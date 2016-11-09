Как Россия отреагировала на победу Трампа

Sergei Karpukhin / AP

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. На церемонии вручения верительных грамот он заявил, что в Москве готовы к восстановлению полноформатных отношений с США, но это будет непростой путь

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