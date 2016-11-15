Чиновники и политики о задержании Улюкаева

Е. Разумный / Ведомости

«То, что министра такого уровня задерживают за взятку, – это в морально-политическом плане невиданный факт. Это позорище», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов «Интерфаксу». По его словам, он «минимум десять раз требовал отставки Улюкаева, требовал закрыть эту коррупционную кормушку, перестать распродавать собственность, но этот министр продолжал заниматься подобными вещами, пока не дошел до того, что стал воровать у себя в кабинете»



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