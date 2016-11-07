10 цитат Михаила Саакашвили
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии о политике на Украине и об отношениях с Россией
«Какая разница, кто будет обманывать украинцев – Порошенко или Янукович. Кто будет грабить украинцев – Юра Енакиевский или Кононеко», – заявил Саакашвили в выступлении сегодня, 7 ноября, где он объявил об отставке с поста губернатора Одесской области (видео выложено в Facebook политика)
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«Деньги придут, и мы их опять съедим. Нет смысла на этом сидеть. Мы в Грузии отказались от МВФ очень быстро. У нас тоже была военная ситуация, мы отказались. Страна должна стоять на своих двух, а не двигаться на костылях. На костылях далеко не уйдешь», – подчеркнул Саакашвили необходимость отказа от помощи Международной финансовой организации в августе 2016 г. (цитата по РИА Новостям)
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«В Одессе мэр Труханов — это просто бандит», — заявил Михаил Саакашвили в конце октября этого года в эфире телеканала NewsOne добавив, что у городского головы есть покровители в администрации президента»
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«Что остановило Путина в 2008 году? Реакция Америки. Они прислали к нам самый большой ракетоносец, у которого было достаточно оружия, чтобы уничтожить всю российскую авиацию и весь российский флот», - заявил Саакашвили в 2014 году в интервью руководителю проекта Gordonua.com Дмитрию Гордону
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«Наш главный экспорт в Россию не вино, а воры "в законе" и другие криминальные элементы», - подчеркнул Саакашвили, выступая на церемонии открытия нового здания МВД в Тбилиси в 2009 г. (цитата по «Интерфаксу»)
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«Все мы хотим, чтобы Медведев что-то собой представлял <...> В России традиционно были президенты, лишенные веса. Надеюсь, Медведев не <...> Калинин». По словам Михаила Саакашвили, «он не самоубийца», чтобы враждовать с Россией, но проблема в том, что сейчас ею управляют Владимир Путин и ФСБ, заявил в 2010 году Саакашвили - тогда президент Грузии - изданию Le Mond
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«Я и мои друзья приходим на государственную службу не за деньгами, и вообще – служба обществу всегда важнее, чем деньги». Губернатор Одесской области сообщил в июне 2015 года, что его зарплата в США перед назначением на этот пост составляла почти $200 000 в год
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Владимир Путин зашел туда, откуда целым не выходят, поэтому в России нет перспектив, заявил экс-президент Грузии в эфире телеканала «Украина» в августе 2014 года, комментируя события на Юго-востоке Украины
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«Я не собираюсь принимать участие в этом фарсе и становиться предметом напряженности отношений между Грузией и ее партнерами». В июле 2014 г. экс-президент Грузии не приехал на допрос в Тбилиси, где против него было начато расследование по уголовному делу о превышении должностных полномочий
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«Грузия сегодня флагман борьбы демократии, и если мы проиграем, то абсолютное зло победит добро, и мы этого не можем допустить. Мы защищаем наше будущее, но мы защищаем добро, и вперед нас будет вести Святой Георгий! Наша победа будет окончательным поражением зла», - подчеркнул Саакашвили в мае 2008 г. на съезде правящей партии страны (цитата по «Интерфаксу»)
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