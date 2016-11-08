Как голосует Америка
Рекордное досрочное голосование и ночные очереди на избирательные участки
Первый участок в США, фиксирующий волеизъявление избирателей в день голосования, – в Диксвилл Нотч, шт. Нью-Гемпшир. Первым свой бюллетень там опустил местный житель Клэй Смит (на фото). Жители Диксвилл Нотч отдали предпочтение Хиллари Клинтон – четыре голоса против двух за Дональда Трампа
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Некоторые участки открываются для голосования в полночь. Например, в Хартс Локейшен (также штат Нью-Гемпшир) эта традиция берет начало в 1948 году. На фото: очередь на участок в г. Александрия (шт. Вирджиния)
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В 37 из 50 штатов разрешено досрочное голосование. В этот раз число проголосовавших заранее оказалось рекордным – 46 млн. В округе Кларк, включающем Лас-Вегас, шт. Невада (на фото: участок в Лас-Вегасе 26 октября), по сравнению с прошлыми выборами на досрочном голосовании сильно выросла явка среди испаноговорящих американцев, сообщает Financial Times. Последние, судя по опросам, в подавляющем большинстве поддерживают Клинтон
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Во Флориде, крупнейшем из так называемых колеблющихся штатов, явка среди латиноамериканцев подскочила на досрочном голосовании на 80% (на фото: около участка в Санкт-Петербурге 24 октября). Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов в коллегии выборщиков; в 2012 г. Барак Обама получил здесь перевес всего в 1 процентный пункт. Для Трампа критически важна победа во Флориде и Огайо (18 голосов выборщиков), без этих штатов у него практически не будет шансов обогнать Клинтон
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Опросы накануне выборов показывали, что Трамп лидировал в Огайо (на фото: голосование 8 ноября в г. Цинциннати). Результаты голосования из Огайо и Северной Каролины поступят одними из первых – после 19.30 по времени восточного побережья (3.30 мск 9 ноября). Раньше – в 19.00 – закроются участки только в Вирджинии и Джорджии
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На выборах президента США победивший в штате кандидат получает определенное количество голосов выборщиков (в каждом штате – фиксированное). Общее количество членов коллегии выборщиков – 538; чтобы попасть в Белый дом, кандидату нужно получить минимум 270 голосов выборщиков. На фото: голосование 8 ноября в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке
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Последние агрегированные результаты опросов общественного мнения, опубликованные перед официальным началом голосования Real Clear Politics, показали, что Клинтон опережает Трампа на 3,3 процентного пункта. На фото: перед избирательным участком на Манхэттене 8 ноября
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