Кто из знаменитостей поддерживает на выборах в США демократов, а кто – республиканцев
Штаб Хиллари Клинтон организовал серию концертов накануне выборов, чтобы привлечь молодежную аудиторию. Дженнифер Лопес стала хедлайнером шоу Get Out The Vote («Все на выборы») в Майами, 29 октября. Клинтон вышла на сцену в сопровождении бывшего мужа певицы - певца, композитора и продюсера Марка Энтони
1/8
Кэти Перри провела концерт в поддержку Клинтон в Филадельфии за два дня до выборов. Незадолго до этого 4 ноября хедлайнером шоу в Кливленде стал рэпер Джей-Зи
2/8
Штаб демократов стремится охватить как можно более разноплановую аудиторию - для любителей рок-музыки в Питтсбурге в поддержку Клинтон 3 ноября выступил Джон Бонджови
3/8
В Кливленде политика также поддержал звезда NBA Джеймс Ле Брон. В свою очередь Клинтон отметила благотворительный фонд спортсмена, который помогает нуждающимся детям
4/8
Штаб республиканцев также привлек на свою сторону знаменитостей. Актер Саша Барон Коэн выступил в поддержку Дональда Трампа еще в марте этого года в Лос-Анджелесе во время премьеры фильма "Братья из Гримсби"
5/8
«Я его знаю», - заявил боксер Майк Тайсон интернет-изданию Daily Beast. «Когда я его вижу, он всегда жмет мою руку и уважает мою семью. Никто из них - ни Барак, ни кто-то еще этого не делали». По словам Тайсона, если он сможет привлечь еще 20 000 избирателей на сторону Трампа, он это сделает. На фото Тайсон во время пресс-конференции по поводу разбирательства со своим менеджером Биллом Кэйтоном в 1988 г. В то время Трамп был финансовым консультантом боксера, пишет New York Times
6/8
В сентябре во время предвыборной конференции в Вашингтоне на сцену вместе с Трампом вышел известный голливудский киноактер Джон Войт
7/8
Еще один спортсмен в предвыборном лагере республиканцев – звезда бейсбола, бывший игрок New York Yankees Пол О’ Нил
8/8