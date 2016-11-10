Америка против Трампа
Тысячи демократов, недовольных его избранием, вышли на улицы
Тысячи американцев участвуют в США в акциях протеста против назначения республиканца Дональда Трампа на пост президента страны. На фото митинг в Нью-Йорке
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Около 1800 человек вышли на акции протеста в Чикаго. В этом городе родился действующий президент США Барак Обама, поддерживавший на выборах демократа Хиллари Клинтон. Полиции Чикаго пришлось перекрыть несколько улиц, заблокировав дорогу митингующим
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Как указывает Seattle Times, во время акции протеста в Сиэтле произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек
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Одна из самых многочисленных акций протеста проходит в Нью-Йорке. Противники Трампа собрались около небоскреба Trump Tower на Пятой авеню, а также в Центральном парке
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Собравшиеся выкрикивают: «Не мой президент!»
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Ранее крупная акция протеста состоялась в Окленде (штат Калифорния)
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Представитель Трампа пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Ранее в своей победной речи республиканец заявил, что он планирует быть президентом для всех Соединенных Штатов. На фото митинг в Филадельфии
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