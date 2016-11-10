Америка против Трампа

Jessica Kourkounis / Getty Images

Представитель Трампа пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Ранее в своей победной речи республиканец заявил, что он планирует быть президентом для всех Соединенных Штатов. На фото митинг в Филадельфии

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