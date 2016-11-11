Международные отношения

Лица Венгерской осени

60 лет назад советские войска подавили народное вооруженное восстание в Венгрии
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4 ноября 1956 г. началась операция «Вихрь» – в Венгрию вводились советские войска для подавления мятежников. Несколькими днями ранее в Будапеште началось вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима
REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images
4 ноября 1956 г. началась операция «Вихрь» – в Венгрию вводились советские войска для подавления мятежников. Несколькими днями ранее в Будапеште началось вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима
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В Будапеште состоялась демонстрация с участием 200 000 человек. Протестующие (в основном студенты) требовали провести свободные выборы и вывести из страны советские воска. 23 октября они снесли 25-метровый памятник Сталину и предприняли попытки захватить ряд зданий, в результате чего начались бои с подразделениями государственной безопасности и армии
Arpad Hazafi / AP
В Будапеште состоялась демонстрация с участием 200 000 человек. Протестующие (в основном студенты) требовали провести свободные выборы и вывести из страны советские воска. 23 октября они снесли 25-метровый памятник Сталину и предприняли попытки захватить ряд зданий, в результате чего начались бои с подразделениями государственной безопасности и армии
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Вечером 23 октября руководство Венгерской партии трудящихся решило вернуть в правительство Имре Надя, смещенного годом ранее. Тогда же прежнее руководство страны обратилось к советскому правительству с просьбой о помощи. 6000 советских военнослужащих прибыли в Будапешт 24 октября, на вооружении у них было 290 танков, 120 БТР, 156 орудий, сообщает ТАСС
Jack Esten / Picture Post / Getty Images
Вечером 23 октября руководство Венгерской партии трудящихся решило вернуть в правительство Имре Надя, смещенного годом ранее. Тогда же прежнее руководство страны обратилось к советскому правительству с просьбой о помощи. 6000 советских военнослужащих прибыли в Будапешт 24 октября, на вооружении у них было 290 танков, 120 БТР, 156 орудий, сообщает ТАСС
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На следующий день во время митинга у парламента началась перестрелка. По разным оценкам, с обеих сторон погибли от 60 до 100 человек
Jack Esten / Picture Post / Getty Images
На следующий день во время митинга у парламента началась перестрелка. По разным оценкам, с обеих сторон погибли от 60 до 100 человек

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Эти события вызвали обострение обстановки в стране, повстанцы начали нападать на сотрудников госбезопасности, коммунистов и лояльных режиму лиц, применять пытки и осуществлять суды Линча. Было прервано железнодорожное и авиационное сообщение, магазины и банки акрыли. Волнения охватили и другие города страны
Jack Esten / Picture Post / Getty Images
Эти события вызвали обострение обстановки в стране, повстанцы начали нападать на сотрудников госбезопасности, коммунистов и лояльных режиму лиц, применять пытки и осуществлять суды Линча. Было прервано железнодорожное и авиационное сообщение, магазины и банки акрыли. Волнения охватили и другие города страны

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Второй ввод советских воинских частей в Будапешт под командованием маршала Жукова начался 4 ноября. Были задействованы танковые, механизированные, стрелковые и воздушно-десантные дивизии, общая численность военнослужащих превышала 30 000
Фотохроника ТАСC
Второй ввод советских воинских частей в Будапешт под командованием маршала Жукова начался 4 ноября. Были задействованы танковые, механизированные, стрелковые и воздушно-десантные дивизии, общая численность военнослужащих превышала 30 000

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Регулярные части венгерской армии сохраняли нейтралитет. 6 ноября были уничтожены оставшиеся очаги сопротивления в Будапеште, а к 11 ноября восстание было подавлено на территории всей страны
AP
Регулярные части венгерской армии сохраняли нейтралитет. 6 ноября были уничтожены оставшиеся очаги сопротивления в Будапеште, а к 11 ноября восстание было подавлено на территории всей страны

