Как Алексей Улюкаев комментировал продажу «Башнефти»
Следственный комитет обвиняет министра экономического развития в вымогательстве взятки у «Роснефти» за одобрение продажи ей пакета «Башнефти»
«Я думаю, что тоже [можно продать акции "Башнефти"] в достаточно короткие сроки. Нам докладывали инвестконсультанты. Я думаю, что решение будет принято довольно быстро, мне так кажется», – сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев журналистам во время Петербургского экономического форума в июне 2016 г. Тогда министр отметил, что официальных заявок на «Башнефть» не было.
«Были два письма. От "Татнефтегаза" и от ННК о намерениях», - сказал он (цитата по "Интерфаксу")
«Были два письма. От "Татнефтегаза" и от ННК о намерениях», - сказал он (цитата по "Интерфаксу")
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Девять компаний выразили желание участвовать в приватизации «Башнефти», напрямую иностранных и государственных среди них нет, передал "Интерфакс" слова министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он не сказал, какие именно компании выразили свое желание принять участие в приватизации «Башнефти», сообщив лишь их количество - «девять»
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Требование о запрете перепродажи пакета «Башнефти», реализованного в рамках приватизации, разумное, будем его обсуждать, заявил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «В отчете [«Башнефти»] этого пока нет, но это то, что вполне реалистично как требование» (цитата по "Интерфаксу")
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5 августа «Роснефть» подала заявку на участие в приватизации госпакета «Башнефти». Но «ее участие в этом процессе нецелесообразно, она «вряд ли» войдет в шорт-лист», — заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. «Я считаю, что «Роснефть» фактически государственная компания, формально, конечно же, она принадлежит «Роснефтегазу», а не Росимуществу, но фактически это государственная компания. Значит, ее участие в приватизации нецелесообразно» (цитата по «Интерфаксу»)
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«Роснефть» же по-прежнему не видит оснований для запрета – об этом говорится в отправленном 5 августа письме президента компании Игоря Сечина Улюкаеву (копия документа есть у «Ведомостей»). Формально «Роснефть» – не госкомпания, напоминал Сечин и перечислял негативные последствия отстранения компании от участия в приватизации: снижение инвестпривлекательности компании, ее стоимости и рейтинга, создание рисков нарушения прав и интересов миноритариев, которые потом могут подать иски к членам совета директоров о возмещении причиненных компании убытков
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2 сентября в интервью агентству Bloomberg президент России Владимир Путин согласился, что покупка контрольного пакета «Башнефти» (60,16% обыкновенных акций, или 50,08% уставного капитала) «Роснефтью» – «не лучший вариант»: одна компания, находящаяся под контролем государства, покупает другую госкомпанию. Тем не менее он не исключил возможности такой сделки, напомнив, что почти 20% «Роснефти» у британской BP. «В конце концов, для бюджета важно, кто даст больше денег, – сказал президент журналистам Bloomberg. – В этом смысле мы не должны дискриминировать участников рынка, ни одного из них»
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В тот же день Улюкаев снова повторил, что формально «Роснефть» имеет право претендовать на покупку «Башнефти» (цитата по «Интерфаксу»)
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12 октября министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил о том, что сделка по покупке «Роснефтью» обыкновенных акций «Башнефти» в количестве 88 951 379 шт. (50,0755% уставного капитала) завершена. «Вся сумма - 329 млрд 690 млн руб. – поступит в бюджет России», - уточнил он
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«Роснефть» в соответствии с действующим законодательством должна выставить оферту миноритарным акционерам «Башнефти», контрольный пакет акций которой приобрела в рамках приватизации, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев корреспонденту «Интерфакса» 17 октября. В конце октября «Роснефть» направила в ЦБ обязательное предложение о выкупе 37,5% обыкновенных акций у миноритариев «Башнефти»
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По словам Улюкаева, в процессе подготовки сделки было получено два предложения от потенциальных покупателей акций. Лучшее предложение по цене сделала «Роснефть». «Роснефть» - единственная компания, которая представила на предложение консультанта – «ВТБ капитала» - юридически обязывающее предложение с ценой выше, чем оценка независимого оценщика - от 297 млрд до 315 млрд руб. Вторая компания, которая представила юридически обязывающую заявку, - с ценой несколько меньшей», - пояснил министр (цитата по «РИА Новости»)
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Среди ночи, в 2.33 мск, 15 ноября Следственный комитет России сообщил на своем сайте, что против министра экономического развития Алексея Улюкаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере в соединении с получением ее с вымогательством). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет либо штраф в размере 70-кратной суммы взятки. Министр задержан, ему предъявлено обвинение
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Котировки «Роснефти» спустя 20 минут после открытия торгов на Московской бирже потеряли меньше 1%. Инвесторы почти не отреагировали на новости о задержании Алексея Улюкаева якобы за вымогательство взятки у «Роснефти» за одобрение продажи ей пакета «Башнефти». Капитализация «Роснефти» остается на уровне 3,6 трлн руб.
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