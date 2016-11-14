Землетрясение в Новой Зеландии

David Alexander/SNPA via AP

В ночь на понедельник 14 ноября геологическая служба США зарегистрировала на побережье Новой Зеландии подземные толчки магнитудой 7,8 балла. Город Каикора на востоке Южного острова (на фото дорога в город) оказался полностью отрезанным от остального мира, завалены дороги, которые ведут в него с севера и с юга, сообщается о серьезных разрушениях

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