Неожиданный выбор в необычных местах
Проголосовать за кандидатов можно было в гаражах, прачечных или парикмахерских
В некоторых городах США голосование проходило в необычных для этого местах. Так, в одном из супермаркетов Нэшнл-Сити в Калифорнии избиратели смогли отдать свои голоса за кандидатов прямо в супермаркете
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В Филадельфии один из участков был организован прямо в гараже
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В Чикаго избирательный участок обустроили в прачечной
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Также для голосования в Чикаго приспособили парикмахерскую
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В калифорнийском городе Лонг-Бич отдать голоса за кандидатов можно было в буддистском храме
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Избирательный участок, расположенный в пожарной станции Арлингтона, штат Вирджиния
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Еще одно нестандартное место для голосования - кафе в Филадельфии
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Голосовать в Чикаго можно было в салоне подержанных автомобилей
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К избирателям, которые не могли придти на участки самостоятельно, выезжали волонтеры. На фото мама с новорожденным сыном делает свой выбор в одной из клиник Лос-Анджелеса
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В небольшом городке Довер избирательный участок обустроили в гостиной одной из семей
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