Чиновники и политики о задержании Улюкаева
Политики удивлены, в Госдуме считают, что на бюджетный процесс это не повлияет
Президент России Владимир Путин с самого начала оперативной разработки министра экономического развития Алексея Улюкаева был в курсе происходящего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президенту, конечно, доложено, он в курсе», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»)
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«Перед законом все равны», – передал реакцию председателя Госдумы Вячеслава Володина на задержание Улюкаева «Интерфакс». «Дни очень будут нагруженные и насыщенные, но готовность рассматривать бюджет у всех есть», – сказал Володин журналистам после заседания Совета Думы
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Задержание Улюкаева не отразится на бюджетном процессе – отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Бюджетный процесс идет сам по себе. С моей точки зрения, задержание Улюкаева по любому обвинению никакого отношения к экономическому прогнозу не имеет, так же как и к сделке [по покупке "Роснефтью" "Башнефти"]. Деньги, все 330 млрд рублей, уже поступили в бюджет».
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Министр экономического развития Алексей Улюкаев мог быть заподозрен в получении взятки в последнюю очередь, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. «Я с большим уважением отношусь к Алексею Валентиновичу. Его в последнюю очередь можно было бы заподозрить в чем-то подобном. То, что написано в прессе, выглядит абсурдно. Сейчас ничего не понятно» (цитата по «РИА Новости»)
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«Если бы Алексея Улюкаева обвинили в том, что он сбил старушку, когда ехал на «Гелентвагене» с повышенной скоростью по ночной Москве, и то выглядело бы правдоподобней», – сказал руководитель РСПП Александр Шохин «Газете.ру». Саму формулировку о возможной взятке за оценку «Башнефти» он назвал странной, так как «Башнефть» продавалась по цене, которую все считали рыночной
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Помощник президента Андрей Белоусов категорически отказался комментировать задержание Улюкаева и вопрос его виновности, передал «Интерфакс»
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«СК возбудил дело в отношении Алексея Улюкаева за взятку от ... "Роснефти"!! Они там все с ума сошли!?» – написал бывший акционер ЮКОСа Михаил Ходорковский в Twitter
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«Честно сказать, неприятное событие, мягко говоря», – заявил министр природы Сергей Донской во вторник журналистам, воздержавшись от дальнейших комментариев (цитата по «Интерфаксу»)
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пока не видит оснований для пересмотра сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти» в связи с задержанием министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
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«То, что министра такого уровня задерживают за взятку, – это в морально-политическом плане невиданный факт. Это позорище», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов «Интерфаксу». По его словам, он «минимум десять раз требовал отставки Улюкаева, требовал закрыть эту коррупционную кормушку, перестать распродавать собственность, но этот министр продолжал заниматься подобными вещами, пока не дошел до того, что стал воровать у себя в кабинете»
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«Это очень большая трагедия. Я очень сожалею об этом случае, что даже такое расследование идет», – считает зампред Сбербанка, в прошлом замминистра финансов Белла Златкис (цитата по "Интерфаксу"). Улюкаев и Златкис вместе работали в Минфине в начале 2000-х гг. в должностях первого замминистра и замминистра
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«Не думаю [что задержание министра экономического развития окажет влияние на инвестклимат]. Не считаю, что будут какие-то последствия. У нас и так слишком плохая обстановка», – сказал бывший министр экономики, научный руководитель НИУ – Высшая школа экономики Евгений Ясин (цитата по «Интерфаксу»)
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