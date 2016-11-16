Венесуэльцы возмущены запретом референдума
Отказ властей вынести вопрос об отставке президента на всенародное голосование вывел жителей на улицы
26 октября в Каракасе и многих других городах Венесуэлы прошли многотысячные демонстрации, участники которых требовали проведения референдума об отставке президента Николаса Мадуро. Несколькими днями ранее Национальный избирательный совет отказал оппозиции в его проведении, сославшись на то, что несколько тысяч подписей в петиции были подделаны
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Во время митинга в Каракасе многие магазины были закрыты, а полиция блокировала улицы. Демонстранты скандировали «Нет диктатуре, да – демократии», несли плакаты и транспаранты, на которых, в частности, было написано: «Долой диктатуру, долой наркогосударство»
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Оппозиция призвала провести 28 октября всеобщую забастовку, а в начале ноября – идти маршем на президентский дворец. «Либо правительство восстановит действие конституции, либо все венесуэльцы придут к [президентскому] дворцу», - заявил на митинге 26 октября один из оппозиционных лидеров Энрике Каприллес (на фото), противостоявший Мадуро на прошлых президентских выборах
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«Мы придем к [президентскому дворцу] Miraflores, чтобы потребовать отставки Мдуро. Мы собираемся объявить на улицах о его неконституционности», - заявил Генри Рамос, глава Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы)
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Решение избирательного совета незаконно, утверждают оппозиция и правоведы. Право на референдум гарантировано конституцией, а свое постановление избирательный совет принял на основании решений четырех региональных судов, которым о якобы подделанных подписях сообщили губернаторы, не предоставив никаких доказательств. К тому же это были уголовные суды, которые не могут принимать решения по вопросам, связанным с избирательным правом
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По последним соцопросам, 90% венесуэльцев считают, что страна движется в неправильном направлении, а три четверти хотят, чтобы Мадуро ушел с поста президента уже в этом году, пишет Financial Times.
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МЕРКОСУР, торгово-экономический союз стран Южной Америки, рассматривает вопрос об исключении Венесуэлы за нарушение ее властями демократических норм. Луис Альмагро, генеральный секретарь Организации американских государств, недавно назвал Венесуэлу «диктатурой»
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«Я больше не могу терпеть это правительство, - сказал The Wall Street Journal Луис Гинори, 51-летний торговец спиртными напитками из Каракаса, который вышел на демонстрацию всего через три дня после операции на спине. – Мы должны рискнуть, чтобы что-то изменить»
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