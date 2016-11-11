Лица Венгерской осени

Arpad Hazafi / AP

В Будапеште состоялась демонстрация с участием 200 000 человек. Протестующие (в основном студенты) требовали провести свободные выборы и вывести из страны советские воска. 23 октября они снесли 25-метровый памятник Сталину и предприняли попытки захватить ряд зданий, в результате чего начались бои с подразделениями государственной безопасности и армии

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