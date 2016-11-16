Венесуэльцы возмущены запретом референдума

Marco Bello / Reuters

Решение избирательного совета незаконно, утверждают оппозиция и правоведы. Право на референдум гарантировано конституцией, а свое постановление избирательный совет принял на основании решений четырех региональных судов, которым о якобы подделанных подписях сообщили губернаторы, не предоставив никаких доказательств. К тому же это были уголовные суды, которые не могут принимать решения по вопросам, связанным с избирательным правом

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