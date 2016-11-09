Как Россия отреагировала на победу Трампа
Поздравления политиков, скидки в магазинах и матрешки
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. На церемонии вручения верительных грамот он заявил, что в Москве готовы к восстановлению полноформатных отношений с США, но это будет непростой путь
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Поздравить Трампа пообещала и думская фракция ЛДПР. «Мы наверстаем ему телеграмму с поздравлениями: «Дорогой Дональд, поздравляем вас с заслуженной победой. Бабушка Хиллари пускай отдыхает», - сказал журналистам лидер партии Владимир Жириновский
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Матрешки с изображением Дональда Трампа стали пользоваться большей популярностью в сувенирных магазинах Москвы
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Магазины «Армия России» в день выборов предлагают скидки гражданам США и сотрудникам американского посольства в Москве
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Плакаты с изображением Трампа и Путина в одном из московских пабов
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Москвичи следят за трансляцией выборов в одном из баров города
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Накануне выборов в Красноярском зоопарке белый медведь Феликс выступил в роли предсказателя, «выбрав» Дональда Трампа
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