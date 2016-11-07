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Парад на Красной площади

В Москве прошел торжественный марш, посвященный 75-й годовщине военного парада 1941 года
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Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине военного парада 1941 года, прошел на Красной площади в понедельник
Евгений Разумный / Ведомости
Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине военного парада 1941 года, прошел на Красной площади в понедельник
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Парад реконструирует события 1941 года, тогда курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт прямо с Красной площади, линия которого проходила всего в 30 км от города, напоминает «Интерфакс»
Евгений Разумный / Ведомости
Парад реконструирует события 1941 года, тогда курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт прямо с Красной площади, линия которого проходила всего в 30 км от города, напоминает «Интерфакс»
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На Красной площади разместился музей под открытым небом, здесь собраны более 40 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны
Евгений Разумный / Ведомости
На Красной площади разместился музей под открытым небом, здесь собраны более 40 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны
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Общая численность задействованных в марше военнослужащих, суворовцев и кадет - более 5000 человек, уточняют в мэрии
Евгений Разумный / Ведомости
Общая численность задействованных в марше военнослужащих, суворовцев и кадет - более 5000 человек, уточняют в мэрии
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Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы из-за марша было частично или полностью ограничено
Евгений Разумный / Ведомости
Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы из-за марша было частично или полностью ограничено
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Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы из-за марша было частично или полностью ограничено
Евгений Разумный / Ведомости
Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы из-за марша было частично или полностью ограничено
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В параде участвовали кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие соединений и частей, военно-учебных заведений Минобороны в составе исторических рот, воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, а также кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, почетный караул и сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона
Евгений Разумный / Ведомости
В параде участвовали кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие соединений и частей, военно-учебных заведений Минобороны в составе исторических рот, воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, а также кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, почетный караул и сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона
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После марша сфотографироваться на фоне военной техники времен Великой Отечественной войны могли все желающие
Евгений Разумный / Ведомости
После марша сфотографироваться на фоне военной техники времен Великой Отечественной войны могли все желающие
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До 1990 г. парады 7 ноября на Красной площади проводились по случаю годовщины Октябрьской революции
Евгений Разумный / Ведомости
До 1990 г. парады 7 ноября на Красной площади проводились по случаю годовщины Октябрьской революции
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С 2000 г. 7 ноября проводятся марши в честь парада 1941-го года, напоминает "Интерфакс"
Евгений Разумный / Ведомости
С 2000 г. 7 ноября проводятся марши в честь парада 1941-го года, напоминает "Интерфакс"
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Как и в 1941 году, накануне нынешнего парада в Москве прошел сильный снегопад
Евгений Разумный / Ведомости
Как и в 1941 году, накануне нынешнего парада в Москве прошел сильный снегопад
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Участники марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Участники марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
16/21
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
17/21
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
18/21
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
19/21
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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  • Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине военного парада 1941 года, прошел на Красной площади в понедельник
  • Парад реконструирует события 1941 года, тогда курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт прямо с Красной площади, линия которого проходила всего в 30 км от города, напоминает «Интерфакс»
  • На Красной площади разместился музей под открытым небом, здесь собраны более 40 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны
  • Общая численность задействованных в марше военнослужащих, суворовцев и кадет - более 5000 человек, уточняют в мэрии
  • Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы из-за марша было частично или полностью ограничено
  • Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы из-за марша было частично или полностью ограничено
  • В параде участвовали кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие соединений и частей, военно-учебных заведений Минобороны в составе исторических рот, воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, а также кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, почетный караул и сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона
  • После марша сфотографироваться на фоне военной техники времен Великой Отечественной войны могли все желающие
  • До 1990 г. парады 7 ноября на Красной площади проводились по случаю годовщины Октябрьской революции
  • С 2000 г. 7 ноября проводятся марши в честь парада 1941-го года, напоминает "Интерфакс"
  • Как и в 1941 году, накануне нынешнего парада в Москве прошел сильный снегопад
  • Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
  • Участники марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
  • Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
  • Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
  • Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
  • Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
  • Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
  • Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
  • Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
  • Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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