Как Алексей Улюкаев комментировал продажу «Башнефти»

Е. Разумный / Ведомости

«Я думаю, что тоже [можно продать акции "Башнефти"] в достаточно короткие сроки. Нам докладывали инвестконсультанты. Я думаю, что решение будет принято довольно быстро, мне так кажется», – сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев журналистам во время Петербургского экономического форума в июне 2016 г. Тогда министр отметил, что официальных заявок на «Башнефть» не было.

«Были два письма. От "Татнефтегаза" и от ННК о намерениях», - сказал он (цитата по "Интерфаксу")

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