Парад на Красной площади

Евгений Разумный / Ведомости

Парад реконструирует события 1941 года, тогда курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт прямо с Красной площади, линия которого проходила всего в 30 км от города, напоминает «Интерфакс»

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