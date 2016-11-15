Алексей Улюкаев в суде
После допроса в Следственном комитете министра доставили в Басманный суд
Министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством, заявление на него подала «Роснефть».
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Следственный комитет ходатайствовал в суде об избрании в отношении обвиняемого Алексея Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко
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Около 15.30 мск во вторник, после допроса в СКР, Улюкаева доставили в Басманный суд
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Один из адвокатов Улюкаева – Тимофей Гриднев (на фото слева), управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры». Он известен тем, что защищал председателя совета директоров Международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего руководителя департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгению Васильеву, а также бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник
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По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти»
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Алексей Улюкаев в зале суда
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Журналисты в Басманном суде
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