В Москве отметили День Октябрьской революции
Перед КПРФ стоит задача возродить союзное государство, заявил Геннадий Зюганов
В честь 99-й годовщины Октябрьской революции КПРФ провела в центре Москвы шествие и митинг
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Колонна демонстрантов прошла от Страстного бульвара до Площади Революции, где состоялся митинг-концерт
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Около 2000 человек принимают участие в шествии, сообщили «Интерфаксу» в оргкомитете акции. По сообщениям пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в мероприятии принимали участие около полутора тысяч человек
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что перед КПРФ стоит задача возродить союзное государство: «Мы с вами вступаем в год столетия (Октябрьской революции), вступаем сплоченной и мощной командой, у нас есть своя программа. Есть четкая и ясная задача - возродить великую союзную державу» (цитата по «РИА Новости»)
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«Мы все сделаем, чтобы возрождая советскую власть, чтобы продвигая идеи Великого Октября, снова воссоздать наше могучее, порушенное в 1991 году, государство», - заявил Геннадий Зюганов со сцены (цитата по «Интерфаксу» )
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