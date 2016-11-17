Михаил Ходорковский собрал оппозиционеров

Елизавета Дмитриева для Ведомостей

Основатель Открытой России Борис Ходорковский собрал оппозиционеров на второй форум Бориса Немцова в Европарламенте. «Россию нельзя и не правильно изолировать, но было бы крайне неосмотрительно не сдерживать Кремль», - заявил Михаил Ходорковский на форуме

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