Лица Венгерской осени
60 лет назад советские войска подавили народное вооруженное восстание в Венгрии
В Будапеште состоялась демонстрация с участием 200 000 человек. Протестующие (в основном студенты) требовали провести свободные выборы и вывести из страны советские воска. 23 октября они снесли 25-метровый памятник Сталину и предприняли попытки захватить ряд зданий, в результате чего начались бои с подразделениями государственной безопасности и армии
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Вечером 23 октября руководство Венгерской партии трудящихся решило вернуть в правительство Имре Надя, смещенного годом ранее. Тогда же прежнее руководство страны обратилось к советскому правительству с просьбой о помощи. 6000 советских военнослужащих прибыли в Будапешт 24 октября, на вооружении у них было 290 танков, 120 БТР, 156 орудий, сообщает ТАСС
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Эти события вызвали обострение обстановки в стране, повстанцы начали нападать на сотрудников госбезопасности, коммунистов и лояльных режиму лиц, применять пытки и осуществлять суды Линча. Было прервано железнодорожное и авиационное сообщение, магазины и банки акрыли. Волнения охватили и другие города страны
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Еще до декабря часть повстанцев продолжала подпольную борьбу, среди них были совсем молодые юноши. Ликвидацией разрозненных групп советские войска занимались вместе с венгерскими военными
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Почти 200 000 венгров бежали из страны в 1956 г. в Австрию, опасаясь советской оккупации, отмечает CNN. Они пересекали границу в грузовиках, поездах или пешком
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Затем многие семьи перебрались из Австрии в США по специальной программе помощи беженцам. На фото: венгерские эмигранты в самолете ВВС США на пути в штаты
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