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Еще до декабря часть повстанцев продолжала подпольную борьбу, среди них были совсем молодые юноши. Ликвидацией разрозненных групп советские войска занимались вместе с венгерскими военными
Michael Rougier / The LIFE Picture Collection / Getty Images
Еще до декабря часть повстанцев продолжала подпольную борьбу, среди них были совсем молодые юноши. Ликвидацией разрозненных групп советские войска занимались вместе с венгерскими военными
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По официальным данным, в результате волнений 1956 г. погибли более 2500 венгров и более 700 советских солдат и офицеров, а около 20 000 венгров и 1500 советских военнослужащих получили ранения
Ullstein bild / Getty Images
По официальным данным, в результате волнений 1956 г. погибли более 2500 венгров и более 700 советских солдат и офицеров, а около 20 000 венгров и 1500 советских военнослужащих получили ранения
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Почти 200 000 венгров бежали из страны в 1956 г. в Австрию, опасаясь советской оккупации, отмечает CNN. Они пересекали границу в грузовиках, поездах или пешком
Почти 200 000 венгров бежали из страны в 1956 г. в Австрию, опасаясь советской оккупации, отмечает CNN. Они пересекали границу в грузовиках, поездах или пешком
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Затем многие семьи перебрались из Австрии в США по специальной программе помощи беженцам. На фото: венгерские эмигранты в самолете ВВС США на пути в штаты
Karl Schnoerrer / DPA / ТАСС
Затем многие семьи перебрались из Австрии в США по специальной программе помощи беженцам. На фото: венгерские эмигранты в самолете ВВС США на пути в штаты
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  • 4 ноября 1956 г. началась операция «Вихрь» – в Венгрию вводились советские войска для подавления мятежников. Несколькими днями ранее в Будапеште началось вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима<br>
  • В Будапеште состоялась демонстрация с участием 200 000 человек. Протестующие (в основном студенты) требовали провести свободные выборы и вывести из страны советские воска. 23 октября они снесли 25-метровый памятник Сталину и предприняли попытки захватить ряд зданий, в результате чего начались бои с подразделениями государственной безопасности и армии
  • Вечером 23 октября руководство Венгерской партии трудящихся решило вернуть в правительство Имре Надя, смещенного годом ранее. Тогда же прежнее руководство страны обратилось к советскому правительству с просьбой о помощи. 6000 советских военнослужащих прибыли в Будапешт 24 октября, на вооружении у них было 290 танков, 120 БТР, 156 орудий, сообщает ТАСС<br>
  • На следующий день во время митинга у парламента началась перестрелка. По разным оценкам, с обеих сторон погибли от 60 до 100 человек<br><br>
  • Эти события вызвали обострение обстановки в стране, повстанцы начали нападать на сотрудников госбезопасности, коммунистов и лояльных режиму лиц, применять пытки и осуществлять суды Линча. Было прервано железнодорожное и авиационное сообщение, магазины и банки акрыли. Волнения охватили и другие города страны<br><br>
  • Второй ввод советских воинских частей в Будапешт под командованием маршала Жукова начался 4 ноября. Были задействованы танковые, механизированные, стрелковые и воздушно-десантные дивизии, общая численность военнослужащих превышала 30 000<br><br>
  • Регулярные части венгерской армии сохраняли нейтралитет. 6 ноября были уничтожены оставшиеся очаги сопротивления в Будапеште, а к 11 ноября восстание было подавлено на территории всей страны<br><br>
  • Еще до декабря часть повстанцев продолжала подпольную борьбу, среди них были совсем молодые юноши. Ликвидацией разрозненных групп советские войска занимались вместе с венгерскими военными
  • По официальным данным, в результате волнений 1956 г. погибли более 2500 венгров и более 700 советских солдат и офицеров, а около 20 000 венгров и 1500 советских военнослужащих получили ранения
  • Почти 200 000 венгров бежали из страны в 1956 г. в Австрию, опасаясь советской оккупации, отмечает CNN. Они пересекали границу в грузовиках, поездах или пешком
  • Затем многие семьи перебрались из Австрии в США по специальной программе помощи беженцам. На фото: венгерские эмигранты в самолете ВВС США на пути в штаты
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