Парад на Красной площади
В Москве прошел торжественный марш, посвященный 75-й годовщине военного парада 1941 года
Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине военного парада 1941 года, прошел на Красной площади в понедельник
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Парад реконструирует события 1941 года, тогда курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт прямо с Красной площади, линия которого проходила всего в 30 км от города, напоминает «Интерфакс»
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На Красной площади разместился музей под открытым небом, здесь собраны более 40 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны
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Общая численность задействованных в марше военнослужащих, суворовцев и кадет - более 5000 человек, уточняют в мэрии
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Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы из-за марша было частично или полностью ограничено
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Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы из-за марша было частично или полностью ограничено
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В параде участвовали кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие соединений и частей, военно-учебных заведений Минобороны в составе исторических рот, воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, а также кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, почетный караул и сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона
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После марша сфотографироваться на фоне военной техники времен Великой Отечественной войны могли все желающие
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До 1990 г. парады 7 ноября на Красной площади проводились по случаю годовщины Октябрьской революции
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С 2000 г. 7 ноября проводятся марши в честь парада 1941-го года, напоминает "Интерфакс"
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Как и в 1941 году, накануне нынешнего парада в Москве прошел сильный снегопад
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Участники марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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Марш в честь парада 1941-го года на Красной площади
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