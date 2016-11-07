10 цитат Михаила Саакашвили

Архип Верещагин / ТАСС

«Деньги придут, и мы их опять съедим. Нет смысла на этом сидеть. Мы в Грузии отказались от МВФ очень быстро. У нас тоже была военная ситуация, мы отказались. Страна должна стоять на своих двух, а не двигаться на костылях. На костылях далеко не уйдешь», – подчеркнул Саакашвили необходимость отказа от помощи Международной финансовой организации в августе 2016 г. (цитата по РИА Новостям)

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