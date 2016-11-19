В Москве проходит Общероссийский гражданский форум
В этом году он посвящен поиску новой модели социального государства
Сегодня, 19 ноября, в Москве проходит Общероссийский гражданский форум, одним из организаторов которого выступает Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина. В этом году форум посвящен поиску новой модели социального государства
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Традиционно форум открылся серией докладов, с которыми выступили ученые, правозащитники, политологи. На фото: декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор экономических наук Александр Аузан
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Эксперты Общероссийского гражданского форума предложили создать «тюремную» госкорпорацию, которая бы занималась оптимизацией тюремной экономики и организацией трудовой деятельности заключенных, а также изменением правового сопровождения
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Руководитель фонда «Вера» Нюта Федермессер выступала с докладом о проблеме обеспечения достойной старости и помощи неизлечимо больным
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Всего в работе форума участвуют порядка 1200 гражданских активистов и представителей общественных организаций из 74 регионов России
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Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов во время форума пожаловался, что гражданское общество не всегда активно отвечает на запрос власти при формировании общественных советов при министерствах и ведомствах, сообщает «РИА Новости»
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Председатель «Федерального сельсовета» Василий Мельниченко
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Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич и профессор кафедры государственной и муниципальной службы НИУ ВШЭ, доктор политических наук Эмиль Паин
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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
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По программе, форум завершится дискуссией о перспективах поиска новой модели социального государства; связанные с этим вопросы обсудят глава КГИ Алексей Кудрин, председатель совета выпускников Московской школы управления "Сколково" Гор Нахапетян и главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей
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