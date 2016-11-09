Восторг и слезы американских избирателей
Настроение менялось по мере распределения голосов в пользу Трампа
Избиратели, поддерживающие Дональда Трампа, ликуют у Белого Дома в Вашингтоне
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Сторонники Хиллари Клинтон в Нью-Йорке не смогли скрыть разочарования
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Республиканцы ликуют на Таймс-сквер
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Сторонники Дональда Трампа наблюдают за итогами голосования на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
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Избиратели, голосовавшие за Хиллари Клинтон, не сдерживали слезы
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Сторонники Клинтон в одном из центров поддержки демократов в Нью-Йорке
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Один из волонтеров в предвыборном штабе Хиллари Клинтон
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Сторонники Трампа в предвкушении его победы
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