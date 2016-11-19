В Москве проходит Общероссийский гражданский форум

М. Стулов / Ведомости

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов во время форума пожаловался, что гражданское общество не всегда активно отвечает на запрос власти при формировании общественных советов при министерствах и ведомствах, сообщает «РИА Новости»

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