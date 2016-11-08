Как голосует Америка

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Во Флориде, крупнейшем из так называемых колеблющихся штатов, явка среди латиноамериканцев подскочила на досрочном голосовании на 80% (на фото: около участка в Санкт-Петербурге 24 октября). Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов в коллегии выборщиков; в 2012 г. Барак Обама получил здесь перевес всего в 1 процентный пункт. Для Трампа критически важна победа во Флориде и Огайо (18 голосов выборщиков), без этих штатов у него практически не будет шансов обогнать Клинтон

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