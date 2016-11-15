Алексей Улюкаев в суде

М. Стулов / Ведомости

Один из адвокатов Улюкаева – Тимофей Гриднев (на фото слева), управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры». Он известен тем, что защищал председателя совета директоров Международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего руководителя департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгению Васильеву, а также бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник

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