Землетрясение в Новой Зеландии
Погибли два человека. Ущерб оценивается как минимум в $1,4 млрд
В ночь на понедельник 14 ноября геологическая служба США зарегистрировала на побережье Новой Зеландии подземные толчки магнитудой 7,8 балла. Город Каикора на востоке Южного острова (на фото дорога в город) оказался полностью отрезанным от остального мира, завалены дороги, которые ведут в него с севера и с юга, сообщается о серьезных разрушениях
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Эпицентр землетрясения находился в 91 км к северо-востоку от города Крайстчерч - южнее столицы Новой Зеландии Веллингтона. Город еще не до конца восстановился после землетрясения 2011 г. На фото: стены местной церкви
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Из-за угрозы цунами были эвакуированы жители некоторых районов Веллингтона и соседних городов. В результате землетрясения погибли два человека, заявил премьер-министр страны Джон Ки. Его цитирует местное издание TVNZ
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Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки оценил ущерб от серии землетрясений и цунами в стране как минимум в 2 млрд новозеландских долларов ($1,4 млрд), передает Reuters. На фото: один из супермаркетов в Веллингтоне
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Повреждения железной дороги у города Бленхайма на Южном острове Новой Зеландии
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Трасса номер 1 на Южном острове недалеко от города Бленхейма во многих местах серьезно повреждена или завалена
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На скриншоте видео, сделанном после землетрясения, показаны три коровы, оказавшиеся на островке, образовавшемся в результате разлома почвы на одном из пастбищ
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