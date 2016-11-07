В Москве отметили День Октябрьской революции

Е. Разумный / Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что перед КПРФ стоит задача возродить союзное государство: «Мы с вами вступаем в год столетия (Октябрьской революции), вступаем сплоченной и мощной командой, у нас есть своя программа. Есть четкая и ясная задача - возродить великую союзную державу» (цитата по «РИА Новости»)

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