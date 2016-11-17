Михаил Ходорковский собрал оппозиционеров
Второй форум Бориса Немцова состоялся в Европарламенте
Основатель Открытой России Борис Ходорковский собрал оппозиционеров на второй форум Бориса Немцова в Европарламенте. «Россию нельзя и не правильно изолировать, но было бы крайне неосмотрительно не сдерживать Кремль», - заявил Михаил Ходорковский на форуме
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«Цель форума — налаживание диалога и взаимопонимания между представителями гражданского общества России и Европейского союза». На фото дочь погибшего российского политика Жанна Немцова
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Форум открылся пленарным заседанием в здании Европейского парламента, на котором состоялась дискуссия «Возвращение в нормальный режим. Курс и приоритеты новых отношений»
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Лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова
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Евгения Чирикова, Михаил Ходорковский и Евгений Чичваркин
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Правозащитник Лев Шлосберг и редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова
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Заместитель председателя партии «Парнас» Илья Яшин
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Участник форума
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